Згідно з вашим прогнозом, SP500 xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 669,91 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, SP500 xStock потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 703,4055 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна SPYX на 2027 рік становить $ 738,5757 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна SPYX на 2028 рік становить $ 775,5045 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SPYX у 2029 році становить $ 814,2797, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SPYX у 2030 році становить $ 854,9937, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна SP500 xStock потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 1 392,6947.

У 2050 році ціна SP500 xStock потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 2 268,5530.