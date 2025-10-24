Згідно з вашим прогнозом, DRESSdio потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ 0.058387 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, DRESSdio потенційно може зрости на 5.00% і досягти торгової ціни у $ 0.061306 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна DRESS на 2027 рік становить $ 0.064371 з темпом зростання у 10.25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна DRESS на 2028 рік становить $ 0.067590 з темпом зростання у 15.76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DRESS у 2029 році становить $ 0.070969, а темп зростання складає 21.55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DRESS у 2030 році становить $ 0.074518, а темп зростання складає 27.63%.

У 2040 році ціна DRESSdio потенційно може зрости на 107.89% і досягти торгової ціни у $ 0.121382.

У 2050 році ціна DRESSdio потенційно може зрости на 238.64% і досягти торгової ціни у $ 0.197719.