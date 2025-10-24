Прогноз ціни BASEDD House (BASEDD) у USD

Отримайте прогнози цін BASEDD House на 2026, 2027, 2028, 2030 роки та інші. Спрогнозуйте, наскільки зросте BASEDD протягом наступних 5 років або більше. Миттєво прогнозуйте майбутні цінові сценарії на основі ринкових тенденцій та настроїв.

Введіть число від -100 до 1000, щоб спрогнозувати ціну BASEDD House
%

*Відмова від відповідальності: усі прогнози цін ґрунтуються на даних користувачів.

Прогноз курсу BASEDD House
--
----
0,00%
USD
Фактичний
Прогнозування
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 21:01:51 (UTC+8)

Прогноз ціни BASEDD House на 2025-2050 рр. (USD)

Прогноз ціни BASEDD House (BASEDD) на 2025 рік (цього року)

Згідно з вашим прогнозом, BASEDD House потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,001117 у 2025 році.

Прогноз ціни BASEDD House (BASEDD) на 2026 рік (наступний рік)

Згідно з вашим прогнозом, BASEDD House потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,001173 у 2026 році.

Прогноз ціни BASEDD House (BASEDD) на 2027 рік (через 2 роки)

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна BASEDD на 2027 рік становить $ 0,001232 з темпом зростання у 10,25%.

Прогноз ціни BASEDD House (BASEDD) на 2028 рік (через 3 роки)

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна BASEDD на 2028 рік становить $ 0,001293 з темпом зростання у 15,76%.

Прогноз ціни BASEDD House (BASEDD) на 2029 рік (через 4 роки)

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BASEDD у 2029 році становить $ 0,001358, а темп зростання складає 21,55%.

Прогноз ціни BASEDD House (BASEDD) на 2030 рік (через 5 років)

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BASEDD у 2030 році становить $ 0,001426, а темп зростання складає 27,63%.

Прогноз ціни BASEDD House (BASEDD) на 2040 рік (через 15 років)

У 2040 році ціна BASEDD House потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,002323.

Прогноз ціни BASEDD House (BASEDD) на 2050 рік (через 25 років)

У 2050 році ціна BASEDD House потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,003784.

Рік
Ціна
Зростання
  • 2025
    $ 0,001117
    0,00%
  • 2026
    $ 0,001173
    5,00%
  • 2027
    $ 0,001232
    10,25%
  • 2028
    $ 0,001293
    15,76%
  • 2029
    $ 0,001358
    21,55%
  • 2030
    $ 0,001426
    27,63%
  • 2031
    $ 0,001497
    34,01%
  • 2032
    $ 0,001572
    40,71%
Рік
Ціна
Зростання
  • 2033
    $ 0,001651
    47,75%
  • 2034
    $ 0,001733
    55,13%
  • 2035
    $ 0,001820
    62,89%
  • 2036
    $ 0,001911
    71,03%
  • 2037
    $ 0,002007
    79,59%
  • 2038
    $ 0,002107
    88,56%
  • 2039
    $ 0,002212
    97,99%
  • 2040
    $ 0,002323
    107,89%
Показати більше

Короткостроковий прогноз ціни BASEDD House на сьогодні, завтра, цей тиждень та 30 днів

Дата
Прогноз ціни
Зростання
  • October 24, 2025(Сьогодні)
    $ 0,001117
    0,00%
  • October 25, 2025(Завтра)
    $ 0,001117
    0,01%
  • October 31, 2025(Цього тижня)
    $ 0,001118
    0,10%
  • November 23, 2025(30 днів)
    $ 0,001122
    0,41%
Прогноз ціни BASEDD House (BASEDD) на сьогодні

Прогнозована ціна для BASEDD на October 24, 2025(Сьогодні)становить 0,001117 $. Цей прогноз відображає результат розрахунків наданого відсотка зростання, забезпечуючи користувачів знімком потенційного руху ціни на сьогодні.

Прогноз ціни BASEDD House (BASEDD) на завтра

На October 25, 2025(Завтра) прогноз ціни BASEDD з урахуванням річного темпу зростання у 5%, становить 0,001117 $. Ці результати надають орієнтовний прогноз вартості токена на основі обраних параметрів.

Прогноз ціни BASEDD House (BASEDD) на цей тиждень

За даними October 31, 2025(Цього тижня) прогноз ціни BASEDD з урахуванням річного темпу зростання 5%, становить 0,001118 $. Цей тижневий прогноз розраховується на основі того ж відсотка зростання, щоб дати уявлення про потенційні цінові тенденції на найближчі дні.

