Результати WWE Clash In Paris 2025, де Беккі Лінч втручається, а Сет Роллінс перемагає

Результати WWE Clash In Paris 2025, де Беккі Лінч втручається, а Сет Роллінс перемагає

Пост WWE Clash In Paris 2025 Results As Becky Lynch Interferes, Seth Rollins Wins з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сет Роллінс продовжує керувати WWE Raw як його головний хіл. (Credit: Rich Freeda/WWE via Getty Images) WWE via Getty Images WWE Clash in Paris 2025 зібрав чотирьох найбільших зірок Raw на рингу одночасно, де Сет Роллінс поставив свій титул чемпіона світу у важкій вазі на кін проти CM Панка, Джея Усо та Ла Найта. Протягом останніх кількох тижнів Роллінс став мішенню для трьох найпопулярніших бейбіфейсів WWE. Окрім відновлення свого епічного протистояння з Панком, він зазнав поразки від Найта на Saturday Night's Main Event, а потім став мішенню для Усо, колишнього чемпіона світу у важкій вазі. Це призвело до рідкісного Fatal 4-Way на WWE Clash in Paris 2025, де менш ніж через місяць після того, як знову став чемпіоном світу, Роллінс мав захищати свій титул проти трьох колег-мейн-івентерів. ForbesWWE Clash In Paris 2025 Results As John Cena Beats Logan Paul In Instant ClassicBy Blake Oestriecher WWE Clash in Paris 2025 Results для Сет Роллінс проти Джей Усо проти CM Панк проти Ла Найт На WWE Clash in Paris 2025 шанси, здавалося, були не на користь Роллінса. Чи так ми думали. Роллінс мав подолати Панка, Найта та Усо, а раніше того вечора генеральний менеджер Raw Адам Пірс заборонив Бронсону Ріду та Брону Брейкеру, товаришам Роллінса з The Vision, з'являтися на арені. Проте Роллінс зміг використати чисельну перевагу на свою користь, щоб забезпечити перемогу в Парижі. "The Visionary" притиснув Панка після шокуючого втручання Беккі Лінч, яка з'явилася з величезною допомогою в головній події. Серед найбільших моментів його захисту титулу чемпіона світу у важкій вазі на WWE Clash in Paris 2025 були: Панк одразу вдарив Усо ногою в щелепу на початку матчу. Найт спробував...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:43
Кріс Чіліцца про життя після CNN та його перехід до Substack

Кріс Чіліцца про життя після CNN та його перехід до Substack

Пост Кріс Чілліцца про життя після CNN та його перехід на Substack з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Журналіст і політичний коментатор Кріс Чілліцца Кріс Чілліцца "Ви знаєте той мем з Джорджем Майклом Блутом?" Журналіст і політичний коментатор Кріс Чілліцца намагається описати мені, що він відчував, коли CNN звільнила його у 2022 році. Він звертається до відомої сцени з "Arrested Development", коли персонаж Майкла Сери кидає свій рюкзак і осідає на підлогу. "Це був я протягом деякого часу. Десь місяць чи два. Я відчував сором, збентеження і ніби я зазнав невдачі — хоча я не був впевнений, що я зробив неправильно. "Я так довго використовував написання, розмови та роздуми про політику, щоб впорядкувати свій день, що без цього я відчував себе загубленим." Для більшості людей звільнення — це особиста травма. Проте розрив Чілліцци з кабельною новинною мережею був достатньо помітним — частково тому, що він був одним із кількох гучних імен, звільнених під час скорочення витрат — що це викликало висвітлення та статті в таких виданнях, як The Daily Mail, Variety та The Daily Beast, не кажучи вже про згадки в гілках Reddit та дописах у Twitter. У нього не було жодних ознак, що це станеться. А потім, просто так, все зникло; рутина редакції, щоденні дедлайни та будь-яка подоба чіткого наступного кроку. "Я досі пам'ятаю, як відвозив дітей до шкільного автобуса о 7:45 ранку, повертався додому, відкривав свій календар і бачив, що наступне, що я мав зробити, — це забрати їх о 15:30." Цей порожній проміжок часу змусив його переосмислити все. В результаті з'явився So What, його інформаційний бюлетень на Substack, разом із відео на YouTube та роботою на телебаченні, які разом ознаменували початок того, що він і багато інших незалежних журналістів поспішили побудувати, оскільки галузь...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:40
Індійський суд засудив 14 осіб до довічного ув'язнення у великій справі про вимагання Bitcoin

