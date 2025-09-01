2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
Metaplanet накопичує понад 20 000 Bitcoin напередодні ключового голосування щодо залучення капіталу

Metaplanet накопичує понад 20 000 Bitcoin напередодні ключового голосування щодо залучення капіталу

Допис "Metaplanet перевищує 20 000 Bitcoin напередодні ключового голосування щодо залучення капіталу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Metaplanet зараз володіє 20 000 Bitcoin вартістю понад 2 мільярди доларів, що робить його сьомим найбільшим публічним власником у світі. Надходження від майбутнього голосування щодо залучення капіталу планується використати для подальшого збільшення запасів Bitcoin компанії Metaplanet. Metaplanet придбав 1 009 Bitcoin, довівши свої загальні запаси до 20 000 Bitcoin вартістю понад 2 мільярди доларів за поточними ринковими цінами, про що японська компанія з резервами Bitcoin оголосила в понеділок. *Metaplanet придбав додаткові 1 009 $BTC, загальні запаси досягли 20 000 BTC* pic.twitter.com/kwvUkQaFth — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 1 вересня 2025 Компанія проведе сьогодні ключове голосування акціонерів щодо плану залучення капіталу, на якому, як очікується, буде присутній Ерік Трамп, повідомив Bloomberg раніше цього місяця. Пропозиція передбачає схвалення випуску до 550 мільйонів нових акцій за кордоном, з метою отримання доходу понад 130 мільярдів єн, або близько 884 мільйонів доларів. Більша частина надходжень буде використана для придбання більшої кількості Bitcoin. Компанія, раніше відома як Red Planet Japan, перетворилася з оператора готелів на провідну японську компанію з резервами Bitcoin. Зараз вона є сьомим найбільшим корпоративним власником Bitcoin, згідно з BitcoinTreasuries.net. Нещодавно компанія увійшла до індексу FTSE Japan у вересневому огляді провайдера індексу, перейшовши з малої капіталізації до середньої. Президент Саймон Герович назвав це оновлення важливим кроком у становленні фірми як провідного гравця з резервами Bitcoin в Японії. Акції Metaplanet знизилися приблизно на 2,6% протягом дня в Японії, згідно з даними Yahoo Finance. Проте з початку року акції все ще зросли майже на 146%. Джерело: https://cryptobriefing.com/metaplanet-bitcoin-treasury-expansion/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.557-26.72%
Bitcoin
BTC$111,961.89-7.85%
Moonveil
MORE$0.02614-15.34%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 11:33
Поділитись
Сі Цзіньпін закликає до співпраці у сфері ШІ, відкидає "менталітет холодної війни" на саміті ШОС

Сі Цзіньпін закликає до співпраці у сфері ШІ, відкидає "менталітет холодної війни" на саміті ШОС

Пост "Сі Цзіньпін Китаю закликає до співпраці у сфері ШІ, відкидає 'менталітет холодної війни' на саміті ШОС" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. На цьому фото з пулу, поширеному російським державним агентством Супутник, президент Китаю Сі Цзіньпін, його дружина Пен Ліюань та президент Росії Володимир Путін позують з іншими іноземними лідерами на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні 31 серпня 2025 року. Александр Казаков | Afp | Getty Images ТЯНЬЦЗІНЬ, Китай — президент Китаю Сі Цзіньпін у понеділок закликав членів Шанхайської організації співробітництва посилити співпрацю у сфері штучного інтелекту, відкидаючи те, що він назвав "менталітетом холодної війни". Сі виступав на найбільшому на сьогодні саміті ШОС, де зібралося понад 20 іноземних лідерів у Тяньцзіні, включаючи президента Росії Володимира Путіна та прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді. Зустріч відбувається в той час, коли Китай прагне представити себе як глобального миротворця на тлі воєн та зростаючої торговельної напруженості. Саміт проходить на тлі постійної торговельної напруженості зі Сполученими Штатами, в той час як російсько-українська війна триває, а конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС відлунює по всьому регіону. Сі заявив, що Китай інвестував 84 мільярди доларів в інші країни ШОС і підтримає участь 10 000 студентів у пекінській програмі професійної освіти "Лубан". Він додав, що зібрання ШОС представляє можливість окреслити новий етап високоякісного розвитку та співпраці. Залишається незрозумілим, чи прокладе саміт ШОС шлях до будь-яких проривів у зниженні напруженості. Очікується, що Сі зустрінеться з Путіним цього тижня, оскільки російський лідер запланував залишитися в Китаї для військового параду в Пекіні на честь 80-річчя закінчення Другої світової війни. За останні два дні Сі зустрівся з принаймні 10 лідерами, які приїхали з візитом — включаючи президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та прем'єр-міністра Камбоджі Хун Манета — які перебувають у місті для участі в саміті ШОС. Сі зустрівся з Моді в суботу в Тяньцзіні, обидві сторони підтвердили...
Alttown
TOWN$0.001435-2.38%
Moonveil
MORE$0.02614-15.34%
BRC20.COM
COM$0.010038-10.35%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 11:22
Поділитись
Пов'язана з Трампом WLFI запускає стейблкоїн USD1 на Solana

