Згідно з вашим прогнозом, Hana потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,0518 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Hana потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,05439 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна HANA на 2027 рік становить $ 0,057109 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна HANA на 2028 рік становить $ 0,059964 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HANA у 2029 році становить $ 0,062963, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HANA у 2030 році становить $ 0,066111, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Hana потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,107688.

У 2050 році ціна Hana потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,175413.