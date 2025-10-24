Згідно з вашим прогнозом, AMD потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 240,63 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, AMD потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 252,6615 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна AMDON на 2027 рік становить $ 265,2945 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна AMDON на 2028 рік становить $ 278,5593 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AMDON у 2029 році становить $ 292,4872, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AMDON у 2030 році становить $ 307,1116, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна AMD потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 500,2524.

У 2050 році ціна AMD потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 814,8585.