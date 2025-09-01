2025-10-11 Saturday

MEXC розмістить World Liberty Financial (WLFI) в зоні інновацій з функцією конвертації

MEXC розмістить World Liberty Financial (WLFI) в Зоні інновацій та відкриє торгівлю для торгових пар WLFI/USDT та WLFI/USDC. Крім того, цей токен WLFI буде доступний на MEXC Конвертувати, дозволяючи користувачам миттєво обмінювати його на інші активи. Конкретний графік показано нижче.
2025/09/01 11:35
Bitcoin ETF вперше зафіксували відтік у розмірі $751 мільйона, тоді як фонди Ethereum отримали $3,9 мільярда

Пост Bitcoin ETFs бачать перший в історії відтік у розмірі 751 мільйона доларів, тоді як фонди Ethereum отримують 3,9 мільярда доларів з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin ETFs зафіксували чистий відтік у розмірі 751 мільйона доларів у серпні, що є першою подією такого роду. ETF Ethereum поглинули масивний чистий вхідний переказ у розмірі 3,9 мільярда доларів у серпні. Ціна BTC впала нижче ключових рівнів собівартості короткострокових власників. Приголомшливий і безпрецедентний розворот сколихнув самі основи криптовалютного ринку. Вперше з моменту їхнього гучного запуску інституційний потік, який підняв Bitcoin до рекордного максимуму, змінив напрямок, і спотові ETF втратили сотні мільйонів доларів у серпні. У той же час потужний і тихий потік капіталу надходив до Ethereum, сигналізуючи про потенційну зміну варти та початок великої історії ротації, яка може визначити решту року. Масштаб розбіжності є разючим. У серпні, лише через кілька тижнів після того, як вони підняли актив до історичного максимуму в 124 000 доларів, спотові фонди Bitcoin втратили приголомшливі 751 мільйон доларів у чистих відтоках. У той же період ETF Ethereum тихо поглинули неймовірні 3,9 мільярда доларів, що є глибокою зміною ролей, яка свідчить про те, що інституційні інвестори можуть фундаментально ребалансувати свою криптовалютну експозицію. Крихка основа Bitcoin Біль для Bitcoin не лише у даних про потоки ETF; він викарбуваний у самому блокчейні. Нещодавній звіт від аналітичної фірми Glassnode малює картину ринку, що сповзає від ейфорії до глибокої крихкості. Аналіз показує, що ціна Bitcoin впала нижче собівартості як 1-місячних, так і 3-місячних власників, критичний розвиток, який залишає величезну когорту нещодавніх інвесторів під водою і різко збільшує ризик глибшого, панічного розпродажу. Якщо ціна продовжить падати нижче шестимісячної собівартості близько 107 000 доларів, Glassnode попереджає, що це може прискорити втрати в напрямку критичної зони підтримки 93 000-95 000 доларів, щільного кластера накопичення довгострокових власників. Прогноз...
2025/09/01 10:39
Кит Bitcoin скидає 4 000 BTC і накопичує понад 837 000 ETH загалом

Пост Bitcoin кит скидає 4 000 BTC і накопичує понад 837 000 ETH загалом з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки Bitcoin кит продав 4 000 BTC і накопичив 96 859 ETH, збільшивши свій загальний запас ETH до понад 837 000 одиниць. Ethereum перевершив Bitcoin за останній місяць, з майже 24% зростанням ціни, незважаючи на волатильність ринку. Bitcoin кит, який нещодавно потрапив у заголовки новин через переведення своїх запасів BTC в Ethereum, тепер накопичив 837 429 ETH вартістю приблизно 3,7 мільярда доларів, згідно з ончейн даними від Lookonchain. Цей Bitcoin OG продав 4 000 $BTC (435 млн доларів) і купив 96 859 $ETH (433 млн доларів) спот за останні 12 годин. Загалом він купив 837 429 $ETH (3,85 млрд доларів).https://t.co/RAEzClsCvr pic.twitter.com/ZUSDL1cIRm — Lookonchain (@lookonchain) 31 серпня 2025 У неділю кит, пов'язаний з гаманцями, що містять 11 мільярдів доларів у Bitcoin, які були неактивними протягом семи років, продав 4 000 BTC за 435 мільйонів доларів і придбав 96 859 ETH. Останній крок інвестора продовжує серію переходів від Bitcoin до Ethereum, які почалися після реактивації неактивних гаманців. Транзакція відбулася на тлі підвищеної волатильності ринку. Bitcoin знизився до 107 700 доларів у неділю ввечері, перш ніж трохи відновитися вище 108 000 доларів, що ставить актив на шлях до 5% втрат у серпні, згідно з даними CoinGecko. Ether, хоча і не захищений від тиску криптовалютного ринку, перевершив Bitcoin цього місяця. Друга за величиною криптовалюта торгується близько 4 424 доларів на момент публікації, що на майже 24% більше за останні 30 днів. Lookonchain також відзначив активність іншого кита, Longling Capital, відомого тим, що купує дешево і продає дорого. Компанія відновила накопичення Ethereum у суботу, придбавши 7 000 ETH приблизно за 30,6 мільйона доларів. Longling Capital, відомий тим, що купує дешево і продає дорого, щойно купив 7 000 $ETH (30,67 млн доларів) 3 години тому.https://t.co/gzUlc23QKo pic.twitter.com/bomgQ0JX8O — Lookonchain (@lookonchain) 31 серпня 2025 Джерело: https://cryptobriefing.com/bitcoin-whale-dumps-btc-stacks-eth/
2025/09/01 10:36
Токійський гігант Gumi готується до великої закупівлі XRP з прицілом на глобальні фінансові ігри

