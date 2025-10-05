Згідно з вашим прогнозом, CAIRE потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,001406 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, CAIRE потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,001476 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна CAIRE на 2027 рік становить $ 0,001550 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна CAIRE на 2028 рік становить $ 0,001628 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CAIRE у 2029 році становить $ 0,001709, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CAIRE у 2030 році становить $ 0,001794, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна CAIRE потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,002923.

У 2050 році ціна CAIRE потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,004762.