Згідно з вашим прогнозом, JDcom потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 33,17 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, JDcom потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 34,8285 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна JDON на 2027 рік становить $ 36,5699 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна JDON на 2028 рік становить $ 38,3984 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JDON у 2029 році становить $ 40,3183, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JDON у 2030 році становить $ 42,3342, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна JDcom потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 68,9580.

У 2050 році ціна JDcom потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 112,3253.