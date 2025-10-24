Згідно з вашим прогнозом, IShares 20 Year ETF потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 92,24 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, IShares 20 Year ETF потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 96,852 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна TLTON на 2027 рік становить $ 101,6946 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна TLTON на 2028 рік становить $ 106,7793 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TLTON у 2029 році становить $ 112,1182, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TLTON у 2030 році становить $ 117,7242, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна IShares 20 Year ETF потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 191,7603.

У 2050 році ціна IShares 20 Year ETF потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 312,3573.