Як "Коротка довга історія" від Netflix використовує циклічну оповідь, щоб виділитися

Як "Коротка довга історія" від Netflix використовує циклічну оповідь, щоб виділитися

Допис "Як серіал Netflix "Long Story Short" використовує циклічну розповідь, щоб виділитися" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛІФОРНІЯ – 18 СЕРПНЯ: Рафаель Боб-Ваксберг відвідує спеціальний показ серіалу Netflix "Long Story Short" у театрі Netflix Tudum 18 серпня 2025 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. (Фото: Гонзало Маррокін/Getty Images для Netflix) Getty Images для Netflix Рафаель Боб-Ваксберг, творець серіалу Netflix "BoJack Horseman", повертається на Netflix з новим серіалом "Long Story Short". Історія слідкує за єврейською родиною протягом п'яти поколінь, від дитинства до дорослого життя, поєднуючи сміх і зворушливі моменти, як і в інших шоу Боб-Ваксберга. Те, що відрізняє "Long Story Short" від його попередніх робіт, це використання циклічної розповіді. Замість того, щоб вести глядача від точки А до точки Б, а потім до точки С, історія повертається назад, причому початок і кінець сезону починаються і закінчуються схожими нотами. Цей підхід підкреслює сильну розповідь і закінчується тоном, який є одночасно похмурим і обнадійливим. Незважаючи на те, що серіал отримав зелене світло на другий сезон, "Long Story Short" розповідає історію, яка відчувається завершеною сама по собі. У сучасну епоху стрімінгу багато шоу намагаються втиснути якомога більше контенту в обмежену кількість епізодів, прагнучи швидко зачепити глядачів у надії на продовження. "Long Story Short" не схоже на це; він відчувається органічним, і 30-хвилинні епізоди, навіть деякі показані не по порядку, розповідають безперервну історію, яка залишає у глядачів відчуття, ніби вони знають цих персонажів близько. Історія, яка є циклічною та нелінійною ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛІФОРНІЯ – 18 СЕРПНЯ: (зліва направо) Еббі Джейкобсон, Бен Фельдман, Анжелік Кабрал, Ніколь Байєр, Ліза Еделштейн, Мікаела Дітц, Рафаель Боб-Ваксберг і Макс Грінфілд відвідують спеціальний показ серіалу Netflix "Long Story Short" у театрі Netflix Tudum 18 серпня 2025 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. (Фото: Гонзало Маррокін/Getty Images для Netflix) Getty Images для Netflix Перший епізод починається з похмурого, холодного вступу...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 09:43
Прогноз ціни Toncoin після оголошення про великий лістинг

Прогноз ціни Toncoin після оголошення про великий лістинг

Допис "Прогноз ціни Toncoin після оголошення про важливий лістинг" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Toncoin знову привернув широку увагу після додавання до популярної біржі Robinhood, збільшивши свою доступність для мільйонів клієнтів. Новини про TON спричинили зростання ціни на 5%, коли про це вперше стало відомо; однак це зростання зупинилося, коли досягло свого піку, оскільки незабаром стало зрозуміло, що це стратегія, яка призводить до збитків. Загальний обсяг торгівлі акціями зріс на 58% більше транзакцій на суму 280 мільйонів. Крім того, великі інституційні користувачі долучаються, оскільки Verb Technology придбала TON на суму 713 мільйонів доларів, перевищивши початкові цілі накопичення. Цінність Toncoin зміцнюється як більше, ніж нішевий актив Telegram, і тепер конкурує з іншими значними активами. Оскільки увага до соціальних явищ стає більш поширеною, потенційні інвестиції в цифрові валюти, пов'язані з політикою, такі як MAGACOIN FINANCE, привернули підвищену увагу. Технічна налаштування Toncoin Фінансовий графік для TON показує як оптимізм, так і невизначеність. Ціна досягла максимуму і зараз перебуває у стані змін, де акції уважно відстежуються на предмет подальшого зниження або незначного підвищення. Низхідний тренд має ведмежий імпульс за довгостроковими ковзними середніми за день, 20, 50 та 200. Ведмежий індикатор у MACD та індикатор потоку грошей вказує на негативний притік грошей, а слабший потік на фондовому ринку свідчить про менший потік капіталу. Аналітики очікують, що TON впаде, потенційно до $2,80, якщо тенденції продовжаться, якщо він не зможе досягти $3,25. Проте деякі бачать можливість: рішучий прорив вище $3,30 може відкрити нові ралі до $4,00. З розширенням ліквідності завдяки лістингу на Robinhood, рухи цін можуть стати різкішими, даючи трейдерам як ризик, так і винагороду. Прогнози аналітиків Загальні прогнози для Toncoin залишаються оптимістичними на довгу перспективу. Очікується, що TON зростатиме в ціні протягом решти року,...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 09:28
Ціна Bitcoin стикається зі слабким вереснем, оскільки адреси китів досягають рекорду

