2025-10-11 Saturday

Bitwise прогнозує Bitcoin за $1,3 млн, оскільки інституційні гіганти можуть інвестувати $5 трильйонів

Допис Bitwise прогнозує Bitcoin за $1,3 млн, оскільки інституційні гіганти можуть інвестувати $5 трильйонів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin на шляху до вибухового інституційного впровадження, з прогнозами, що вказують на потенційну ціну в $1,3 мільйона до 2035 року. Bitwise бачить масштабне зростання для Bitcoin попереду. Компанія з управління активами Bitwise опублікувала минулого тижня звіт "Bitcoin Long-Term Capital Market Assumptions: 2025", надавши одні з найдетальніших довгострокових прогнозів для криптоактиву в галузі. [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/bitwise-forecasts-1-3m-bitcoin-as-institutional-giants-could-deploy-5-trillion/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 08:32
ШІ порушить ринок акцій, змусить інвесторів прийняти Bitcoin — Аналітик

Пост "ШІ порушить ринок акцій, змусить інвесторів прийняти Bitcoin — Аналітик" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) буде кращою інвестицією, ніж акції, у наступні десятиліття через те, що штучний інтелект прискорює інноваційні цикли, роблячи публічні компанії неефективними інвестиційними інструментами, прогнозує аналітик та інвестор Джорді Віссер. "Якщо інноваційний цикл тепер прискорюється до тижнів, ми знаходимося у відеогрі, де ваша компанія ніколи не досягає швидкості відриву, і в такому світі, як ви інвестуєте? Ви не інвестуєте, ви торгуєте", — сказав Віссер Ентоні Помпліано в суботу. Він також додав: "Bitcoin — це віра. Віра триває довше, ніж ідеї. Немає компаній з S&P 500 з 100 року до н.е.; золото існує з тих пір. Bitcoin буде існувати дуже, дуже довго. Це віра на даний момент, і люди можуть боротися з цим, але він залишиться. Я думаю, що ви захочете почати шортити ідеї і бути в лонгу на віру", — продовжив Віссер, додавши, що ШІ може стиснути те, що зазвичай зайняло б 100 років, до лише п'яти років. Віссер робить свої прогнози щодо майбутнього Bitcoin та фондового ринку в епоху ШІ. Джерело: Ентоні Помпліано Прогноз проливає світло на потенційне майбутнє фінансів та структур капіталу, оскільки штучний інтелект та технологія блокчейн руйнують традиційну фінансову систему, залучаючи більше цінності та учасників до цифрової економіки. Пов'язане: Bitcoin стикається з кризою комісій, яка загрожує безпеці мережі: Чи може BTCfi допомогти? Ерік Трамп прогнозує 1 млн доларів за BTC, оскільки публічні компанії приймають криптовалюту Компанії продовжують купувати криптовалюту та Bitcoin безпосередньо як резервні активи казначейства, часто ребрендуючись як чисті криптовалютні казначейські гравці та відмовляючись від своїх традиційних бізнес-моделей. Ці традиційні фінансові інструменти надають інвесторам у акції непрямий доступ до BTC та криптовалют, одночасно перенаправляючи кошти з традиційних ринків капіталу до цифрових фінансів. Ерік Трамп прогнозував, що Bitcoin досягне 1 мільйона доларів за монету, розповідаючи...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 07:54
XRP на шляху до схвалення спотового ETF у США після досягнення етапів ф'ючерсів

Пост XRP на шляху до схвалення Спот ETF у США після досягнення ключових етапів ф'ючерсів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. XRP рухається до схвалення ETF, оскільки досягнення у сфері ф'ючерсів та нові стандарти лістингу Комісії з цінних паперів і бірж США підвищують довіру інвесторів, стимулюючи зростання ринкової капіталізації та розширення реальних активів на XRPL. Перспективи XRP ETF покращуються завдяки новим стандартам лістингу SEC та досягненням у сфері ф'ючерсів. Messari, постачальник продуктів криптовалютної ринкової аналітики, опублікував звіт під назвою "Стан XRP Ledger" [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/xrp-positioned-for-us-spot-etf-approval-following-futures-milestones/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 07:32
Підказки, спанграма та відповіді на понеділок, 1 вересня