Індійський суд засудив 14 осіб до довічного ув'язнення у великій справі про вимагання Bitcoin

Допис "Індійський суд засудив 14 осіб до довічного ув'язнення у справі про великий вимагання Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. До групи входили 11 поліцейських та колишній політик, які викрали бізнесмена та вкрали його криптовалюту у 2018 році. Індійський суд виніс суворий вирок у п'ятницю, засудивши 14 осіб до довічного ув'язнення за шокуючу схему вимагання Bitcoin. Спеціальний суддя Б.Б. Джадав в Ахмедабаді визнав усіх підсудних винними у злочинній змові, викраденні з метою викупу, незаконному затриманні та нападі. Справа викриває глибоку корупцію в індійських правоохоронних органах і підкреслює зростання злочинів, пов'язаних із криптовалютами. Злочин, який шокував Індію Жертвою став Шайлеш Бхатт, бізнесмен із Сурата, який повернув Bitcoin із збанкрутілої інвестиційної схеми BitConnect. BitConnect була масштабною фінансовою пірамідою вартістю 900 мільйонів доларів, яка закрилася, залишивши тисячі інвесторів із збитками. 11 лютого 2018 року корумповані чиновники дізналися про повернення Bitcoin Бхаттом і розробили план його викрадення. Люди, які видавали себе за агентів Центрального бюро розслідувань, заманили Бхатта на заправку двома днями раніше. Потім вони викрали його і утримували на фермі Кешав поблизу Гандінагара. Серед викрадачів були колишній начальник поліції району Амрелі Джагдіш Патель та колишній політик Налін Котадія з правлячої партії BJP. Інспектор місцевого відділу боротьби зі злочинністю Анант Патель керував операцією з викрадення за участю кількох офіцерів. На фермі корумповані чиновники били та погрожували Бхатту, доки він не зізнався, що має 752 Bitcoin від розробника BitConnect Дхавала Мавані. Він визнав, що 176 із цих Bitcoin зберігалися у його ділового партнера Кіріта Паладії, а решту монет він уже продав приблизно за 5 мільйонів доларів. Злочинці спочатку вимагали всі 176 Bitcoin плюс 32 крор рупій (приблизно 3,6 мільйона доларів) готівкою. Коли переговори зазнали невдачі, вони змусили Бхатта продати 34 Bitcoin з гаманця його партнера, вимагаючи близько 150 000 доларів. Складне розслідування Після свого звільнення Бхатт подав скаргу до Міністерства внутрішніх справ Індії. Це спричинило масштабне кримінальне розслідування...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:38
Великий бик Майкл Сейлор знову подає сигнали: можливе оголошення про Bitcoin завтра

Великий бик Майкл Сейлор знову подає сигнали: можливе оголошення про Bitcoin завтра

