Прогноз ціни Botanix Staked Bitcoin (STBTC) у USD

Отримайте прогнози цін Botanix Staked Bitcoin на 2026, 2027, 2028, 2030 роки та інші. Спрогнозуйте, наскільки зросте STBTC протягом наступних 5 років або більше. Миттєво прогнозуйте майбутні цінові сценарії на основі ринкових тенденцій та настроїв.

Введіть число від -100 до 1000, щоб спрогнозувати ціну Botanix Staked Bitcoin
%

*Відмова від відповідальності: усі прогнози цін ґрунтуються на даних користувачів.

Прогноз курсу Botanix Staked Bitcoin
--
----
0,00%
USD
Фактичний
Прогнозування
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 21:05:47 (UTC+8)

Прогноз ціни Botanix Staked Bitcoin на 2025-2050 рр. (USD)

Прогноз ціни Botanix Staked Bitcoin (STBTC) на 2025 рік (цього року)

Згідно з вашим прогнозом, Botanix Staked Bitcoin потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 113 049 у 2025 році.

Прогноз ціни Botanix Staked Bitcoin (STBTC) на 2026 рік (наступний рік)

Згідно з вашим прогнозом, Botanix Staked Bitcoin потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 118 701,4500 у 2026 році.

Прогноз ціни Botanix Staked Bitcoin (STBTC) на 2027 рік (через 2 роки)

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна STBTC на 2027 рік становить $ 124 636,5225 з темпом зростання у 10,25%.

Прогноз ціни Botanix Staked Bitcoin (STBTC) на 2028 рік (через 3 роки)

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна STBTC на 2028 рік становить $ 130 868,3486 з темпом зростання у 15,76%.

Прогноз ціни Botanix Staked Bitcoin (STBTC) на 2029 рік (через 4 роки)

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STBTC у 2029 році становить $ 137 411,7660, а темп зростання складає 21,55%.

Прогноз ціни Botanix Staked Bitcoin (STBTC) на 2030 рік (через 5 років)

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STBTC у 2030 році становить $ 144 282,3543, а темп зростання складає 27,63%.

Прогноз ціни Botanix Staked Bitcoin (STBTC) на 2040 рік (через 15 років)

У 2040 році ціна Botanix Staked Bitcoin потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 235 020,7517.

Прогноз ціни Botanix Staked Bitcoin (STBTC) на 2050 рік (через 25 років)

У 2050 році ціна Botanix Staked Bitcoin потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 382 824,0397.

Рік
Ціна
Зростання
  • 2025
    $ 113 049
    0,00%
  • 2026
    $ 118 701,4500
    5,00%
  • 2027
    $ 124 636,5225
    10,25%
  • 2028
    $ 130 868,3486
    15,76%
  • 2029
    $ 137 411,7660
    21,55%
  • 2030
    $ 144 282,3543
    27,63%
  • 2031
    $ 151 496,4720
    34,01%
  • 2032
    $ 159 071,2956
    40,71%
Рік
Ціна
Зростання
  • 2033
    $ 167 024,8604
    47,75%
  • 2034
    $ 175 376,1034
    55,13%
  • 2035
    $ 184 144,9086
    62,89%
  • 2036
    $ 193 352,1540
    71,03%
  • 2037
    $ 203 019,7618
    79,59%
  • 2038
    $ 213 170,7498
    88,56%
  • 2039
    $ 223 829,2873
    97,99%
  • 2040
    $ 235 020,7517
    107,89%
Показати більше

Короткостроковий прогноз ціни Botanix Staked Bitcoin на сьогодні, завтра, цей тиждень та 30 днів

Дата
Прогноз ціни
Зростання
  • October 24, 2025(Сьогодні)
    $ 113 049
    0,00%
  • October 25, 2025(Завтра)
    $ 113 064,4861
    0,01%
  • October 31, 2025(Цього тижня)
    $ 113 157,4031
    0,10%
  • November 23, 2025(30 днів)
    $ 113 513,5849
    0,41%
Прогноз ціни Botanix Staked Bitcoin (STBTC) на сьогодні

Прогнозована ціна для STBTC на October 24, 2025(Сьогодні)становить 113 049 $. Цей прогноз відображає результат розрахунків наданого відсотка зростання, забезпечуючи користувачів знімком потенційного руху ціни на сьогодні.

Прогноз ціни Botanix Staked Bitcoin (STBTC) на завтра

На October 25, 2025(Завтра) прогноз ціни STBTC з урахуванням річного темпу зростання у 5%, становить 113 064,4861 $. Ці результати надають орієнтовний прогноз вартості токена на основі обраних параметрів.

Прогноз ціни Botanix Staked Bitcoin (STBTC) на цей тиждень

За даними October 31, 2025(Цього тижня) прогноз ціни STBTC з урахуванням річного темпу зростання 5%, становить 113 157,4031 $. Цей тижневий прогноз розраховується на основі того ж відсотка зростання, щоб дати уявлення про потенційні цінові тенденції на найближчі дні.

