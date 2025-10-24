Згідно з вашим прогнозом, basilica потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ 3.58 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, basilica потенційно може зрости на 5.00% і досягти торгової ціни у $ 3.7590 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна SN39 на 2027 рік становить $ 3.9469 з темпом зростання у 10.25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна SN39 на 2028 рік становить $ 4.1442 з темпом зростання у 15.76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SN39 у 2029 році становить $ 4.3515, а темп зростання складає 21.55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SN39 у 2030 році становить $ 4.5690, а темп зростання складає 27.63%.

У 2040 році ціна basilica потенційно може зрости на 107.89% і досягти торгової ціни у $ 7.4425.

У 2050 році ціна basilica потенційно може зрости на 238.64% і досягти торгової ціни у $ 12.1231.