Пост "Великий Бик Michael Saylor знову подає сигнали: анонс Bitcoin можливий завтра" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Michael Saylor, засновник і голова MicroStrategy, знову поділився даними Saylor Tracker і використав фразу "Bitcoin все ще у продажу" на своїй сторінці в соціальних мережах. Варто зазначити, що MicroStrategy зазвичай публікує нові дані про купівлю Bitcoin наступного дня після постів Saylor. Ринок інтерпретував цей пост як натяк на можливе оголошення про нову купівлю наступного тижня. Поточний портфель компанії виглядає наступним чином: Загальна кількість активи: $69 мільярдів Загальна кількість BTC: 632,457 BTC Середня ціна купівлі: $71,170 Загальна прибутковість: +53.29% (приблизно $23.98 мільярдів прибутку) Згідно з даними портфеля, купівлі Bitcoin компанією значно зросли за останній рік. Ціна BTC зросла з $50,000 до $109,094 між вереснем 2024 та серпнем 2025 року, тоді як акції MicroStrategy досягли $510 з $78 за той самий період. Крім того, співвідношення показників компанії до BTC виглядає наступним чином: Акції MicroStrategy: +152.54% Bitcoin: +90.40% Відносна ефективність: +62.14 пунктів Зазначається, що MicroStrategy купує в середньому 342 BTC щодня і витрачає в середньому $37.4 мільйонів на день для цього. *Це не є інвестиційною порадою. Підписуйтесь на наші акаунти в Telegram і Twitter зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/big-bull-michael-saylor-signals-again-bitcoin-announcement-possible-tomorrow/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:35
Європа "приречена"? Кійосакі попереджає, тоді як Кайзер закликає виходити з Bitcoin

Європа "приречена"? Кійосакі попереджає, тоді як Кайзер закликає виходити з Bitcoin

Пост "Європа 'тост'? Кійосакі попереджає, а Кайзер закликає вийти з Bitcoin" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Роберт Кійосакі, автор книги "Багатий тато, бідний тато", видав одне зі своїх найсуворіших економічних попереджень. Відомий інвестор заявив, що "Європа - це тост", оскільки ринки облігацій руйнуються, а політичні заворушення поширюються. Його похмурий прогноз був посилений євангелістом Bitcoin (BTC) Максом Кайзером, який закликав інвесторів перевести багатство в піонерську криптовалюту і розглянути Сальвадор як безпечний притулок від економік Заходу, що розвалюються. Кійосакі каже, що Європа перебуває в кризі на тлі краху облігацій У дописі в X (Twitter) Кійосакі намалював похмуру картину фінансової та соціальної стабільності Європи. Автор з фінансів підкреслив, що Франція може зіткнутися з фінансовим банкрутством. Він також зазначив, що енергетична політика Німеччини призвела до "краху" її виробничого сектору, а британський ринок облігацій обвалився більш ніж на 30%. На цьому тлі Кійосакі вказує, що світова економіка втратила віру в здатність західних країн обслуговувати свої борги, посилаючись на те, що Японія та Китай продовжують скидати казначейські облігації США на користь золота та срібла. "ЄВРОПА - це ТОСТ... Французький народ на межі повстання в День Бастилії... У Німеччині назріває громадянська війна... Це безумство - причина, чому я продовжую рекомендувати вам рятувати себе - і зберігати золото, срібло та Bitcoin", - написав Кійосакі. Його коментарі також підкреслили крах традиційної моделі портфеля "60/40" акцій та облігацій, яка довго рекламувалася як безпечна. З казначейськими облігаціями США, що впали на 13% з 2020 року, і європейськими облігаціями, що занурюються глибше, Кійосакі попередив, що традиційне фінансове планування стало небезпечною ілюзією. Макс Кайзер закликає до стратегії Сальвадору, посилаючись на Четвертий поворот Макс Кайзер, радник з Bitcoin президента Сальвадору Найіба Букеле, повторив попередження Кійосакі, представляючи заворушення у Франції як частину "Четвертого повороту". Це натякає на генераційний цикл кризи, що приносить системні потрясіння. "Франція лише входить у 4-й поворот, і речі (як-от інфляція) стануть набагато гіршими. Переїжджайте до...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:24
Pump.fun лідирує з часткою 49,3%

