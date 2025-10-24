Згідно з вашим прогнозом, AppLovin потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 600,99 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, AppLovin потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 631,0395 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна APPON на 2027 рік становить $ 662,5914 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна APPON на 2028 рік становить $ 695,7210 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна APPON у 2029 році становить $ 730,5071, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна APPON у 2030 році становить $ 767,0324, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна AppLovin потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 1 249,4150.

У 2050 році ціна AppLovin потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 2 035,1654.