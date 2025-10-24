Згідно з вашим прогнозом, Comcast xStock потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ 29.48 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Comcast xStock потенційно може зрости на 5.00% і досягти торгової ціни у $ 30.954 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна CMCSAX на 2027 рік становить $ 32.5017 з темпом зростання у 10.25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна CMCSAX на 2028 рік становить $ 34.1267 з темпом зростання у 15.76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CMCSAX у 2029 році становить $ 35.8331, а темп зростання складає 21.55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CMCSAX у 2030 році становить $ 37.6247, а темп зростання складає 27.63%.

У 2040 році ціна Comcast xStock потенційно може зрости на 107.89% і досягти торгової ціни у $ 61.2868.

У 2050 році ціна Comcast xStock потенційно може зрости на 238.64% і досягти торгової ціни у $ 99.8297.