Згідно з вашим прогнозом, Broadcom xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 354,42 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Broadcom xStock потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 372,141 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна AVGOX на 2027 рік становить $ 390,7480 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна AVGOX на 2028 рік становить $ 410,2854 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AVGOX у 2029 році становить $ 430,7997, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AVGOX у 2030 році становить $ 452,3397, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Broadcom xStock потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 736,8137.

У 2050 році ціна Broadcom xStock потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 1 200,1919.