Допис "Токійський гігант Gumi готується до великої купівлі XRP з прицілом на глобальні фінансові операції" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Компанія, що котирується на Токійській біржі, готується до значної купівлі XRP для прискорення глобальної фінансової експансії, націлюючись на домінування в сфері грошових переказів та зростання прибутку, керованого екосистемою, через інтеграцію блокчейну. Gumi об'єднується з SBI, націлюючись на зростання доходів під керівництвом XRP у глобальній фінансовій мережі. Gumi Inc., компанія, що торгується на головному ринку Токійської фондової біржі, оголосила 29 серпня, що [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/tokyo-giant-gumi-gears-up-for-major-xrp-buy-with-global-finance-play-in-sight/
2025/09/01 10:35
Розкриття таємниці масивної транзакції на 17,6 млрд

Пост "Розкриття таємниці масштабної транзакції на 17,6 млрд" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Переказ токенів WLFI: розкриття таємниці масштабної транзакції на 17,6 млрд Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Переказ токенів WLFI: розкриття таємниці масштабної транзакції на 17,6 млрд Джерело: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-token-transfer-mystery/
2025/09/01 10:30
$108,1M BTC депоновано до Hyperliquid для ETH

Допис $108.1M BTC депозитовано до Hyperliquid для ETH з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Масштабний рух Bitcoin OG: $108.1M BTC депозитовано до Hyperliquid для ETH Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Масштабний рух Bitcoin OG: $108.1M BTC депозитовано до Hyperliquid для ETH Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-og-hyperliquid-eth/
2025/09/01 10:15
Розкриття високоочікуваних лістингів на біржі сьогодні

Пост Розкриття високоочікуваних лістингів на біржах сьогодні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Токен WLFI: Розкриття високоочікуваних лістингів на біржах сьогодні Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Токен WLFI: Розкриття високоочікуваних лістингів на біржах сьогодні Джерело: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-token-exchange-listing/
2025/09/01 09:39
Трамп попереджає, що США будуть знищені без доходу від тарифів

Допис "Трамп попереджає, що США будуть знищені без доходів від мит" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Президент Дональд Трамп у неділю попередив, що Сполучені Штати будуть "повністю знищені" без доходів від мит. Він зробив ці зауваження у гнівному дописі в Truth Social після важливого судового рішення, яке скасувало ключові елементи його торговельної політики. Рішенням 7-4 Апеляційний суд США округу Колумбія постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, оголосивши надзвичайний стан для введення мит на імпорт вартістю сотні мільярдів доларів. Судді роз'яснили, що згідно з Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), президент не має права вводити широкі, загальні мита; ці повноваження належать Конгресу. Це рішення є одним із найзначніших юридичних невдач для економічної програми Трампа, яка сильно залежала від мит після його повернення до Білого дому в січні 2025 року. Хоча ці заходи принесли рекордні доходи, вони також створили напругу у відносинах Сполучених Штатів з ключовими торговельними партнерами. Існуючі мита залишаться в силі до 14 жовтня, даючи адміністрації час подати петицію до Верховного суду. Якщо вищий суд підтримає рішення, уряд може бути змушений повернути мільярди доларів, вже зібраних з імпортерів. Трамп оскаржує, захищає мита як основу сили США Трамп, який швидко відреагував на рішення суду в X, заявив, що це "радикальне ліве рішення", яке, на його думку, не тільки знищить економіку США, але й підірве силу військових. Він попередив, що якщо мита будуть скасовані, країна зіткнеться з роками, а можливо, і десятиліттями відновлення. На його думку, це рішення є небезпечним відступом, який може позбавити Сполучені Штати одного з найефективніших інструментів захисту національних інтересів. Він підкреслив, що бореться за збереження...
2025/09/01 09:37
Nvidia в Китаї незабаром може зіткнутися з тією ж стратегією, яку BYD використала для знищення Tesla