Допис Підказки, спанграма та відповіді на понеділок, 1 вересня з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Сьогоднішні підказки та відповіді NYT Strands Джерело: New York Times Сьогодні перший день вересня, і я сподіваюся, що всі ви, шанувальники Strands, чудово проведете свято Дня праці. Школа закрита, літо ще з нами на кілька тижнів, і настав час розгадати деякі слова. Давайте одразу перейдемо до справи! Шукаєте недільний Strands? Перегляньте наш посібник прямо тут. Як грати в Strands Strands - це найновіша гра в колекції головоломок New York Times. Це цікавий поворот класичних ігор з пошуку слів. Щодня нам дається нова тема, і потім ми повинні знайти всі слова на сітці, які відповідають цій темі, включаючи спанграму, яка простягається через дві сторони дошки. Одне з цих слів є спанграмою, яка перетинає сітку з одного боку до іншого і розкриває ще більше про тему дня. Спойлери попереду. Сьогоднішні підказки Strands Читайте далі, щоб дізнатися сьогоднішню тему та деякі підказки, які допоможуть вам розкрити сьогоднішні слова. Сьогоднішня тема: Будь моїм гостем Підказка: Що ви робите, коли хтось приходить до вас у гості. Ключ: Якщо ви не грубіян, звісно. Ось перші дві літери кожного слова: Пам'ятайте, попереду спойлери! Які сьогоднішні відповіді Strands? Сьогоднішня спанграма: HOSPITALITY Ось повний список слів: WELCOME RECEIVE EMBRACE INVITE GREET SERVE Ось заповнена сітка Strands: Сьогоднішній скріншот Strands: Erik Kain Сьогоднішній розбір Strands Що ж, це було не так креативно чи розумно, як вчорашній Strands, але не всі можуть бути такими. Я досить швидко знайшов WELCOME, і це розвіяло мою думку, що це може перетворитися на тексти пісні з "Красуні та Чудовиська". Будь нашим гостем! Будь нашим гостем! Зав'яжи серветку навколо шиї, chérie, а ми подбаємо про решту. Я припускаю, що слово SERVE...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 07:10
'Після витрачання коштів...' – Всередині 'квантово-захищеного' плану Bitcoin Сальвадору

Пост "Після витрачання коштів..." – Всередині "квантово-захищеного" плану Bitcoin Сальвадору з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: на тлі падіння Bitcoin Сальвадор розділив 6 283 BTC між 14 гаманцями для зменшення квантового ризику. Країна просуває нові банківські закони для розширення регульованих криптопослуг. Сальвадор, перша країна, яка зробила Bitcoin [BTC] законним платіжним засобом, зробила ключовий крок для зміцнення зберігання своїх активів. 29 серпня Національний офіс Bitcoin країни оголосив, що його резерв майже 6 300 BTC було розділено між 14 адресами, кожна з яких обмежена 500 BTC. Нова стратегія Bitcoin Сальвадору Під керівництвом президента Наїба Букеле, офіс Bitcoin стабільно розширював резерв країни, купуючи один BTC щодня. Запас тепер становить 6 283 BTC, вартістю понад $682 мільйони на момент публікації. Джерело: The Bitcoin Office/X Однак ончейн дані показують, що активи були перерозподілені між 14 окремими адресами, причому жодна окрема адреса не містить більше 500 BTC. Джерело: mononaut/X Офіційні особи підкреслили, що перерозподіл відповідає встановленим найкращим практикам і призначений для захисту від еволюціонуючих загроз, включаючи майбутні досягнення у квантових обчисленнях. Чому квантові обчислення мають значення Особливе занепокоєння викликають хмарні обчислення, які теоретично могли б підірвати криптографію з публічним-приватним ключем, що захищає Bitcoin. Ця криптографія також лежить в основі багатьох повсякденних систем, включаючи банківську справу, електронну пошту та комунікації, що робить запобіжні заходи перспективним кроком у захисті цифрових активів країни. Вони зазначили: "Коли транзакція Bitcoin підписується та транслюється, публічний ключ стає видимим у блокчейні, потенційно піддаючи адресу квантовим атакам, які могли б виявити приватні ключі та перенаправити кошти до підтвердження транзакції". Невикористані адреси, навпаки, залишаються захищеними, оскільки їхні публічні ключі ніколи не з'являються в блокчейні. З цього приводу вони сказали: "Після витрачання коштів з адреси, її публічні ключі розкриваються і стають вразливими. Розділяючи кошти на менші суми, вплив потенційної квантової атаки...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 07:08
Крах і згорання: чому підрядники з торгівлі зазнають невдачі

