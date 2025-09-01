Кріс Чіліцца про життя після CNN та його перехід до Substack

Журналіст і політичний коментатор Кріс Чілліцца Кріс Чілліцца "Ви знаєте той мем з Джорджем Майклом Блутом?" Журналіст і політичний коментатор Кріс Чілліцца намагається описати мені, що він відчував, коли CNN звільнила його у 2022 році. Він звертається до відомої сцени з "Arrested Development", коли персонаж Майкла Сери кидає свій рюкзак і осідає на підлогу. "Це був я протягом деякого часу. Десь місяць чи два. Я відчував сором, збентеження і ніби я зазнав невдачі — хоча я не був впевнений, що я зробив неправильно. "Я так довго використовував написання, розмови та роздуми про політику, щоб впорядкувати свій день, що без цього я відчував себе загубленим." Для більшості людей звільнення — це особиста травма. Проте розрив Чілліцци з кабельною новинною мережею був достатньо помітним — частково тому, що він був одним із кількох гучних імен, звільнених під час скорочення витрат — що це викликало висвітлення та статті в таких виданнях, як The Daily Mail, Variety та The Daily Beast, не кажучи вже про згадки в гілках Reddit та дописах у Twitter. У нього не було жодних ознак, що це станеться. А потім, просто так, все зникло; рутина редакції, щоденні дедлайни та будь-яка подоба чіткого наступного кроку. "Я досі пам'ятаю, як відвозив дітей до шкільного автобуса о 7:45 ранку, повертався додому, відкривав свій календар і бачив, що наступне, що я мав зробити, — це забрати їх о 15:30." Цей порожній проміжок часу змусив його переосмислити все. В результаті з'явився So What, його інформаційний бюлетень на Substack, разом із відео на YouTube та роботою на телебаченні, які разом ознаменували початок того, що він і багато інших незалежних журналістів поспішили побудувати, оскільки галузь...