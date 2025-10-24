Згідно з вашим прогнозом, Eli Lilly xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 829,59 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Eli Lilly xStock потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 871,0695 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна LLYX на 2027 рік становить $ 914,6229 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна LLYX на 2028 рік становить $ 960,3541 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LLYX у 2029 році становить $ 1 008,3718, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LLYX у 2030 році становить $ 1 058,7904, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Eli Lilly xStock потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 1 724,6580.

У 2050 році ціна Eli Lilly xStock потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 2 809,2861.