Згідно з вашим прогнозом, AstraZeneca xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 83,1 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, AstraZeneca xStock потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 87,255 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна AZNX на 2027 рік становить $ 91,6177 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна AZNX на 2028 рік становить $ 96,1986 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AZNX у 2029 році становить $ 101,0085, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AZNX у 2030 році становить $ 106,0589, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна AstraZeneca xStock потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 172,7589.

У 2050 році ціна AstraZeneca xStock потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 281,4060.