Ціна Bitcoin стикається зі слабким вереснем, оскільки адреси китів досягають рекорду

Допис "Ціна Bitcoin стикається зі слабким вереснем, оскільки адреси китів досягають рекорду" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кити Bitcoin досягають рекордних 19 130, оскільки наближається вересневе послаблення. Ціна Bitcoin торгувалася близько $109 000 на момент написання у вересні 2025 року. Токен зіткнувся зі своїм історично найслабшим місяцем, тоді як великі власники збільшили свої позиції до рекордних рівнів. Сезонна слабкість сформувала історію ціни Bitcoin Історичні дані з 2010 по 2025 рік показали, що вересень був найслабшим місяцем для BTC. За даними Bitwise Asset Management, токен показав середнє зниження на -4,68% кожного вересня протягом цього періоду. Аналітики сказали, що ця модель відображала повторюване отримання прибутку та низьку ліквідність. Інші місяці показали сильніші результати. Квітень показав середній приріст близько 33%, тоді як листопад приніс збільшення майже на 39%. Травень у середньому зріс понад 22%, а жовтень зафіксував близько 27%. Ці сезонні прибутки надали контекст, але аналітики сказали, що вони не передбачають результатів. Кожен цикл відображав унікальні умови, такі як макроекономічні зміни, регулювання або інституційні потоки. Репутація вересня як слабкого місяця означала, що трейдери часто уважно стежили за відновленням продажів. Деякі учасники ринку сказали, що питання полягало в тому, чи поточний рік уже поглинув своє сезонне зниження, чи залишався більший ризик зниження. Активність китів підтримувала тенденції ціни Bitcoin Поряд із сезонними даними, поведінка китів привернула увагу. У 2025 році кількість адрес, що утримують щонайменше 100 BTC, зросла до рекордних 19 130. Ця цифра перевищила максимум 2017 року в 18 544. Зростання протягом років було стабільним. У 2010 році лише 1 375 адрес утримували 100 BTC або більше. До 2024 року кількість зросла до 17 761. Рекорд 2025 року відображав послідовне накопичення серед великих власників. Аналітики сказали, що ці гаманці часто представляли інвесторів із довгостроковими стратегіями. Спостерігачі ринку відстежували купівлю китами, оскільки великі притоки іноді передували значним рухам цін. Значне накопичення свідчило про впевненість у майбутньому токена. Однак дані не гарантували короткострокового напрямку ціни. На момент написання ціна Bitcoin торгувалася...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 09:25
Arichain приєднується до OGAudit для просування блокчейн-інновацій та ширшого розвитку спільноти

Arichain приєднується до OGAudit для просування блокчейн-інновацій та ширшого розвитку спільноти

Пост Arichain приєднується до OGAudit для просування блокчейн-інновацій та ширшого розвитку спільноти з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Arichain, передовий блокчейн L1, співпрацює з OGAudit, популярною платформою безпеки та відстеження блокчейну. Партнерство зосереджено на просуванні блокчейн-інновацій, а також на розширенні. Як зазначено в офіційному оголошенні Arichain у соціальних мережах, розробка спрямована на розширення спільнот разом із дослідженням унікальних можливостей у секторі блокчейну. Отже, цей крок, як очікується, підвищить довіру споживачів і призведе до ширшого впровадження децентралізованих застосунків (dApps). 🚀 Ми раді оголосити про нове партнерство: @Arichain_ x @OGAudit! 🎉Разом ми прискоримо інновації, розширимо спільноти та дослідимо нові рубежі в блокчейні. Arichain🟥 - це платформа смартконтрактів Layer 1, яка вирішує проблему фрагментації dApp за допомогою своєї архітектури Multi-VM pic.twitter.com/03RrjsvsCb — OGAudit | Track Crypto Safely (@OGAudit) 31 серпня 2025 Партнерство між Arichain та OGAudit приділяє значну увагу збільшенню розвитку спільнот, одночасно просуваючи інновації в секторі блокчейну. Це включає використання архітектури Multi-VM від Arichain для вирішення проблеми фрагментації dApp. Крім того, у співпраці з OGAudit, воно прагне забезпечити прозорість та безпеку у випадку відстеження криптовалютної активності. Окрім цього, Arichain намагається запропонувати користувачам та розробникам високозахищене середовище для розробки та взаємодії з надійними децентралізованими рішеннями. Отже, спільна розробка гарантує, що розробники можуть отримати доступ до надійних інструментів аудиту. Одночасно це також забезпечує спільноти безпечними взаємодіями в ширшому ландшафті блокчейну. Крім того, ці зусилля зміцнюють довіру до обох організацій, одночасно сприяючи тенденції довіри серед кінцевих користувачів та розробників. Більше того, вирішуючи такі проблеми, як відсутність прозорості та фрагментація, партнерство встановлює ексклюзивні стандарти. Що це партнерство означає для розробників? За словами Arichain, співпраця з OGAudit відкриває нові можливості для розробників. У цьому відношенні вони можуть використовувати досвід аудиту OG Audit, а також масштабований механізм Multi-VM від Arichain. Враховуючи це...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 09:05
Розкриття гепу ф'ючерсів CME Bitcoin: важливе розуміння ринку