Прогноз ціни Botanix Staked Bitcoin (STBTC) на 30 днів

Дивлячись на 30 днів вперед, прогнозована ціна STBTC становить 113 513,5849 $. Цей прогноз розраховується за допомогою річного темпу зростання 5%, щоб оцінити, де може залишитися вартість токена через місяць.

Поточна статистика цін Botanix Staked Bitcoin

--
----

--

$ 11,19M
$ 11,19M$ 11,19M

98,95
98,95 98,95

--
----

--

Остання ціна STBTC становить --, зі зміною за 24 години на 0,00%, а обсяг торгівлі за 24 години склав --.
Крім того, STBTC має циркуляційну пропозицію у 98,95 та загальну ринкову капіталізацію у $ 11,19M.

Історична ціна Botanix Staked Bitcoin

Згідно з останніми даними, зібраними на сторінці поточної ціни Botanix Staked Bitcoin, поточна ціна Botanix Staked Bitcoin становить 113 049 USD. Циркуляційна пропозиція Botanix Staked Bitcoin (STBTC) становить 98,95 STBTC, що забезпечує ринкову капіталізацію у 11 185 155 $.

Період
Зміна(%)
Зміна(USD)
Найвища ціна
Найнижча ціна
  • 24 години
    2,56%
    $ 2 818,22
    $ 113 049
    $ 110 231
  • 7 днів
    5,81%
    $ 6 563,5345
    $ 114 984,6831
    $ 106 735,6479
  • 30 днів
    -1,33%
    $ -1 510,4024
    $ 114 984,6831
    $ 106 735,6479
Показники за 24 години

За останні 24 години, Botanix Staked Bitcoin показав рух ціни у 2 818,22 $, що відображає 2,56% у зміні вартості.

Показники за 7 днів

За останні 7 днів Botanix Staked Bitcoin сягнув максимуму в 114 984,6831 $ та мінімуму в 106 735,6479 $. При цьому ціна змінилася на 5,81%. Ця нещодавня тенденція демонструє потенціал STBTC для подальшого руху на ринку.

Показники за 30 днів

За минулий місяць Botanix Staked Bitcoin зазнав зміну у -1,33%, що відображає приблизно -1 510,4024 $ до його вартості. Це свідчить про те, що найближчим часом ціна STBTC може змінитися ще більше.

Як працює модуль прогнозування ціни Botanix Staked Bitcoin (STBTC)?

Модуль прогнозування ціни Botanix Staked Bitcoin — це зручний інструмент, розроблений, щоб допомогти вам оцінити потенційні майбутні ціни STBTC на основі ваших власних припущень щодо зростання. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером або допитливим інвестором, цей модуль пропонує простий та інтерактивний спосіб прогнозування майбутньої вартості токена.

1. Введіть ваш прогноз зростання.

Почніть з введення бажаного відсотка зростання, який може бути як позитивним, так і негативним, залежно від ваших ринкових перспектив. Це може відображати ваші очікування щодо Botanix Staked Bitcoin на наступний рік, п'ять років або навіть десятиліття в майбутньому.

2. Розрахувати майбутню ціну

Після введення темпу зростання клацніть на кнопку «Розрахувати». Модуль миттєво розрахує прогнозовану майбутню ціну STBTC, надаючи вам чітке уявлення про те, як ваш прогноз впливатиме на вартість токена з часом.

3. Досліджуйте різні сценарії.

Ви можете експериментувати з різними темпами зростання, щоб побачити, як різні ринкові умови можуть вплинути на ціну Botanix Staked Bitcoin. Така гнучкість дозволяє аналізувати як оптимістичні, так і консервативні прогнози, допомагаючи вам приймати більш обґрунтовані рішення.

4. Настрої користувачів та думки спільноти

Модуль також інтегрує прогноз на основі настрою користувачів, що дозволяє порівняти ваші прогнози з прогнозами інших користувачів. Такий колективний внесок надає цінні відомості про те, як спільнота оцінює майбутнєSTBTC.

Технічні індикатори для прогнозування ціни

Для підвищення точності прогнозу модуль використовує різноманітні технічні індикатори та ринкові дані, серед яких:

Експоненціальна ковзна середня (EMA): допомагає відстежувати ціновий тренд токена, згладжуючи коливання і даючи уявлення про потенційні розвороти тренду.

Смуги Боллінджера: вимірюють волатильність ринку та визначають потенційну перекупленість або перепроданість.

Індекс відносної сили (RSI): оцінює імпульс STBTC, щоб визначити, чи знаходиться він у бичачій або ведмежій фазі.

Конвергенція/дивергенція ковзної середньої (MACD): оцінює силу і напрямок руху ціни для визначення потенційних точок входу і виходу. Завдяки поєднанню цих індикаторів з ринковими даними в режимі реального часу модуль генерує динамічний прогноз ціни, що дозволяє глибше оцінити перспективи Botanix Staked Bitcoin.