Пост "Крах і Спалення: Чому торгові підрядники зазнають невдачі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Торгові підрядники входять до числа найбільш поширених підприємств, які зазнають невдачі в Сполучених Штатах. Дослідження постійно показують, що підприємства, пов'язані з будівництвом, належать до галузей з найнижчими показниками виживання. Shutterstock Постачальники технічних послуг відіграють вирішальну роль у забезпеченні безперебійної роботи наших будинків і підприємств. Спеціалізовані торгові підрядники, такі як техніки HVAC, електрики, сантехніки та теслярі, мають навички, які стосуються майже кожного аспекту нашого життя. Вони забезпечують комфорт у наших підприємствах і будинках, підтримують світло та безпечний потік води. Вони гарантують, що будівлі побудовані відповідно до норм і підтримуються для захисту здоров'я та безпеки. Ці професіонали присвячують роки оволодінню своїм ремеслом і надзвичайно пишаються своєю роботою. Проте, незважаючи на їхню важливість для суспільства, більше підрядників зазнають невдачі, ніж досягають успіху. Дослідження постійно показують, що підприємства, пов'язані з будівництвом, належать до галузей з найнижчими показниками виживання. За даними Бюро статистики праці, лише близько 44% підприємств, пов'язаних з будівництвом, виживають до п'ятирічної позначки, і ледве 43% тривають 10 років. Коли звузити до HVAC, сантехніки та спеціалізованих ремесел, цифри виглядають ще більш тривожними: галузеві групи повідомляють про показники невдач до 70% протягом першого року. Для галузі, яка несе таку велику відповідальність, ці статистичні дані представляють серйозну проблему. За словами Девіда Брукса, засновника Contractor Rhino — компанії, присвяченої допомозі підрядникам домашніх послуг і торгівлі у створенні стійких, масштабованих підприємств: "Занадто часто нові власники припускають, що відмінні технічні навички автоматично приваблюватимуть і утримуватимуть клієнтів. Без систем для генерації лідів, правильного ціноутворення та відстеження продуктивності вони швидко витрачають гроші". Перетворений технік В основі проблеми лежить те, що багато хто називає "перетвореним техніком". Дослідження U.S. Bank (через SCORE) виявило, що 82% невдач бізнесу пов'язані з поганим управлінням грошовими потоками або відсутністю розуміння грошових потоків. Для торгових підрядників...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:52
Чи нарешті Александр Ісак покине Ньюкасл Юнайтед і приєднається до Ліверпуля?

Допис "Чи нарешті Александр Ісак покине Ньюкасл Юнайтед і приєднається до Ліверпуля?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮКАСЛ-АПОН-ТАЙН, АНГЛІЯ – 25 ТРАВНЯ: Александр Ісак з Ньюкасл Юнайтед під час матчу Прем'єр-ліги між Ньюкасл Юнайтед та Евертон на стадіоні Сент-Джеймс Парк 25 травня 2025 року в Ньюкасл-апон-Тайн, Англія. (Фото Джорджа Вуда/Getty Images) Getty Images Як би це не мало закінчитися, ніхто не хотів, щоб було саме так. Майбутнє Александра Ісака все ще не вирішене, коли до закриття трансферного вікна залишилося менше 24 годин. Чи перейде він до Ліверпуля чи ні – це історія, яка домінувала протягом усього літа, створюючи несприятливе тло спочатку для власних спроб Ньюкасл Юнайтед щодо рекрутингу, а потім і для початку сезону. Після трьох матчів без свого талісманного шведського нападника, який відмовився грати і тренуватися протягом більше місяця, щоб змусити перейти на Енфілд, Ньюкасл має лише два очки і двічі не зміг забити. Серед фанбази є сильне відчуття обурення, багато хто вважає, що перспективи були б зовсім іншими, якби Ісак брав участь. Але попри весь негатив, відволікання та зруйновані стосунки, можливість того, що Ісак залишиться в Ньюкаслі, залишається цілком реальною; його омріяний перехід на Енфілд висить на волосині. Незважаючи на повідомлення "не продається", що виходить із Сент-Джеймс Парку з початку саги, це може не підходити Ньюкаслу так, як раніше. План завжди полягав у тому, щоб зберегти Ісака; спочатку, до того, як все стало гірким, пропонувався новий контракт. Після найкращого сезону в сучасній історії Ньюкасла – який приніс їм першу внутрішню нагороду та кваліфікацію до Ліги чемпіонів – надії та очікування були високими. Були витрачені гроші на склад, щоб будувати навколо Ісака, але те, як він поставився до вболівальників, своїх товаришів по команді та головного тренера Едді...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:49
Результат і п'ять речей, які ми дізналися

