Згідно з вашим прогнозом, Adobe потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 356,84 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Adobe потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 374,682 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна ADBEON на 2027 рік становить $ 393,4161 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна ADBEON на 2028 рік становить $ 413,0869 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ADBEON у 2029 році становить $ 433,7412, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ADBEON у 2030 році становить $ 455,4283, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Adobe потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 741,8447.

У 2050 році ціна Adobe потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 1 208,3868.