Згідно з вашим прогнозом, Dust потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,001932 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Dust потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,002028 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна DUST на 2027 рік становить $ 0,002130 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна DUST на 2028 рік становить $ 0,002236 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DUST у 2029 році становить $ 0,002348, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DUST у 2030 році становить $ 0,002465, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Dust потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,004016.

У 2050 році ціна Dust потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,006542.