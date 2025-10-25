Згідно з вашим прогнозом, Base Velocimeter потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,003143 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Base Velocimeter потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,003300 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна BVM на 2027 рік становить $ 0,003465 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна BVM на 2028 рік становить $ 0,003638 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BVM у 2029 році становить $ 0,003820, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BVM у 2030 році становить $ 0,004011, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Base Velocimeter потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,006534.

У 2050 році ціна Base Velocimeter потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,010644.