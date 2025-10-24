Згідно з вашим прогнозом, Micron Technology потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 211,8 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Micron Technology потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 222,3900 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна MUON на 2027 рік становить $ 233,5095 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна MUON на 2028 рік становить $ 245,1849 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MUON у 2029 році становить $ 257,4442, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MUON у 2030 році становить $ 270,3164, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Micron Technology потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 440,3169.

У 2050 році ціна Micron Technology потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 717,2299.