Згідно з вашим прогнозом, BetterTherapy потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ 0.623455 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, BetterTherapy потенційно може зрости на 5.00% і досягти торгової ціни у $ 0.654627 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна SN102 на 2027 рік становить $ 0.687359 з темпом зростання у 10.25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна SN102 на 2028 рік становить $ 0.721727 з темпом зростання у 15.76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SN102 у 2029 році становить $ 0.757813, а темп зростання складає 21.55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SN102 у 2030 році становить $ 0.795704, а темп зростання складає 27.63%.

У 2040 році ціна BetterTherapy потенційно може зрости на 107.89% і досягти торгової ціни у $ 1.2961.

У 2050 році ціна BetterTherapy потенційно може зрости на 238.64% і досягти торгової ціни у $ 2.1112.