Згідно з вашим прогнозом, Apple потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 260,59 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Apple потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 273,6194 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна AAPLON на 2027 рік становить $ 287,3004 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна AAPLON на 2028 рік становить $ 301,6654 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AAPLON у 2029 році становить $ 316,7487, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AAPLON у 2030 році становить $ 332,5862, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Apple потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 541,7478.

У 2050 році ціна Apple потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 882,4502.