Пов'язана з Трампом WLFI запускає стейблкоїн USD1 на Solana

Пост "Пов'язаний з Трампом WLFI запускає стейблкоїн USD1 на Solana" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові моменти: Сім'я Трампа представляє стейблкоїн USD1 на Solana. Токени USD1 спрямовані на покращення масштабування DeFi Solana. Ліквідність ринку значно розширюється з випуском 100 млн USD1. World Liberty Financial запустила свій стейблкоїн USD1 на Solana, випустивши 100 мільйонів токенів для підвищення ліквідності, що свідчить про важливий крок у розширенні криптопроєкту, пов'язаного з Трампом. Цей запуск позиціонує USD1 як ключового гравця в DeFi, потенційно підсилюючи ринкову активність Solana, поки токен управління WLFI готується до торгів, впливаючи на динаміку ліквідності в мережах. WLFI оголошує про 100 мільйонів токенів USD1 на Solana Нещодавній запуск стейблкоїну USD1 на Solana від WLFI привернув значну увагу в просторі DeFi. 100 мільйонів токенів USD1 було випущено, що підтверджено лідерами WLFI та засновниками Solana. Стейблкоїн прагне забезпечити стабільність, а Solana покращує масштабування. Цей стратегічний крок є важливою віхою для Solana та WLFI, сприяючи розширенню ліквідності через інтеграцію з основним блокчейном. Негайні результати включають посилення екосистеми DeFi Solana та покращення доступу до децентралізованого капіталу. Реакції спільноти демонструють ентузіазм, а керівництво WLFI ділиться захопленням щодо цього розвитку. Анатолій Яковенко, співзасновник Solana, відзначив запуск, що відображає інституційну підтримку. Видатні особи висловили позитивні відгуки на публічних платформах, відзначаючи цю подію як трансформаційну для цифрових валют. Вплив стейблкоїну USD1 на ринок та прогнози експертів Чи знаєте ви? Стейблкоїн USD1 приєднується до зростаючого списку мультичейн стейблкоїнів, таких як USDC та USDT. За даними CoinMarketCap, World Liberty Financial USD (USD1) має ринкову капіталізацію 2,64 мільярда доларів з обсягом торгівлі 625,39 мільйона доларів, що відзначає зростання на 65,05%. Ціна USD1 дещо коливалася зі зміною за 24 години -0,19%. World Liberty Financial USD(USD1), щоденний графік, знімок екрана на CoinMarketCap о 03:08 UTC 1 вересня 2025 року. Джерело: CoinMarketCap Аналіз галузевих експертів свідчить про можливий регуляторний нагляд через масштаб запуску та розблоковані...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.557-26.72%
ChangeX
CHANGE$0.00147154-7.70%
WLFI
WLFI$0.13-27.73%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 11:18
Поділитись
Чому Бичачі ринки створюють мільйонерів (а Ведмежі ринки їх перевіряють)

Чому Бичачі ринки створюють мільйонерів (а Ведмежі ринки їх перевіряють)

