Згідно з вашим прогнозом, UnitedHealth потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 361,91 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, UnitedHealth потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 380,0055 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна UNHON на 2027 рік становить $ 399,0057 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна UNHON на 2028 рік становить $ 418,9560 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна UNHON у 2029 році становить $ 439,9038, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна UNHON у 2030 році становить $ 461,8990, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна UnitedHealth потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 752,3848.

У 2050 році ціна UnitedHealth потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 1 225,5557.