Згідно з вашим прогнозом, OpenVPP потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,03432 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, OpenVPP потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,036036 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна OVPP на 2027 рік становить $ 0,037837 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна OVPP на 2028 рік становить $ 0,039729 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна OVPP у 2029 році становить $ 0,041716, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна OVPP у 2030 році становить $ 0,043801, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна OpenVPP потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,071348.

У 2050 році ціна OpenVPP потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,116219.