Допис "Чому бичачі ринки створюють мільйонерів (а ведмежі ринки їх перевіряють)" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Кожен інвестор мріє про бичачий ринок. Ціни злітають, портфелі множаться, і нові мільйонери з'являються ніби за одну ніч. Але історія показує, що на цьому історія не закінчується. Ведмежі ринки неминуче слідують, позбавляючи надлишків і перевіряючи тих, хто створив статки в шаленстві. Взаємодія цих циклів визначає не лише фінансові результати, але й психологію ринків. Переможцями рідко стають ті, хто купує на піку чи панічно продає на дні, це ті, хто витримує обидві фази зі стратегією. І в сьогоднішньому середовищі, де інституційне впровадження стикається з культурною спекуляцією, проєкти на кшталт MAGACOIN FINANCE тихо вирізають собі місце, щоб стати частиною наступної хвилі історій. Чому бичачі ринки створюють мільйонерів Бичачі ринки процвітають на імпульсі та ліквідності. Коли капітал вливається в криптовалюту, оцінки зростають не лише через фундаментальні показники, але й тому, що попит перевищує пропозицію. Сплеск Bitcoin наприкінці 2020 року створив тисячі нових мільйонерів, але саме Ethereum, токени DeFi та мемкоїни, як Dogecoin, перетворили скромні ставки на багатство поколінь. Частина магії полягає в складному відсотку. Ранні користувачі, які увійшли в проєкти до уваги мейнстріму, часто бачили, як їхні активи множилися в 100 разів і більше. Бичачі ринки підсилюють наративи — "світовий комп'ютер" Ethereum, "вбивця Ethereum" Solana, мемна привабливість SHIBA INU, і винагороджують тих, хто позиціонувався до шаленства. Формула проста: переконання + час + ліквідність = надзвичайні результати. Ведмежі ринки як остаточне випробування Якщо бичачі забіги створюють багатство, ведмежі ринки відокремлюють щасливчиків від дисциплінованих. Крах 2018 року призвів до падіння Bitcoin більш ніж на 80%, знищивши багатьох, хто увійшов пізно. Але ті, хто витримав бурю, були винагороджені в наступному циклі, коли нові максимуми Bitcoin затьмарили втрати. Аналогічно, падіння Ethereum з $1,400 до менш ніж $100 у 2019 році перевірило віру, але терплячі інвестори пожинали плоди, коли ETH...
Threshold
T$0.01199-22.04%
Moonveil
MORE$0.02614-15.34%
Storm Trade
STORM$0.01025-23.50%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 10:58
Поділитись
Японський гігант розкриває величезні запаси у 20 000 BTC

Японський гігант розкриває величезні запаси у 20 000 BTC

Допис "Японський гігант розкриває величезні запаси у розмірі 20 000 BTC" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Metaplanet Bitcoin: японський гігант розкриває величезні запаси у розмірі 20 000 BTC Перейти до вмісту Головна Новини криптовалют Metaplanet Bitcoin: японський гігант розкриває величезні запаси у розмірі 20 000 BTC Джерело: https://bitcoinworld.co.in/metaplanet-bitcoin-holdings-growth/
Bitcoin
BTC$111,961.89-7.85%
BRC20.COM
COM$0.010038-10.35%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 10:51
Поділитись
Що потрібно врахувати "Індіана Пейсерс" у їхній "перехідний рік"?

Що потрібно врахувати "Індіана Пейсерс" у їхній "перехідний рік"?