Пост "Результат і п'ять речей, які ми дізналися" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ФК Барселона зіграла внічию 1-1 з Райо Вальєкано в Ла Лізі в неділю. Getty Images ФК Барселона зіграла внічию 1-1 на виїзді з Райо Вальєкано в Ла Лізі в неділю, зіпсувавши раніше здобутий 100% рекорд у захисті своєї корони вищого дивізіону. Ламін Ямаль забив пенальті, який він заробив на 40-й хвилині, щоб вивести Барсу вперед у Вальєкасі. Однак на 67-й хвилині Фран Перес Мартінес зрівняв рахунок і в підсумку вкрав очко для господарів. Ось п'ять речей, які ми дізналися з цієї нічиєї. Фран Гарсія - "портеразо" (чудовий воротар) Після фінального свистка не могло бути сумнівів щодо того, хто повинен отримати нагороду MVP. Це був Фран Гарсія, який, незважаючи на вражаючі сейви в двох стартових перемогах Барси цього сезону, належним чином заявив про себе світу серією сейвів світового класу. Деякі з них були з неймовірно близької відстані і не допустили те, що напевно було б голами Райо. Завдяки колишньому гравцю Еспаньйола, який врятував їх від сорому, Гарсія врятував свою репутацію і гарантував, що вони залишаються непереможеними. Ламін - варіант для виконання пенальті Джерело: https://www.forbes.com/sites/tomsanderson/2025/08/31/fc-barcelona-versus-rayo-vallecano-result-and-five-things-we-learned/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:46
Компанії поглинають Bitcoin у 4 рази швидше, ніж він видобувається: Звіт

Підприємства перевищують обсяг видобутку майнерів у кілька разів, що потенційно може спричинити шок пропозиції, якщо резерви бірж продовжать зменшуватися. Приватні підприємства та публічні компанії поглинають Bitcoin (BTC) майже в чотири рази швидше, ніж майнери виробляють нові монети, згідно з даними компанії Bitcoin фінансових послуг River. Ці підприємства включали публічно торговані компанії з казначейством Bitcoin та звичайні або приватні підприємства, які разом купували в середньому 1 755 BTC на день у 2025 році, за даними River. Біржові фонди (ETF) та інші інвестиційні інструменти також купували додатково в середньому 1 430 BTC на день у 2025 році, а уряди купували близько 39 BTC на день, показують дані River. Читати далі
Coinstats2025/09/01 06:30
Токенізовані депозити Japan Post Bank: революційний стрибок у цифрових фінансах

