Згідно з вашим прогнозом, Oracle потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 283,9 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Oracle потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 298,0949 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна ORCLON на 2027 рік становить $ 312,9997 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна ORCLON на 2028 рік становить $ 328,6497 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ORCLON у 2029 році становить $ 345,0822, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ORCLON у 2030 році становить $ 362,3363, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Oracle потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 590,2077.

У 2050 році ціна Oracle потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 961,3861.