Пост "Що потрібно врахувати Indiana Pacers у їхньому 'перехідному році'?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. КЛІВЛЕНД, ОГАЙО – 12 СІЧНЯ: Джарейс Уокер №5, Ендрю Нембхард №2 та Паскаль Сіакам №43 з Indiana Pacers святкують протягом четвертої чверті проти Cleveland Cavaliers на Rocket Mortgage Fieldhouse 12 січня 2025 року в Клівленді, Огайо. Pacers перемогли Cavaliers з рахунком 108-93. (Фото Джейсона Міллера/Getty Images) Getty Images ІНДІАНАПОЛІС – Популярна фраза, яка використовується для опису сезону 2025-26 для Indiana Pacers (і Boston Celtics) – це "перехідний рік". Суперзірка захисник Тайріз Халібертон пропустить кампанію 2025-26 через розрив ахіллового сухожилля, тому в найближчі місяці все, природно, виглядатиме інакше. Цей термін застосовується до Pacers здебільшого через реальність, що їхня стеля тимчасово нижча. Вони досягли фіналу Східної конференції у 2024 році, а потім фіналу Національної баскетбольної асоціації (NBA) у 2025 році. Зі здоровим Халібертоном пік команди неймовірно високий. Вираз "перехідний рік" походить від думки, що Pacers вирушають у односезонну подорож без того самого піку, але вони можуть досягти його знову, коли Халібертон повернеться. Але самі Pacers не погоджуються з цією думкою. Вони рухаються вперед з надією виграти якомога більше в цьому сезоні. "Люди кажуть, що це 'перехідний рік' для Pacers. Ми не розглядаємо це так. Це ніколи не було тим, як ми працювали", – сказав генеральний менеджер Pacers Чад Бьюкенен під час виступу в подкасті Setting The Pace. "Ми виходимо туди, щоб намагатися змагатися за перемогу кожного сезону. І, очевидно, є певні сезони, коли обставини ускладнюють це. Я не кажу, що це те, чим є цей рік, тому що я думаю, що у нас є хороша основна група хлопців, які повертаються і хочуть перемагати". Це, безумовно, складна ситуація для синьо-золотих. Їхній найкращий гравець і двічі обраний до All-NBA розігруючий не...
MemeCore
M$2.16397+4.67%
Threshold
T$0.01199-22.04%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 10:49
Поділитись
Оскільки ШІ змінює музику, артисти приймають автоматизацію маркетингу

Оскільки ШІ змінює музику, артисти приймають автоматизацію маркетингу

Допис "Оскільки ШІ змінює музику, артисти приймають автоматизацію маркетингу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. ВЕСТ-ГОЛЛІВУД, КАЛІФОРНІЯ – 24 СІЧНЯ: Skip, Joshua, Mystic, Zuri, Nico, Rohan, Cedella, Shacia та Julian Marley позують біля Primary Wave x Island Records Presented By Mastercard: One Love Hotel – Marley Brunch в 1 Hotel West Hollywood 24 січня 2020 у Вест-Голлівуді, Каліфорнія. (Фото Jerritt Clark/Getty Images для Island Records) Getty Images для Island Records Досягнення в ШІ формують більш конкурентний, керований даними музичний ландшафт. Forbes повідомив, як ШІ впливає на музику цього року, і як галузь входить у критичну фазу. У відповідь незалежні артисти та великі лейбли звертаються до автоматизації маркетингу для отримання надійної віддачі від інвестицій. Платформа автоматизації маркетингу та аналітики в режимі реального часу SongTools відповідає моменту зі стратегічними випусками музики, просуванням та стратегіями фанбази. Компанія нещодавно оголосила про розширення в глобальних екосистемах дистрибуції з запуском нової інтеграції платформи з LabelWorx, провідним дистриб'ютором електронної та танцювальної музики у Великобританії. SongTools тепер інтегрований безпосередньо в панелі управління п'яти основних дистриб'юторів на чотирьох континентах, включаючи Symphonic (США), dig dis! (Європа), monitorLATINO (Латинська Америка), M.A.D. Solutions (Африка) та LabelWorx (Великобританія/Глобальна електроніка). Глобальне масштабування через вбудовані партнерства з основними дистриб'юторами зміцнює інструменти для артистів та лейблів, оптимізуючи функції та доступ до аналітики, одночасно підвищуючи продуктивність для артистів та їхніх партнерів. Протягом 30 днів після інтеграції з Symphonic, набір інструментів SongTools забезпечив 70% рівень утримання клієнтів, при цьому дохід на користувача в перший місяць перевищив загальний дохід, згенерований у попередньому році. Цей масштабований підхід до дистрибуції, орієнтований на артистів, дає реальні результати в доходах, утриманні та впливі релізів без необхідності для артистів аутсорсити чи витрачати зайві кошти на маркетинг. Danny Garcia, генеральний директор SongTools та колишній музичний блогер і маркетолог лейблу, розробив свій автоматизований бізнес музичного маркетингу для незалежних артистів та команд для запуску та управління розумними кампаніями. Зокрема,...
DAR Open Network
D$0.02147-33.34%
MemeCore
M$2.16397+4.67%
RealLink
REAL$0.07036-14.12%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 10:46
Поділитись
Trip.com досягає максимуму на Nasdaq у 2025 році, оскільки відновлення подорожей у Китаї підвищує прибуток

