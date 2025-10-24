Згідно з вашим прогнозом, IShares Gold Trust потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 76,35 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, IShares Gold Trust потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 80,1675 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна IAUON на 2027 рік становить $ 84,1758 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна IAUON на 2028 рік становить $ 88,3846 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна IAUON у 2029 році становить $ 92,8039, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна IAUON у 2030 році становить $ 97,4440, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна IShares Gold Trust потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 158,7261.

У 2050 році ціна IShares Gold Trust потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 258,5481.