Розкриття гепу ф'ючерсів CME Bitcoin: важливе розуміння ринку

Публікація "Розкриття геп-аналізу ф'ючерсів на Bitcoin від CME: важливе розуміння ринку" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Розкриття геп-аналізу ф'ючерсів на Bitcoin від CME: важливе розуміння ринку Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Розкриття геп-аналізу ф'ючерсів на Bitcoin від CME: важливе розуміння ринку Джерело: https://bitcoinworld.co.in/cme-bitcoin-futures-gap-4/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 08:42
Знаменитості на 6 і 7 дні Відкритого чемпіонату США 2025 року

Знаменитості на 6 і 7 дні Відкритого чемпіонату США 2025 року

Пост "Знаменитості на Відкритому чемпіонаті США 2025 року у дні 6 та 7" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Актори серіалу "Abbott Elementary" Кріс Перфетті, Тайлер Джеймс Вільямс, Квінта Брансон та Ліза Енн Волтер на синій доріжці Відкритого чемпіонату США 2025, субота, 30 серпня 2025 року у Флашингу, Нью-Йорк. (Майкл Муні/USTA) Майкл Муні/USTA Тіна Фей, Стів Карелл, Квінта Брансон, Шеріл Лі Ральф, Бен Стіллер, Ебон Мосс-Бакрак, LL Cool J та Джастін Теру були серед великих зірок на трибунах Відкритого чемпіонату США 2025 у п'ятницю та суботу в дні 6 та 7. Раніше цього тижня Джефф Голдблюм, Лін-Мануель Мірана, Джой Сандей, Джон Муланей, Олівія Манн, Майкл Че та Марія Шарапова спостерігали за першим раундом Відкритого чемпіонату США, четвертого та фінального турніру Великого шолома з тенісу 2025 року. ForbesPhotos: Найкращі фото зірок на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю 2025, тиждень 1. Автор: Тім Ламмерс Прокрутіть нижче, щоб побачити більше фотографій з Відкритого чемпіонату США за вихідні. Відкритий чемпіонат США 2025 року, який проходить у Національному тенісному центрі імені Біллі Джин Кінг у Флашинг-Медоуз, Нью-Йорк, завершується в понеділок, 8 вересня. Тіна Фей на Відкритому чемпіонаті США 2025, п'ятниця, 29 серпня 2025 року у Флашингу, Нью-Йорк. (Шей Кастрінер/USTA) Девід Доу/USTA Випускниця Saturday Night Live та творець серіалів "30 Rock" і "The Four Seasons" Тіна Фей була на трибунах у день 6 Відкритого чемпіонату США у п'ятницю. Бен Стіллер під час одиночного матчу серед чоловіків на Відкритому чемпіонаті США 2025 у п'ятницю, 29 серпня 2025 року у Флашингу, Нью-Йорк. (Гарретт Еллвуд/USTA) Гарретт Еллвуд/USTA Творець "Severance" та зірка франшиз "Zoolander" і "A Knight at the Museum" Бен Стіллер також спостерігав за подіями дня 6 на Відкритому чемпіонаті США у п'ятницю. ForbesPhotos: AARP називає "Найгарячіших акторів старше 50 років" - Хто потрапив до списку? Автор: Тім Ламмерс Селеста О'Коннор та гість на Відкритому чемпіонаті США 2025, п'ятниця, 29 серпня 2025 року у Флашингу, Нью-Йорк. (Шей Кастрінер/USTA) Девід Доу/USTA Зірка фільмів "Ghostbusters: Afterlife" та "Ghostbusters:...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 08:40
Банк Китаю Гонконг прагне отримати ліцензію емітента стейблкоїнів

Банк Китаю Гонконг прагне отримати ліцензію емітента стейблкоїнів

Пост "Банк Китаю Гонконг прагне отримати ліцензію емітента стейблкоїнів" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Банк Китаю Гонконг прагне отримати ліцензію емітента стейблкоїнів, оскільки конкурентна гонка посилюється. Термін дії ліцензій у Гонконзі закінчується наприкінці вересня. Фінансовий сектор спостерігає за впливом цифрової валюти. Банк Китаю Гонконг оголосив про плани подати заявку на ліцензію емітента стейблкоїнів, оскільки наближається регуляторний термін Гонконгу наприкінці вересня 2025 року. Цей крок Банку Китаю Гонконг може сигналізувати про посилення інституційної участі в секторі цифрових активів, потенційно впливаючи на динаміку ринку та конкуренцію в криптовалютному ландшафті Гонконгу, що швидко розвивається. Ліцензія на стейблкоїн: стратегічний крок Банку Китаю Гонконг Банк Китаю Гонконг офіційно висловив плани стати одним із перших емітентів стейблкоїнів у рамках переглянутого регуляторного режиму Гонконгу. Цей крок узгоджується з намірами спільного підприємства Standard Chartered, демонструючи зростаючий інституційний інтерес до цифрових валют. Якщо заявка буде успішною до кінцевого терміну місяця, це означатиме поворотний момент у напрямку регульованих цифрових активів. Це потенційно може прокласти шлях для значного притоку капіталу та підвищення глобального визнання Гонконгу як криптовалютного центру. Зацікавлені сторони, які вважають себе достатньо готовими і бажають бути розглянутими раніше, повинні подати заявку до HKMA до 30 вересня 2025 року (вівторок). Регулювання стейблкоїнів відображає глобальні тенденції криптовалютних фінансів Чи знаєте ви? Нормативно-правова база може призвести до більшої фінансової стабільності в криптовалютному секторі, підвищуючи довіру та заохочуючи технологічну інтеграцію в традиційні фінансові системи. Станом на 03:07 за Києвом 1 вересня 2025 року, Ethereum (ETH) має ринкову капіталізацію в розмірі 529,36 мільярдів доларів з ціною 4 385,49 доларів. Поточний обсяг торгівлі становить 27,79 мільярдів доларів, змінившись на 12,51%, згідно з CoinMarketCap. Ethereum(ETH), щоденний графік, знімок екрана на CoinMarketCap о 03:07 за Києвом 1 вересня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap Дослідницька команда Coincu підкреслює, що нормативно-правова база може призвести до більшої фінансової стабільності в...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 08:12
Зростання екосистеми BlockDAG випереджає відкат PENGU та цінові проблеми Stellar

