Згідно з вашим прогнозом, PhyChain потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 3,12 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, PhyChain потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 3,2760 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна PHYCHAIN на 2027 рік становить $ 3,4398 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна PHYCHAIN на 2028 рік становить $ 3,6117 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PHYCHAIN у 2029 році становить $ 3,7923, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PHYCHAIN у 2030 році становить $ 3,9819, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна PhyChain потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 6,4862.

У 2050 році ціна PhyChain потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 10,5654.