Pump.fun лідирує з часткою 49,3%
Ключові моменти: Pump.fun лідирує серед платформ токенів Solana з 49,3% часткою ринку. Meteora DBC слідує з 35,3% часткою. Letsbonk фіксує 10,1% у рейтингу часток ринку. 31 серпня 2025 року, ринок випуску токенів Solana показав, що Pump.fun лідирує з 49,3% часткою, Meteora DBC з 35,3%, і Letsbonk з 10,1%, згідно з даними Jupiter. Ці зміни у частці ринку підкреслюють вплив Solana на ландшафт випуску токенів, висвітлюючи зростаючий інтерес та конкуренцію серед децентралізованих платформ. Pump.fun контролює майже половину ринку Solana ChainCatcher повідомляє, що платформи випуску токенів Solana зазнали значних змін на ринку. Pump.fun, децентралізований лаунчпад, тепер лідирує з 49,3% часткою, за ним слідує Meteora DBC з 35,3%, і Letsbonk з 10,1%. Зростання Pump.fun означає значну зміну в екосистемі Solana, що призвело до збільшення активності мемкоїнів. Зміна активності піднімає питання про домінування платформи та майбутні тенденції в децентралізованих фінансах. Лідери галузі та інституційні користувачі залишаються мовчазними щодо цього зсуву, викликаючи дискусії на форумах спільноти. Канали Discord Solana відображають цікавість та дебати щодо прозорості проєкту. Зростання Solana незважаючи на волатильність ринку Чи знали ви? Поява Pump.fun на Solana - це момент, що нагадує сплеск мемкоїнів Uniswap у 2021 році, що ознаменувало поворотний момент на платформах децентралізованих фінансів. Згідно з CoinMarketCap, Solana (SOL) наразі коштує $204,69 з ринковою капіталізацією $110,72 мільярда, що відображає 2,92% домінування на ринку. Незважаючи на падіння обсягу торгівлі за 24 години на 20,07%, платформа спостерігала висхідну траєкторію з 33,03% зростанням за 60 днів, що вказує на стабільний інтерес та зростання. Solana(SOL), щоденний графік, знімок екрану на CoinMarketCap о 22:08 UTC 31 серпня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap Дослідницька команда Coincu зазначає, що екосистема Solana набирає безпрецедентної тяги, але відсутність ідентифікованого керівництва може ускладнити регуляторну взаємодію. Постійне зростання пояснюється інвестиціями користувачів у мікрокапітали та активністю розробників.
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:12