Згідно з вашим прогнозом, Cisco Systems потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 70,69 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Cisco Systems потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 74,2245 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна CSCOON на 2027 рік становить $ 77,9357 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна CSCOON на 2028 рік становить $ 81,8325 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CSCOON у 2029 році становить $ 85,9241, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CSCOON у 2030 році становить $ 90,2203, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Cisco Systems потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 146,9594.

У 2050 році ціна Cisco Systems потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 239,3814.