Прогноз ціни BASEDD House (BASEDD) на 30 днів

Дивлячись на 30 днів вперед, прогнозована ціна BASEDD становить 0,001122 $. Цей прогноз розраховується за допомогою річного темпу зростання 5%, щоб оцінити, де може залишитися вартість токена через місяць.

Поточна статистика цін BASEDD House

--
----

--

$ 1,12M
$ 1,12M$ 1,12M

999,88M
999,88M 999,88M

--
----

--

Остання ціна BASEDD становить --, зі зміною за 24 години на 0,00%, а обсяг торгівлі за 24 години склав --.
Крім того, BASEDD має циркуляційну пропозицію у 999,88M та загальну ринкову капіталізацію у $ 1,12M.

Історична ціна BASEDD House

Згідно з останніми даними, зібраними на сторінці поточної ціни BASEDD House, поточна ціна BASEDD House становить 0,001117 USD. Циркуляційна пропозиція BASEDD House (BASEDD) становить 999,88M BASEDD, що забезпечує ринкову капіталізацію у 1 124 022 $.

Період
Зміна(%)
Зміна(USD)
Найвища ціна
Найнижча ціна
  • 24 години
    11,74%
    $ 0,000117
    $ 0,001163
    $ 0,001000
  • 7 днів
    -8,04%
    $ -0,000089
    $ 0,002108
    $ 0,000918
  • 30 днів
    -46,41%
    $ -0,000518
    $ 0,002108
    $ 0,000918
Показники за 24 години

За останні 24 години, BASEDD House показав рух ціни у 0,000117 $, що відображає 11,74% у зміні вартості.

Показники за 7 днів

За останні 7 днів BASEDD House сягнув максимуму в 0,002108 $ та мінімуму в 0,000918 $. При цьому ціна змінилася на -8,04%. Ця нещодавня тенденція демонструє потенціал BASEDD для подальшого руху на ринку.

Показники за 30 днів

За минулий місяць BASEDD House зазнав зміну у -46,41%, що відображає приблизно -0,000518 $ до його вартості. Це свідчить про те, що найближчим часом ціна BASEDD може змінитися ще більше.

Як працює модуль прогнозування ціни BASEDD House (BASEDD)?

Модуль прогнозування ціни BASEDD House — це зручний інструмент, розроблений, щоб допомогти вам оцінити потенційні майбутні ціни BASEDD на основі ваших власних припущень щодо зростання. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером або допитливим інвестором, цей модуль пропонує простий та інтерактивний спосіб прогнозування майбутньої вартості токена.

1. Введіть ваш прогноз зростання.

Почніть з введення бажаного відсотка зростання, який може бути як позитивним, так і негативним, залежно від ваших ринкових перспектив. Це може відображати ваші очікування щодо BASEDD House на наступний рік, п'ять років або навіть десятиліття в майбутньому.

2. Розрахувати майбутню ціну

Після введення темпу зростання клацніть на кнопку «Розрахувати». Модуль миттєво розрахує прогнозовану майбутню ціну BASEDD, надаючи вам чітке уявлення про те, як ваш прогноз впливатиме на вартість токена з часом.

3. Досліджуйте різні сценарії.

Ви можете експериментувати з різними темпами зростання, щоб побачити, як різні ринкові умови можуть вплинути на ціну BASEDD House. Така гнучкість дозволяє аналізувати як оптимістичні, так і консервативні прогнози, допомагаючи вам приймати більш обґрунтовані рішення.

4. Настрої користувачів та думки спільноти

Модуль також інтегрує прогноз на основі настрою користувачів, що дозволяє порівняти ваші прогнози з прогнозами інших користувачів. Такий колективний внесок надає цінні відомості про те, як спільнота оцінює майбутнєBASEDD.

Технічні індикатори для прогнозування ціни

Для підвищення точності прогнозу модуль використовує різноманітні технічні індикатори та ринкові дані, серед яких:

Експоненціальна ковзна середня (EMA): допомагає відстежувати ціновий тренд токена, згладжуючи коливання і даючи уявлення про потенційні розвороти тренду.

Смуги Боллінджера: вимірюють волатильність ринку та визначають потенційну перекупленість або перепроданість.

Індекс відносної сили (RSI): оцінює імпульс BASEDD, щоб визначити, чи знаходиться він у бичачій або ведмежій фазі.

Конвергенція/дивергенція ковзної середньої (MACD): оцінює силу і напрямок руху ціни для визначення потенційних точок входу і виходу. Завдяки поєднанню цих індикаторів з ринковими даними в режимі реального часу модуль генерує динамічний прогноз ціни, що дозволяє глибше оцінити перспективи BASEDD House.

Чому важливий прогноз ціни BASEDD?

