Згідно з вашим прогнозом, Tren Finance потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,000074 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Tren Finance потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,000078 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна TREN на 2027 рік становить $ 0,000081 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна TREN на 2028 рік становить $ 0,000086 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TREN у 2029 році становить $ 0,000090, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TREN у 2030 році становить $ 0,000094, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Tren Finance потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,000154.

У 2050 році ціна Tren Finance потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,000251.