Pump.fun лідирує з часткою 49,3%

Пост Pump.fun лідирує з 49,3% часткою з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Pump.fun лідирує серед платформ токенів Solana з 49,3% часткою ринку. Meteora DBC слідує з 35,3% часткою. Letsbonk фіксує 10,1% у рейтингу часток ринку. 31 серпня 2025 року, ринок випуску токенів Solana показав, що Pump.fun лідирує з 49,3% часткою, Meteora DBC з 35,3%, і Letsbonk з 10,1%, згідно з даними Jupiter. Ці зміни у частці ринку підкреслюють вплив Solana на ландшафт випуску токенів, висвітлюючи зростаючий інтерес та конкуренцію серед децентралізованих платформ. Pump.fun контролює майже половину ринку Solana ChainCatcher повідомляє, що платформи випуску токенів Solana зазнали значних змін на ринку. Pump.fun, децентралізований лаунчпад, тепер лідирує з 49,3% часткою, за ним слідує Meteora DBC з 35,3%, і Letsbonk з 10,1%. Зростання Pump.fun означає значну зміну в екосистемі Solana, що призвело до збільшення активності мемкоїнів. Зміна активності піднімає питання про домінування платформи та майбутні тенденції в децентралізованих фінансах. Лідери галузі та інституційні користувачі залишаються мовчазними щодо цього зсуву, викликаючи дискусії на форумах спільноти. Канали Discord Solana відображають цікавість та дебати щодо прозорості проєкту. Зростання Solana незважаючи на волатильність ринку Чи знали ви? Поява Pump.fun на Solana - це момент, що нагадує сплеск мемкоїнів Uniswap у 2021 році, що ознаменувало поворотний момент на платформах децентралізованих фінансів. Згідно з CoinMarketCap, Solana (SOL) наразі коштує $204,69 з ринковою капіталізацією $110,72 мільярда, що відображає 2,92% домінування на ринку. Незважаючи на падіння обсягу торгівлі за 24 години на 20,07%, платформа спостерігала висхідну траєкторію з 33,03% зростанням за 60 днів, що вказує на стабільний інтерес та зростання. Solana(SOL), щоденний графік, знімок екрану на CoinMarketCap о 22:08 UTC 31 серпня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap Дослідницька команда Coincu зазначає, що екосистема Solana набирає безпрецедентної тяги, але відсутність ідентифікованого керівництва може ускладнити регуляторну взаємодію. Постійне зростання пояснюється інвестиціями користувачів у мікрокапітали та активністю розробників. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Інформація на цьому веб-сайті...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:12
Путін отримує свій момент, оскільки Моді та Сі нарешті розтоплюють лід

Путін отримує свій момент, оскільки Моді та Сі нарешті розтоплюють лід

Пост "Путін отримує свій момент, коли Моді та Сі нарешті розтоплюють лід" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Володимир Путін отримав саме те, до чого він прагнув, коли Нарендра Моді та Сі Цзіньпін сіли в неділю в Тяньцзіні, Китай, для рідкісної особистої зустрічі під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Це перший раз за сім років, коли Моді відвідав Китай, і перший раз після їхнього прикордонного конфлікту 2020 року, коли обидва лідери публічно погодилися виправити свої пошкоджені зв'язки. Вони обидва заявили, що Індія та Китай не є суперниками, а "партнерами з розвитку", і метою зараз є зниження напруженості та покращення торгівлі. Цитата взята прямо з відео, опублікованого на офіційному акаунті Моді в X. Обговорення відбулося, коли глобальні тарифи знову вийшли на перший план. За кілька днів до саміту Дональд Трамп, який повернувся в Білий дім, наклав 50% мито на індійські товари. Крок Трампа став відповіддю на продовження Індією імпорту нафти з Росії. Час змусив Моді діяти: замість того, щоб схилятися до Заходу, він схилився до Сходу, сівши з Сі, щоб охолодити ситуацію. Зустріч була частиною дводенного зібрання, де лідери Ірану, Пакистану та чотирьох країн Центральної Азії приєдналися до Путіна, просуваючи те, що називають альтернативою Глобального Півдня світовому порядку під керівництвом США. За даними CNBC, це була не побічна подія — це була головна подія, і Путін сидів у першому ряду. Моді каже Сі, що хоче кращої торгівлі, стабільних кордонів Моді використав зустріч, щоб натиснути на Сі щодо непропорційного торгового дефіциту Індії з Китаєм, який досяг рекордних 99,2 мільярда доларів цього року. Ця цифра була болючою точкою для індійських чиновників протягом років, і прем'єр-міністр чітко дав зрозуміти, що хоче, щоб щось було зроблено. Але торгівля була не єдиною темою. Моді сказав, що Індія "прагне розвивати наші відносини на основі взаємної поваги, довіри та чутливості", і що він вірить, що поточна...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:10
Bitcoin Майнер уникає боргової пастки на $100M

