Згідно з вашим прогнозом, AbbVie xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 227,58 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, AbbVie xStock потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 238,9590 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна ABBVX на 2027 рік становить $ 250,9069 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна ABBVX на 2028 рік становить $ 263,4522 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ABBVX у 2029 році становить $ 276,6249, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ABBVX у 2030 році становить $ 290,4561, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна AbbVie xStock потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 473,1224.

У 2050 році ціна AbbVie xStock потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 770,6666.