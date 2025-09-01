Бейонсе перетворює догляд за волоссям на великий бізнес з Cécred
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛІФОРНІЯ – 20 ЛЮТОГО: (Ексклюзивне висвітлення) (Тільки для редакційного використання) Beyoncé святкує запуск своєї лінії догляду за волоссям, CÉCRED, на камерній зустрічі в The Revery LA 20 лютого 2024 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. (Фото Julian Dakdouk/Parkwood Media/WireImage через Parkwood) WireImage через Parkwood 20 лютого 2024 року Beyoncé розширила свої бізнес-проєкти, запустивши свою дебютну лінію догляду за волоссям Cécred. Для багаторазової володарки Grammy ця лінія догляду за волоссям була більше, ніж просто новим продуктом; вона представляла особистий вибір, заснований на її власному досвіді догляду за волоссям, з витоками, пов'язаними з Headliners, сімейним салоном, яким раніше володіла її мати, Tina Knowles. Майже через півтора року після запуску Cécred утвердився як провідний бренд і виділяється на переповненому ринку, що вимагає унікальних стратегій та реклами для збереження конкурентоспроможності. Через тимчасові магазини, партнерство з інфлюенсерами, персоналізовані продукти для різних типів волосся та загальнонаціональний запуск бренду з Ulta, Cécred виконав значну частину важкої роботи, необхідної для створення тривалої присутності за такий короткий час. Враховуючи, скільки зусиль Beyoncé присвячує своєму мистецтву, не дивно, що той самий драйв поширюється на культуру її останнього проєкту.
Бренд Beyoncé: від The House of Deréon до Cécred
Cécred – не перший успішний бізнес-проєкт Beyoncé. У 2004 році вона та її мати допомогли створити House of Deréon, лінію готового одягу, яка досягла великого успіху завдяки своїй молодіжній лінії. У 2016 році вона запустила Ivy Park, лінію спортивного одягу, якою вона керувала через Parkwood Entertainment, свою управлінську компанію, яка співпрацювала з TopShop, а пізніше з Adidas. На піку свого світового туру Renaissance у 2023 році вона представила Ce Noir, бренд парфумів. Незабаром після випуску свого альбому Cowboy Carter, що отримав Grammy як Альбом року, у 2024 році вона також вийшла на ринок віскі з SirDavis American...
