Згідно з вашим прогнозом, Snowflake потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 255,25 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Snowflake потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 268,0125 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна SNOWON на 2027 рік становить $ 281,4131 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна SNOWON на 2028 рік становить $ 295,4837 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SNOWON у 2029 році становить $ 310,2579, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SNOWON у 2030 році становить $ 325,7708, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Snowflake потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 530,6464.

У 2050 році ціна Snowflake потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 864,3670.