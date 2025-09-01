Nvidia в Китаї незабаром може зіткнутися з тією ж стратегією, яку BYD використала для знищення Tesla

Nvidia повідомила про черговий рекордний квартал: 46,7 мільярдів доларів доходу, що на 56% більше, ніж рік тому, і 26,4 мільярда доларів чистого прибутку, як повідомляв Cryptopolitan минулого тижня. Компанія очікує досягти 54 мільярдів доларів у наступному кварталі. Але виявився один серйозний пробіл. Компанія не заробила жодного долара з Китаю через свій чіп H20. Компанія зараз перебуває в тому ж становищі, в якому була Tesla до того, як BYD витіснив її з міста. Це класичний хід Пекіна: вітати чужинця, доки місцевий гравець не буде готовий, а потім заморозити їх. За даними CNBC, Nvidia все ще намагається утримати свій бізнес у Китаї. Вона не відступає. Вона подвоює ставки з новим чіпом B30A, розробленим для обходу експортного контролю США. Повідомляється, що він потужніший за H20, але все ще технічно законний. Це чіп, створений для виживання в політиці, а не на ринку. І це відбувається, коли компанія вже має справу з обмеженнями США та звинуваченнями в бекдорах у своїх продуктах; ніщо з цього не завадило їй просувати свою платформу Blackwell Ultra для центрів обробки даних США та союзників. Але одержимість Китаєм не закінчилася. Пекін тисне на покупців, оскільки Cambricon набирає обертів У Китаї регулятори тепер вимагають від таких компаній, як Alibaba, ByteDance і DeepSeek, пояснити, чому вони все ще використовують обладнання Nvidia. Купівля у американської фірми тепер розглядається як ризик, тому що це політично. Місцеві компанії не хочуть бути спійманими на інвестуванні в іноземні технології, поки Сі Цзіньпін просуває свій план повного внутрішнього контролю над обладнанням та програмним забезпеченням ШІ. На квітневому засіданні Політбюро Сі сказав, що індигенізація не є необов'язковою, це національна політика. Це відкрило двері для Cambricon Technologies, китайської відповіді Nvidia. Акції компанії злетіли, зрісши майже в 10 разів за два роки. Цього року вона отримала прибуток і...