Згідно з вашим прогнозом, Netflix потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 1 115,55 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Netflix потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 1 171,3275 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна NFLXON на 2027 рік становить $ 1 229,8938 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна NFLXON на 2028 рік становить $ 1 291,3885 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NFLXON у 2029 році становить $ 1 355,9579, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NFLXON у 2030 році становить $ 1 423,7558, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Netflix потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 2 319,1483.

У 2050 році ціна Netflix потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 3 777,6482.