Згідно з вашим прогнозом, Futu Holdings потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 171,58 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Futu Holdings потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 180,1590 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна FUTUON на 2027 рік становить $ 189,1669 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна FUTUON на 2028 рік становить $ 198,6252 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна FUTUON у 2029 році становить $ 208,5565, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна FUTUON у 2030 році становить $ 218,9843, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Futu Holdings потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 356,7024.

У 2050 році ціна Futu Holdings потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 581,0307.