Згідно з вашим прогнозом, Apillon потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,003785 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Apillon потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,003975 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна NCTR на 2027 рік становить $ 0,004173 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна NCTR на 2028 рік становить $ 0,004382 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NCTR у 2029 році становить $ 0,004601, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NCTR у 2030 році становить $ 0,004831, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Apillon потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,007870.

У 2050 році ціна Apillon потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,012820.