Згідно з вашим прогнозом, Meta xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 735,3 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Meta xStock потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 772,0649 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна METAX на 2027 рік становить $ 810,6682 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна METAX на 2028 рік становить $ 851,2016 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна METAX у 2029 році становить $ 893,7617, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна METAX у 2030 році становить $ 938,4498, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Meta xStock потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 1 528,6358.

У 2050 році ціна Meta xStock потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 2 489,9867.