Прогнози ціни BASEDD мають вирішальне значення з кількох причин, інвестори використовують їх для різних цілей:

Розробка інвестиційної стратегії: прогнози допомагають інвесторам формулювати стратегії. Оцінюючи майбутні ціни, вони можуть вирішити, коли купувати, продавати або утримувати криптовалюту.

Оцінка ризику: розуміння потенційного руху цін дозволяє інвесторам оцінити ризик, пов'язаний з конкретним криптоактивом. Це важливо для управління та зменшення потенційних збитків.

Аналіз ринку: прогнози часто передбачають аналіз ринкових тенденцій, новин та історичних даних. Цей комплексний аналіз допомагає інвесторам зрозуміти динаміку ринку та фактори, що впливають на зміну цін.

Диверсифікація портфеля: передбачаючи, які криптовалюти можуть бути ефективними, інвестори можуть відповідним чином диверсифікувати свої портфелі, розподіляючи ризик між різними активами.

Довгострокове планування: інвестори, які шукають довгострокового прибутку, покладаються на прогнози, щоб визначити криптовалюти з потенціалом для майбутнього зростання.

Психологічна підготовленість: проінформованість щодо можливих цінових сценаріїв готує інвесторів емоційно та фінансово до волатильності ринку.

Залучення спільноти: прогнози цін на криптовалюту часто викликають дискусії в спільноті інвесторів, що, так само, призводить до ширшого розуміння та колективної мудрості щодо ринкових тенденцій.

Поширені запитання (FAQ):

Чи варто зараз інвестувати в BASEDD?
Згідно з вашими прогнозами, BASEDD досягне -- undefined, що робить його токеном вартим уваги.
Який прогноз ціни BASEDD на наступний місяць?
Відповідно до інструменту прогнозування цін BASEDD House (BASEDD), прогнозована ціна BASEDD досягне -- undefined.
Скільки коштуватиме 1 BASEDD у 2026 році?
Ціна 1 BASEDD House (BASEDD) сьогодні становить --. Згідно з модулем прогнозування вище, ціна BASEDD зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2026 році.
Якою буде прогнозована ціна BASEDD у 2027 році?
Прогнозується щорічне зростання BASEDD House (BASEDD) на 0,00%, а до 2027 року ціна 1 BASEDD досягне --.
Якою буде орієнтовна ціна BASEDD у 2028 році?
Згідно з вашим прогнозом ціни, BASEDD House (BASEDD) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2028 році.
Якою буде орієнтовна ціна BASEDD у 2029 році?
Згідно з вашим прогнозом ціни, BASEDD House (BASEDD) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2029 році.
Скільки коштуватиме 1 BASEDD у 2030 році?
Ціна 1 BASEDD House (BASEDD) сьогодні становить --. Згідно з модулем прогнозування вище, ціна BASEDD зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2030 році.
Який прогноз ціни BASEDD на 2040 рік?
Прогнозується щорічне зростання BASEDD House (BASEDD) на 0,00%, а до 2040 року ціна 1 BASEDD досягне --.
Відмова від відповідальності

Контент, опублікований на наших сторінках із прогнозами цін на криптовалюту, ґрунтується на інформації та відгуках, наданих нам користувачами MEXC та/або іншими сторонніми джерелами. Контент надається "як є", йому притаманний лише інформаційний та ілюстративний характер, без будь-яких тверджень або гарантій. Зауважте, що представлені прогнози цін можуть бути неточними, і їх не слід розглядати як такі. Майбутні ціни можуть суттєво відрізнятися від наданих прогнозів, і на них не слід покладатися при прийнятті інвестиційних рішень.

Крім того, цей контент не слід розглядати як фінансову консультацію, а також як рекомендацію щодо купівлі будь-якого конкретного продукту або послуги. MEXC не несе жодної відповідальності за будь-які збитки користувачів, які ви можете понести в результаті посилання, використання та/або покладання на будь-який контент, опублікований на наших сторінках з прогнозуванням цін на криптовалюти. Зауважте, що ціни на цифрові активи піддаються високому ринковому ризику і волатильності. Вартість ваших інвестицій може як зменшитися, так і збільшитися, а також немає ніяких гарантій повернення початково інвестованої суми. Зрештою, ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Будь ласка, майте на увазі, що не варто покладатися на минулі показники для прогнозування майбутніх результатів. Ви повинні інвестувати тільки в ті продукти, з якими ви знайомі і розумієте пов'язані з ними ризики. Ретельно зважуйте свій інвестиційний досвід, фінансовий стан, інвестиційні цілі та толерантність до ризику, а також проконсультуйтеся з незалежним фінансовим консультантом, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.