Пост "Nvidia в Китаї незабаром може зіткнутися з тією ж стратегією, яку BYD використав для знищення Tesla" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Nvidia повідомила про черговий рекордний квартал: 46,7 мільярдів доларів доходу, що на 56% більше, ніж рік тому, і 26,4 мільярда доларів чистого прибутку, як повідомляв Cryptopolitan минулого тижня. Компанія очікує досягти 54 мільярдів доларів у наступному кварталі. Але виявився один серйозний пробіл. Компанія не заробила жодного долара з Китаю через свій чіп H20. Компанія зараз перебуває в тому ж становищі, в якому була Tesla до того, як BYD витіснив її з міста. Це класичний хід Пекіна: вітати чужинця, доки місцевий гравець не буде готовий, а потім заморозити їх. За даними CNBC, Nvidia все ще намагається утримати свій бізнес у Китаї. Вона не відступає. Вона подвоює ставки з новим чіпом B30A, розробленим для обходу експортного контролю США. Повідомляється, що він потужніший за H20, але все ще технічно законний. Це чіп, створений для виживання в політиці, а не на ринку. І це відбувається, коли компанія вже має справу з обмеженнями США та звинуваченнями в бекдорах у своїх продуктах; ніщо з цього не завадило їй просувати свою платформу Blackwell Ultra для центрів обробки даних США та союзників. Але одержимість Китаєм не закінчилася. Пекін тисне на покупців, оскільки Cambricon набирає обертів У Китаї регулятори тепер вимагають від таких компаній, як Alibaba, ByteDance і DeepSeek, пояснити, чому вони все ще використовують обладнання Nvidia. Купівля у американської фірми тепер розглядається як ризик, тому що це політично. Місцеві компанії не хочуть бути спійманими на інвестуванні в іноземні технології, поки Сі Цзіньпін просуває свій план повного внутрішнього контролю над обладнанням та програмним забезпеченням ШІ. На квітневому засіданні Політбюро Сі сказав, що індигенізація не є необов'язковою, це національна політика. Це відкрило двері для Cambricon Technologies, китайської відповіді Nvidia. Акції компанії злетіли, зрісши майже в 10 разів за два роки. Цього року вона отримала прибуток і...
2025/09/01 08:52
Бейонсе перетворює догляд за волоссям на великий бізнес з Cécred

Допис Beyoncé перетворює догляд за волоссям на великий бізнес з Cécred з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛІФОРНІЯ – 20 ЛЮТОГО: (Ексклюзивне висвітлення) (Тільки для редакційного використання) Beyoncé святкує запуск своєї лінії догляду за волоссям, CÉCRED, на камерній зустрічі в The Revery LA 20 лютого 2024 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. (Фото Julian Dakdouk/Parkwood Media/WireImage через Parkwood) WireImage через Parkwood 20 лютого 2024 року Beyoncé розширила свої бізнес-проєкти, запустивши свою дебютну лінію догляду за волоссям Cécred. Для багаторазової володарки Grammy ця лінія догляду за волоссям була більше, ніж просто новим продуктом; вона представляла особистий вибір, заснований на її власному досвіді догляду за волоссям, з витоками, пов'язаними з Headliners, сімейним салоном, яким раніше володіла її мати, Tina Knowles. Майже через півтора року після запуску Cécred утвердився як провідний бренд і виділяється на переповненому ринку, що вимагає унікальних стратегій та реклами для збереження конкурентоспроможності. Через тимчасові магазини, партнерство з інфлюенсерами, персоналізовані продукти для різних типів волосся та загальнонаціональний запуск бренду з Ulta, Cécred виконав значну частину важкої роботи, необхідної для створення тривалої присутності за такий короткий час. Враховуючи, скільки зусиль Beyoncé присвячує своєму мистецтву, не дивно, що той самий драйв поширюється на культуру її останнього проєкту. Бренд Beyoncé: від The House of Deréon до Cécred Cécred – не перший успішний бізнес-проєкт Beyoncé. У 2004 році вона та її мати допомогли створити House of Deréon, лінію готового одягу, яка досягла великого успіху завдяки своїй молодіжній лінії. У 2016 році вона запустила Ivy Park, лінію спортивного одягу, якою вона керувала через Parkwood Entertainment, свою управлінську компанію, яка співпрацювала з TopShop, а пізніше з Adidas. На піку свого світового туру Renaissance у 2023 році вона представила Ce Noir, бренд парфумів. Незабаром після випуску свого альбому Cowboy Carter, що отримав Grammy як Альбом року, у 2024 році вона також вийшла на ринок віскі з SirDavis American...
2025/09/01 08:46
