Згідно з вашим прогнозом, Dorol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 3 843,03 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Dorol потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 4 035,1815 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна DRL на 2027 рік становить $ 4 236,9405 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна DRL на 2028 рік становить $ 4 448,7876 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DRL у 2029 році становить $ 4 671,2269, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DRL у 2030 році становить $ 4 904,7883, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Dorol потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 7 989,3833.

У 2050 році ціна Dorol потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 13 013,8636.