Bitcoin Майнер уникає боргової пастки на $100M

Допис Bitcoin Майнер уникає боргової пастки на $100 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Після років юридичних суперечок IREN Limited нарешті поклала край своєму дорогому протистоянню з NYDIG. Майнер Bitcoin, що котирується на Nasdaq, виплатить $20 мільйонів для врегулювання прострочених кредитів, колись пов'язаних з десятками тисяч установок Antminer — лише частину від початкових $107,8 мільйонів боргу. Це рішення, яке охоплює судові процеси як у Канаді, так і в Австралії, фактично звільняє компанію від поточних претензій. Керівники представили угоду як крапку в розділі, що почався у 2021 році, коли дві дочірні компанії взяли великі позики для розширення майнінгових операцій, але наступного року допустили дефолт, коли ціни на Bitcoin впали, а фіксовані витрати на хостинг стали збитковими. Від боротьби до сили Час врегулювання вражає. IREN щойно показала найсильніші результати у своїй історії, повідомивши про $187,3 мільйона квартального доходу та рекордні $501 мільйон за рік. Чистий прибуток підскочив до $176,9 мільйонів, що є зворотним від труднощів, які спостерігалися під час спаду. Акції зросли, оскільки інвестори вітали поєднання зростаючих прибутків та чистої юридичної ситуації. На відміну від конкурентів, змушених оголосити банкрутство або реструктуризацію, IREN пережила бурю неушкодженою. Усунення тягаря NYDIG може зробити її одним із найздоровіших балансів серед публічних майнерів Bitcoin. Подвоєння ставки на ШІ Але компанія не робить ставку лише на Bitcoin. IREN швидко позиціонувала себе як серйозний гравець в інфраструктурі ШІ, замовивши понад 2 400 нових графічних процесорів Nvidia в рамках плану розширення на $168 мільйонів. Після розгортання її флот перевищить 10 900 високопродуктивних чіпів, від H100 до нових GB300. Будівництво вже ведеться в кампусі Prince George у Британській Колумбії, де сучасний об'єкт з рідинним охолодженням прийматиме тисячі графічних процесорів. Придбання систем GB300 на $96 мільйонів фінансується через дворічну оренду, тоді як інші моделі були придбані безпосередньо за рахунок коштів компанії. Інформація...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:01
Алекс Спіро очолить ініціативу Скарбниці Dogecoin на 200 мільйонів доларів