Чому важливий прогноз ціни STBTC?

Прогнози ціни STBTC мають вирішальне значення з кількох причин, інвестори використовують їх для різних цілей:

Розробка інвестиційної стратегії: прогнози допомагають інвесторам формулювати стратегії. Оцінюючи майбутні ціни, вони можуть вирішити, коли купувати, продавати або утримувати криптовалюту.

Оцінка ризику: розуміння потенційного руху цін дозволяє інвесторам оцінити ризик, пов'язаний з конкретним криптоактивом. Це важливо для управління та зменшення потенційних збитків.

Аналіз ринку: прогнози часто передбачають аналіз ринкових тенденцій, новин та історичних даних. Цей комплексний аналіз допомагає інвесторам зрозуміти динаміку ринку та фактори, що впливають на зміну цін.

Диверсифікація портфеля: передбачаючи, які криптовалюти можуть бути ефективними, інвестори можуть відповідним чином диверсифікувати свої портфелі, розподіляючи ризик між різними активами.

Довгострокове планування: інвестори, які шукають довгострокового прибутку, покладаються на прогнози, щоб визначити криптовалюти з потенціалом для майбутнього зростання.

Психологічна підготовленість: проінформованість щодо можливих цінових сценаріїв готує інвесторів емоційно та фінансово до волатильності ринку.

Залучення спільноти: прогнози цін на криптовалюту часто викликають дискусії в спільноті інвесторів, що, так само, призводить до ширшого розуміння та колективної мудрості щодо ринкових тенденцій.

Поширені запитання (FAQ):

Чи варто зараз інвестувати в STBTC?
Згідно з вашими прогнозами, STBTC досягне -- undefined, що робить його токеном вартим уваги.
Який прогноз ціни STBTC на наступний місяць?
Відповідно до інструменту прогнозування цін Botanix Staked Bitcoin (STBTC), прогнозована ціна STBTC досягне -- undefined.
Скільки коштуватиме 1 STBTC у 2026 році?
Ціна 1 Botanix Staked Bitcoin (STBTC) сьогодні становить --. Згідно з модулем прогнозування вище, ціна STBTC зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2026 році.
Якою буде прогнозована ціна STBTC у 2027 році?
Прогнозується щорічне зростання Botanix Staked Bitcoin (STBTC) на 0,00%, а до 2027 року ціна 1 STBTC досягне --.
Якою буде орієнтовна ціна STBTC у 2028 році?
Згідно з вашим прогнозом ціни, Botanix Staked Bitcoin (STBTC) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2028 році.
Якою буде орієнтовна ціна STBTC у 2029 році?
Згідно з вашим прогнозом ціни, Botanix Staked Bitcoin (STBTC) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2029 році.
Скільки коштуватиме 1 STBTC у 2030 році?
Ціна 1 Botanix Staked Bitcoin (STBTC) сьогодні становить --. Згідно з модулем прогнозування вище, ціна STBTC зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2030 році.
Який прогноз ціни STBTC на 2040 рік?
Прогнозується щорічне зростання Botanix Staked Bitcoin (STBTC) на 0,00%, а до 2040 року ціна 1 STBTC досягне --.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 21:05:47 (UTC+8)

Відмова від відповідальності

Контент, опублікований на наших сторінках із прогнозами цін на криптовалюту, ґрунтується на інформації та відгуках, наданих нам користувачами MEXC та/або іншими сторонніми джерелами. Контент надається "як є", йому притаманний лише інформаційний та ілюстративний характер, без будь-яких тверджень або гарантій. Зауважте, що представлені прогнози цін можуть бути неточними, і їх не слід розглядати як такі. Майбутні ціни можуть суттєво відрізнятися від наданих прогнозів, і на них не слід покладатися при прийнятті інвестиційних рішень.

Крім того, цей контент не слід розглядати як фінансову консультацію, а також як рекомендацію щодо купівлі будь-якого конкретного продукту або послуги. MEXC не несе жодної відповідальності за будь-які збитки користувачів, які ви можете понести в результаті посилання, використання та/або покладання на будь-який контент, опублікований на наших сторінках з прогнозуванням цін на криптовалюти. Зауважте, що ціни на цифрові активи піддаються високому ринковому ризику і волатильності. Вартість ваших інвестицій може як зменшитися, так і збільшитися, а також немає ніяких гарантій повернення початково інвестованої суми. Зрештою, ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Будь ласка, майте на увазі, що не варто покладатися на минулі показники для прогнозування майбутніх результатів. Ви повинні інвестувати тільки в ті продукти, з якими ви знайомі і розумієте пов'язані з ними ризики. Ретельно зважуйте свій інвестиційний досвід, фінансовий стан, інвестиційні цілі та толерантність до ризику, а також проконсультуйтеся з незалежним фінансовим консультантом, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.