Trip.com досягає максимуму на Nasdaq у 2025 році, оскільки відновлення подорожей у Китаї підвищує прибуток

Пост Trip.com досягає максимуму Nasdaq 2025 року, оскільки відновлення подорожей у Китаї підвищує прибуток з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Рука тримає смартфон із логотипом Trip.com Group, провідного китайського багатонаціонального постачальника онлайн-послуг подорожей, що керує такими брендами, як Trip.com, Ctrip, Skyscanner та Qunar, з емблемою компанії на фоні 24 серпня 2025 року в Чунціні, Китай. (Фотоілюстрація Чен Сінь/Getty Images) Getty Images Акції Trip.com, сайту онлайн-подорожей, який став одним із найуспішніших стартапів приватного сектору Китаю за останню чверть століття, піднялися до найвищого закриття Nasdaq 2025 року в четвер після того, як компанія повідомила, що зростання бронювань у кварталі квітень-червень підвищило дохід і прибуток. Trip.com закрився на рівні $75,03 на Nasdaq у четвер – найвищий показник з грудня, перш ніж знизитися на 1,7% у п'ятницю. Акції компанії, що торгуються в США, все ще були більш ніж на 13% вищими, ніж тиждень тому, і зросли майже на 60% за останній рік. На торгах Гонконгської фондової біржі акції Trip.com закрилися зростанням на 4,7% у п'ятницю до HK$578, що також є найвищим показником з грудня. Trip.com, раніше відомий як Ctrip, був заснований у 1999 році як руйнівник у галузі туристичних послуг Китаю, увійшовши в той час, коли в цій сфері домінували державні офлайн компанії. Починаючи з готельних номерів, він розпочав подібне до Expedia онлайн-розширення на авіаквитки, корпоративні туристичні послуги і навіть залізничні квитки. Від початкового капіталу в $250 000, ринкова капіталізація Trip.com на Nasdaq у п'ятницю становила $48 мільярдів. Це порівняно з $26 мільярдами для Expedia. Trip.com повідомив у четвер, що чистий дохід у другому кварталі 2025 року зріс на 16% у річному обчисленні до $2,1 мільярда, чому сприяв сильніший попит на подорожі, особливо під час свят. Дохід від бронювання житла за другий квартал зріс більш ніж на п'яту частину до $869 мільйонів, повідомила компанія. Бронювання в'їзних подорожей зросло більш ніж на 100% у річному обчисленні, тоді як бронювання готелів та авіаквитків для виїзних подорожей...
Union
U$0.000902-64.14%
Seed.Photo
PHOTO$0.7839-3.86%
Moonveil
MORE$0.02614-15.34%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 10:43
Поділитись
Чи неминучий повторний тест на рівні $105 тис.?

Чи неминучий повторний тест на рівні $105 тис.?

Допис "Чи неминучий повторний тест $105K?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Терміновий розпродаж від Bitcoin китів: чи неминучий повторний тест $105K? Перейти до вмісту Головна Крипто новини Терміновий розпродаж від Bitcoin китів: чи неминучий повторний тест $105K? Джерело: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-whale-sell-off-105k/
BRC20.COM
COM$0.010038-10.35%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 10:42
Поділитись
Заяви Трампа щодо інфляції суперечать даним Федерального резервного банку США

Заяви Трампа щодо інфляції суперечать даним Федерального резервного банку США

Детальніше: https://coincu.com/markets/trump-inflation-claims-federal-reserve/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.557-26.72%
BRC20.COM
COM$0.010038-10.35%
Поділитись
Coinstats2025/09/01 09:42
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF