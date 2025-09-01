Зростання екосистеми BlockDAG випереджає відкат PENGU та цінові проблеми Stellar

Зростання екосистеми BlockDAG випереджає відкат PENGU та цінові проблеми Stellar

Криптовалюта Новини Дізнайтеся, як передпродаж BlockDAG на $388 млн, активні майнери та впровадження панелі управління затьмарюють корекцію PENGU та цінове випробування Stellar у 2025 році. Криптовалютний ринок у 2025 році нагадує переповнену сцену, де кожен проєкт бореться за актуальність. PENGU, після свого попереднього ралі, тепер стикається з корекцією, яка може або перезапустити сцену для нового підйому, або завершити його хід. Stellar (XLM) коливається між сильною підтримкою та сильним опором, і трейдери не впевнені, чи прорветься він вище $0,45, чи впаде до $0,32. Обидва підкреслюють крихку природу монет, які все ще прив'язані до технічних коливань. А потім є BlockDAG (BDAG); переписуючи значення імпульсу. Замість того, щоб покладатися лише на спекуляцію чи графіки, він уже залучив понад $388 мільйонів, продав 25,4 мільярда монет і досяг Партії 30 за ціною $0,03, забезпечивши 2900% ROI для ранніх інвесторів. Але справжня історія - це не лише цифри. Це майнери, панель управління, лістинги та глобальний ажіотаж, які перетворили BlockDAG з назви передпродажу на найпереконливішу криптовалютну розповідь 2025 року. PENGU втрачає силу, поки ринок спостерігає за критичними рівнями Попереднє ралі PENGU, яке піднялося з $0,0037 до максимумів близько $0,046, тепер виглядає вразливим, оскільки токен коригується до приблизно $0,030. Рівень $0,025 став полем битви, і аналітики називають його лінією, яка визначає, чи відновиться PENGU, чи розвалиться. Бики стверджують, що відкат є здоровим, але якщо рівень $0,0286 буде пробитий, тиск ліквідації може витіснити позиції з кредитним плечом, посилюючи падіння. Незважаючи на падіння, оптимізм не повністю зник. Прихильники розглядають опір на рівні $0,046 як точку повернення, з довгостроковими цілями, що сягають аж до $0,11. Хоча потенціал залишається, найближчі перспективи обережні, залежно від того, чи зможе стабілізуватися впевненість. Stellar балансує на межі прориву або падіння Stellar (XLM) торгується близько $0,3976, тиснучи на свою 50-денну SMA ($0,3983) після відхилення...