Алекс Спіро очолить ініціативу Скарбниці Dogecoin на 200 мільйонів доларів

Пост "Алекс Спіро очолить ініціативу Скарбниці спільноти Dogecoin на $200 мільйонів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Головна подія, зміни в керівництві, вплив на ринок, фінансові зміни або експертні висновки. Алекс Спіро призначений головою компанії Скарбниці спільноти Dogecoin. Проєкт має на меті залучити $200 мільйонів для доступу до активів DOGE. Алекс Спіро, адвокат Маска та партнер Quinn Emanuel, був призначений головою-кандидатом запланованої Скарбниці спільноти Dogecoin на $200 мільйонів, підтриманої House of Doge. Ініціатива є ключовим кроком у популяризації Dogecoin, забезпечуючи непрямий доступ до ринку криптовалюти, потенційно впливаючи на інституційне впровадження та інтерес інвесторів. Алекс Спіро очолює проєкт Скарбниці спільноти Dogecoin на $200 мільйонів Компанія Скарбниці спільноти Dogecoin під потенційним керівництвом Алекса Спіро планує залучити $200 мільйонів. House of Doge підтримує цю ініціативу, яка спрямована на надання непрямого доступу до DOGE через публічно торговану структуру. Деталі про структуру компанії або терміни запуску залишаються нерозкритими. "Ця ініціатива скарбниці спрямована на інституціоналізацію інвестицій у DOGE, дозволяючи доступ без прямого володіння токенами", за словами Алекса Спіро, партнера Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. "Жодних офіційних заяв від Спіро не було зафіксовано станом на останні звіти". Реакції спільноти та галузі є значними, відображаючи потенційний вплив проєкту. Хоча офіційних коментарів від Ілона Маска немає, участь Спіро надає юридичну легітимність. Ринкові спекуляції тривають, але жодного офіційного відгуку від регуляторів не було оголошено. Інституційний поштовх Dogecoin на тлі інтересу ринку Чи знаєте ви? Grayscale Bitcoin Trust проклав шлях для публічно торгованих криптовалютних активів, надаючи план для поточних ініціатив Скарбниці спільноти Dogecoin, які прагнуть ринкової легітимності. За даними CoinMarketCap, ціна Dogecoin (DOGE) наразі становить $0,22, з ринковою капіталізацією приблизно $32,83 мільярда. Його обсяг торгівлі за 24 години становить $946,61 мільйона, хоча це зменшилося на 17,64%. За останні 90 днів DOGE показав позитивну зміну ціни на 13,06%, що відображає стійкий інтерес ринку. Dogecoin(DOGE), щоденний графік, знімок екрана на CoinMarketCap о 21:38 UTC на...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 05:42
Усі міста, які змагаються за право прийняти літні Олімпійські ігри 2036 року (поки що)

Усі міста, які змагаються за право прийняти літні Олімпійські ігри 2036 року (поки що)

Допис "Усі міста, які змагаються за право проведення літніх Олімпійських ігор 2036 року (поки що)" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Хто хоче приймати Олімпіаду? Лише три азійські країни — Японія, Китай та Республіка Корея — коли-небудь приймали літні Олімпійські та Паралімпійські ігри, але це може змінитися у 2036 році. Справді всесвітній конкурс формується серед міст і країн, які прагнуть прийняти літні Ігри після Брісбена у 2032 році. Поки що це змагання вражає відсутністю західноєвропейських претендентів. Угорщина та Німеччина висловили невизначений інтерес, а Копенгаген виділив 67 000 євро на фінансування "попереднього дослідження щодо проведення Олімпіади", але жоден із трьох не подав підтвердженої заявки до Міжнародного олімпійського комітету, як це зробили п'ять інших міст. Вражаючий обрис Дохи, Катар, міста-кандидата на проведення Олімпійських ігор 2036 року. Прихильники кажуть, що Доха має інфраструктуру для проведення літніх Ігор, а також спортивні стадіони в запасі. (Фото KARIM JAAFAR / AFP) AFP через Getty Images Незважаючи на зусилля МОК спростити процес в останні роки, процедура подання заявки на Олімпіаду залишається тривалою та напруженою. МОК не хоче, щоб міста почувалися погано — частина нових процедур вибору міст-господарів Олімпіади випливає з бажання "уникнути появи надто багатьох переможених", як висловився його колишній президент Томас Бах. Це означає, що процес подання заявки виглядає дещо інакше, більше зосереджуючись на тому, що МОК називає "постійним, безперервним діалогом" між кандидатами та організатором Ігор, більше схожим на багатораундову співбесіду, ніж на заявку до коледжу. Якщо раніше Ігри проводилися в одному місті, то тепер є можливість для групи міст або навіть цілого регіону приймати Ігри — наприклад, перемога Французьких Альп у заявці на зимові Ігри 2030 року. То хто претендує на 2036 рік? П'ять міст...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 05:28
