Згідно з вашим прогнозом, Circle Internet потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 131,92 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Circle Internet потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 138,516 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна CRCLON на 2027 рік становить $ 145,4418 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна CRCLON на 2028 рік становить $ 152,7138 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CRCLON у 2029 році становить $ 160,3495, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CRCLON у 2030 році становить $ 168,3670, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Circle Internet потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 274,2522.

У 2050 році ціна Circle Internet потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 446,7279.