Згідно з вашим прогнозом, PHILCOIN потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,01708 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, PHILCOIN потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,017934 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна PHL на 2027 рік становить $ 0,018830 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна PHL на 2028 рік становить $ 0,019772 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PHL у 2029 році становить $ 0,020760, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PHL у 2030 році становить $ 0,021798, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна PHILCOIN потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,035508.

У 2050 році ціна PHILCOIN потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,057838.