Згідно з вашим прогнозом, Browsr AI потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,003529 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Browsr AI потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,003706 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна BRWS на 2027 рік становить $ 0,003891 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна BRWS на 2028 рік становить $ 0,004086 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BRWS у 2029 році становить $ 0,004290, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BRWS у 2030 році становить $ 0,004505, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Browsr AI потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,007338.

У 2050 році ціна Browsr AI потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,011953.