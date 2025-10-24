Згідно з вашим прогнозом, Coinbase xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 332,18 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Coinbase xStock потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 348,7890 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна COINX на 2027 рік становить $ 366,2284 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна COINX на 2028 рік становить $ 384,5398 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна COINX у 2029 році становить $ 403,7668, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна COINX у 2030 році становить $ 423,9552, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Coinbase xStock потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 690,5783.

У 2050 році ціна Coinbase xStock потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 1 124,8793.