Згідно з вашим прогнозом, AVIAH Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 6,194 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, AVIAH Protocol потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 6,5037 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна AVIAH на 2027 рік становить $ 6,8288 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна AVIAH на 2028 рік становить $ 7,1703 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AVIAH у 2029 році становить $ 7,5288, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AVIAH у 2030 році становить $ 7,9052, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна AVIAH Protocol потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 12,8768.

У 2050 році ціна AVIAH Protocol потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 20,9750.