Зростання екосистеми BlockDAG випереджає відкат PENGU та цінові проблеми Stellar

Пост "Зростання екосистеми BlockDAG випереджає відкат PENGU та цінові проблеми Stellar" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалюта Новини Дізнайтеся, як передпродаж BlockDAG на $388 млн, активні майнери та впровадження панелі управління затьмарюють корекцію PENGU та цінове випробування Stellar у 2025 році. Криптовалютний ринок у 2025 році нагадує переповнену сцену, де кожен проєкт бореться за актуальність. PENGU, після свого попереднього ралі, тепер стикається з корекцією, яка може або перезапустити сцену для нового підйому, або завершити його хід. Stellar (XLM) коливається між сильною підтримкою та сильним опором, і трейдери не впевнені, чи прорветься він вище $0,45, чи впаде до $0,32. Обидва підкреслюють крихку природу монет, які все ще прив'язані до технічних коливань. А потім є BlockDAG (BDAG); переписуючи значення імпульсу. Замість того, щоб покладатися лише на спекуляцію чи графіки, він уже залучив понад $388 мільйонів, продав 25,4 мільярда монет і досяг Партії 30 за ціною $0,03, забезпечивши 2900% ROI для ранніх інвесторів. Але справжня історія - це не лише цифри. Це майнери, панель управління, лістинги та глобальний ажіотаж, які перетворили BlockDAG з назви передпродажу на найпереконливішу криптовалютну розповідь 2025 року. PENGU втрачає силу, поки ринок спостерігає за критичними рівнями Попереднє ралі PENGU, яке піднялося з $0,0037 до максимумів близько $0,046, тепер виглядає вразливим, оскільки токен коригується до приблизно $0,030. Рівень $0,025 став полем битви, і аналітики називають його лінією, яка визначає, чи відновиться PENGU, чи розвалиться. Бики стверджують, що відкат є здоровим, але якщо рівень $0,0286 буде пробитий, тиск ліквідації може витіснити позиції з кредитним плечем, посилюючи падіння. Незважаючи на падіння, оптимізм не повністю зник. Прихильники розглядають опір на рівні $0,046 як точку повернення, з довгостроковими цілями, що сягають аж до $0,11. Хоча потенціал залишається, найближчі перспективи обережні, залежно від того, чи зможе стабілізуватися впевненість. Stellar балансує на межі прориву або падіння Stellar (XLM) торгується близько $0,3976, тиснучи на свою 50-денну SMA ($0,3983) після відхилення...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 08:01
Web3 відео ШІ-модель Everlyn повідомляє, що на сьогодні залучила 15 мільйонів доларів фінансування

Web3 відео ШІ-модель Everlyn повідомляє, що на сьогодні залучила 15 мільйонів доларів фінансування

PANews повідомив 1 вересня, що Everlyn, Web3 відео ШІ-модель, оголосила на платформі X, що зібрала $15 мільйонів фінансування на сьогоднішній день "для створення майбутнього відео кінематографічної якості з ончейн обробкою". Крім того, компанія оголосила, що Mysten Labs приєднався до Everlyn як інвестор, беручи участь у раунді фінансування, який оцінює компанію в $250 мільйонів.
PANews2025/09/01 07:49
Gumi розділяє скарбницю зі стратегічним резервом Bitcoin (BTC USD) та планом на $17M XRP

Gumi розділяє скарбницю зі стратегічним резервом Bitcoin (BTC USD) та планом на $17M XRP

Пост Gumi розділяє Скарбницю з резервом ціни Bitcoin (BTC USD) та планом XRP на $17 млн з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Японська ігрова та блокчейн-компанія Gumi схвалила подвійний підхід до скарбниці у 2025 році. Компанія планувала утримувати Bitcoin (BTC USD) як довгостроковий резерв і придбати XRP для платежів та ліквідності. Придбання XRP було заплановано на період з вересня 2025 по лютий 2026 року. Фірма заявила, що це рішення розділило цифрові активи на дві окремі категорії. BTC як фінансовий якір та XRP як утиліті токен. Цей розподіл відповідав регуляторним умовам в Японії та підтримував партнерство Gumi з SBI Holdings та Ripple. Ціна Bitcoin (BTC USD) позиціонується як резервний актив На початку 2025 року Gumi виділила близько ¥1 мільярда ($6,7 мільйона) на Bitcoin (BTC USD). Токени були розміщені в програмах стейкінгу для отримання додаткового доходу. Gumi описала BTC як резерв балансу, порівнюючи його зі сховищем вартості в традиційних фінансах. Використовуючи BTC таким чином, компанія посилила його роль як стабілізуючого активу. Ціна Bitcoin становила близько $109 000 на момент написання. Ця вартість підкреслила, чому Gumi розглядала BTC як довгострокове утримання. Актив служив захистом від волатильності та засобом зміцнення позиції скарбниці. Підхід Gumi відображав ширші корпоративні стратегії. Компанії часто покладаються на один набір активів для стабільності та інший для ліквідності. У цій моделі BTC представляв заморожені резерви, тоді як XRP підтримував операційне зростання. Структурована покупка XRP протягом шести місяців Gumi авторизувала придбання XRP на суму ¥2,5 мільярда ($17 мільйонів). Покупка додасть близько шести мільйонів токенів до її скарбниці. Замість того, щоб купувати все одразу, Gumi розподілила придбання з вересня 2025 по лютий 2026 року. Поетапний план дозволив фірмі адаптуватися до ринкових умов. Це також дало можливість звітувати про прогрес щоквартально. Такий підхід створив прозорість для акціонерів та регуляторів. Компанія заявила, що XRP підходить для грошових переказів...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 07:49