BitcoinWorld Токенізовані депозити Japan Post Bank: революційний стрибок у цифрових фінансах Захоплюючий розвиток з'являється на горизонті для фінансового сектору Японії. Japan Post Bank, відома назва, яку часто називають Yucho Bank, готується представити свої революційні токенізовані депозити, відомі як DCJPY, у 2026 році. Цей крок означає важливий етап на шляху до інтеграції цифрових валют у повсякденний банкінг і обіцяє змінити те, як фізичні особи та навіть місцеві органи влади здійснюють фінансові операції. Що саме таке токенізовані депозити Japan Post Bank? По суті, DCJPY представляє цифрову форму японської єни. Це не спекулятивна криптовалюта, і це не стейблкоїн у традиційному розумінні, прив'язаний до зовнішнього активу. Натомість це токен на основі блокчейну з дозволом, розроблений DeCurret DC, афілійованою компанією відомої японської ІТ-фірми IIJ. Це розрізнення є вирішальним для розуміння його призначення та стабільності. Прямий зв'язок: клієнти зможуть прив'язати свої існуючі депозитні рахунки безпосередньо до рахунку DCJPY. Обмін один до одного: цей зв'язок дозволяє безперешкодний обмін один до одного між депонованою єною та DCJPY, забезпечуючи, що цифровий токен завжди має таку ж вартість, як і його фізичний аналог. Блокчейн з дозволом: перебування на блокчейні з дозволом означає, що доступ і участь контролюються, пропонуючи підвищену безпеку та регуляторний нагляд порівняно з публічними блокчейнами. Ця система розроблена для забезпечення переваг технології блокчейн – таких як ефективність і прозорість – у регульованому банківському середовищі. Як ці токенізовані депозити принесуть користь користувачам і місцевим органам влади? Впровадження токенізованих депозитів Japan Post Bank через DCJPY відкриває світ нових можливостей для ефективності та зручності. Для індивідуальних клієнтів можливість миттєво конвертувати традиційну єну в DCJPY означає швидші, більш оптимізовані цифрові платежі та перекази. Уявіть майбутнє, де транзакції розраховуються майже миттєво, без затримок, часто пов'язаних з традиційними банківськими годинами. Крім того, потенційні застосування виходять за межі індивідуального використання. Банк активно розглядає використання DCJPY для розподілу субсидій місцевих органів влади. Це може: Підвищити ефективність: оптимізувати процес виплати коштів, зменшуючи адміністративні витрати та час обробки. Покращити прозорість: притаманна блокчейну прозорість може запропонувати чіткіший аудиторський слід для державних коштів. Покращити доступність: потенційно полегшити отримувачам доступ і використання субсидій через цифрові канали. Цей інноваційний підхід підкреслює практичну, реальну корисність токенізованих депозитів Japan Post Bank у модернізації державних послуг. Навігація в майбутньому: виклики та можливості для цифрової єни Хоча перспектива токенізованих депозитів Japan Post Bank є захоплюючою, шлях до повної реалізації та широкого впровадження, безсумнівно, включатиме подолання різних викликів. Освіта користувачів буде першочерговою, щоб забезпечити розуміння громадськістю того, що таке DCJPY і як безпечно його використовувати. Крім того, забезпечення надійних заходів кібербезпеки буде критично важливим для захисту цифрових активів і підтримки суспільної довіри. Однак можливості значно перевищують виклики. Ініціатива Japan Post Bank позиціонує Японію як лідера у дослідженні практичних застосувань цифрових валют у рамках регульованої фінансової структури. Це може прокласти шлях для інших фінансових установ наслідувати цей приклад, сприяючи більш взаємопов'язаній та ефективній цифровій економіці. Спільні зусилля з DeCurret DC та IIJ підкреслюють прихильність до використання передових технологій для суспільної користі, що є значним етапом у цифровій трансформації Японії. Майбутній запуск токенізованих депозитів Japan Post Bank у 2026 році представляє сміливий крок у майбутнє фінансів. Пропонуючи цифрову єну, яка безпосередньо пов'язана з традиційними депозитами та побудована на безпечному блокчейні з дозволом, Japan Post Bank встановлює новий стандарт для цифрового банкінгу. Цей крок обіцяє не лише покращити індивідуальні фінансові операції, але й революціонізувати спосіб розподілу державних субсидій, що в кінцевому підсумку сприяє більш ефективному, прозорому та цифрово розвиненому суспільству. Часті запитання (FAQ) Що таке DCJPY? DCJPY - це цифрове представлення японської єни, представлене Japan Post Bank. Воно побудоване на блокчейні з дозволом і дозволяє обмін один до одного з традиційними депозитами в єнах. Чим токенізовані депозити відрізняються від стейблкоїнів? На відміну від багатьох стейблкоїнів, які часто прив'язані до зовнішніх активів і працюють на публічних блокчейнах, DCJPY - це токен на основі блокчейну з дозволом, розроблений DeCurret DC, афілійованою компанією IIJ. Це цифрова форма єни в рамках регульованої банківської системи, а не окремий клас активів. Коли Japan Post Bank запустить DCJPY? Japan Post Bank планує представити свій токенізований депозит, DCJPY, у 2026 році. Які потенційні використання DCJPY? Спочатку клієнти можуть прив'язати свої депозитні рахунки для обміну один до одного. Банк також розглядає його майбутнє використання для розподілу субсидій місцевих органів влади, серед інших застосувань для ефективних цифрових транзакцій. Чи доступний DCJPY всім клієнтам? Деталі щодо точного розгортання та відповідності, ймовірно, будуть оголошені ближче до запуску в 2026 році. Однак він розроблений для інтеграції з існуючими депозитними рахунками Japan Post Bank. Чи знайшли ви цю статтю корисною? Поділіться нею зі своїми друзями та колегами в соціальних мережах, щоб поширити інформацію про захоплюючий стрибок Японії у цифрові фінанси! Щоб дізнатися більше про останні тенденції цифрових валют, ознайомтеся з нашою статтею про ключові розробки, що формують цифрову трансформацію Японії. Цей пост "Токенізовані депозити Japan Post Bank: революційний стрибок у цифрових фінансах" вперше з'явився на BitcoinWorld і написаний Editorial Team
Coinstats2025/09/01 06:25
