2025-10-11 Saturday

Посібник ALR Майнер про те, як дійсно отримувати прибуток у торгівлі криптовалютою

Посібник ALR Майнер про те, як дійсно отримувати прибуток у торгівлі криптовалютою

Пост про посібник ALR Майнер щодо того, як отримати прибуток у торгівлі криптовалютою з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна Bitcoin — і, відповідно, всіх інших криптоактивів — коливається не випадково, а циклічно. Бичачий ринок → ейфорія → крах → відчай → повторення. Цей цикл не механічний. Він емоційний. Він рухається як натовп, знову і знову. І незалежно від того, скільки разів люди обпікаються, вони завжди чекатимуть, щоб пережити це знову. ALR Майнер вважає, що секрет полягає у розпізнаванні структури та систематичному її використанні для отримання прибутку. Якщо ви ставитеся до криптовалюти як до зарплати, якщо ви поважаєте цикли, якщо ви обираєте хмарний майнінг для інвестицій у криптовалюту зараз — ви можете вийти з життєзмінними прибутками, тоді як більшість роздрібних інвесторів зазнають важких втрат. Отримання пасивного доходу через хмарний майнінг може пом'якшити коливання цін і забезпечити стабільний прибуток. Чому власники Bitcoin звертаються до платформи хмарного майнінгу ALR Майнер XRP та Bitcoin домінують на ландшафті криптовалют. Інвестори розуміють, що пасивний дохід, отриманий через хмарний майнінг, є найбільш стабільним, оскільки це, мабуть, один з найбільш знакових криптопроєктів. Тому деякі власники криптовалют обирають хмарний майнінг з ALR Майнер для стабільного прибутку, заробляючи до $97,444. Хмарний майнінг дозволяє віддалено орендувати професійне обладнання для майнінгу та отримувати винагороди в криптовалюті без володіння чи обслуговування будь-якого обладнання. ALR Майнер робить це простіше завдяки своїм ШІ-оптимізованим операціям, інфраструктурі зеленої енергії та повній підтримці депозитів BTC. Як почати заробляти стабільний щоденний дохід з ALR Майнер Просто виконайте ці три прості кроки Крок 1: Зареєструйте акаунт Створіть свій безкоштовний акаунт менш ніж за хвилину та отримайте бонус у розмірі $12, який дозволить вам заробляти $0,60 на день безкоштовно з вашого початкового депозиту. Крок 2: Оберіть контракт Оберіть з різноманітних високоприбуткових майнінгових контрактів для досягнення ваших фінансових цілей. Незалежно від того, шукаєте ви короткострокові прибутки чи довгострокові доходи, ALR Майнер має щось для...
2025/09/01 12:33
Сальвадор переміщує Bitcoin з міркувань безпеки: чи наближається розпродаж?

Сальвадор переміщує Bitcoin з міркувань безпеки: чи наближається розпродаж?

Пост "Сальвадор переміщує Bitcoin з міркувань безпеки: чи наближається розпродаж?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Офіс Bitcoin Сальвадору повідомив, що ці переміщення будуть відповіддю на розробки у сфері квантових обчислень, які потенційно можуть зламати шифрування bitcoin. Проте аналітики вважають, що це може бути підготовкою до можливого продажу. Сальвадор переміщує Bitcoin для протидії гіпотетичним квантовим загрозам, але дехто очікує розпродажу El [...] Джерело: https://news.bitcoin.com/el-salvador-moves-bitcoin-for-safety-purposes-is-a-selloff-coming/
2025/09/01 12:32
Галузь зазнає збитків у розмірі 163 млн доларів у серпні

Галузь зазнає збитків у розмірі 163 млн доларів у серпні

Публікація "Галузь зазнала збитків у розмірі $163 млн у серпні" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Тривожні криптовалютні хакерські атаки: галузь зазнала збитків у розмірі $163 млн у серпні Перейти до вмісту Головна Криптовалютні новини Тривожні криптовалютні хакерські атаки: галузь зазнала збитків у розмірі $163 млн у серпні Джерело: https://bitcoinworld.co.in/alarming-crypto-hacks-losses-2/
2025/09/01 12:12
Метавсесвіт Японії перевищує 20 000 BTC, стає шостим найбільшим власником Bitcoin

Метавсесвіт Японії перевищує 20 000 BTC, стає шостим найбільшим власником Bitcoin

Провідна японська компанія Bitcoin скарбниці Metaplanet оголосила про ще одну велику покупку, придбавши 1,009 Bitcoin за 16.48 мільярдів єн ($112 мільйонів). Компанія тепер володіє загалом 20,000 BTC, менш ніж через три місяці після перевищення позначки в 10,000 BTC. Шоста найбільша публічна скарбниця Bitcoin згідно з Bitcointreasuries.net, нова покупка робить Metaplanet шостою найбільшою публічною [...]
2025/09/01 12:04
Техаський кооператив робить перший крок на ринок дата-центрів, що може збільшити його розмір у чотири рази

Техаський кооператив робить перший крок на ринок дата-центрів, що може збільшити його розмір у чотири рази

Пост "Техаський кооператив робить перший крок на ринок дата-центрів, що може збільшити його розмір у чотири рази" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. У той час як деякі комунальні підприємства, особливо на Середньому Заході та в Новій Англії, побоюються, що вони не зможуть задовольнити зростаючий попит і будуть змушені скоротити постачання, інші тихо просуваються вперед, особливо деякі сільські електричні кооперативи. Електричний кооператив Rayburn, розташований у Роквеллі, на північний схід від Далласа, сільський постачальник електроенергії для чотирьох кооперативів-членів, планує зростати. Він веде переговори з дата-центром, щоб стати його першим клієнтом дата-центру наступного року. Девід Нейлор, президент і генеральний директор Rayburn, сказав, що це доповнення невелике порівняно з більшістю навантажень дата-центрів. "Лише 400 мегават, але це початок", - сказав він мені в інтерв'ю. Нейлор зазначив, що якби вони задовольнили весь попит на дата-центри, який вони мають у перспективі, комунальне підприємство збільшилося б утричі або вчетверо. Навіть без дата-центрів, за словами Нейлора, їхнє навантаження зростає на 4-5 відсотків на рік. На щастя для Rayburn, більша частина його електроенергії, чи то власного виробництва, чи закупленої, надходить із природного газу, якого багато в Техасі і який має політичну підтримку на рівні штату від федерального уряду. Навантаження переважно житлове Це не означає, що Нейлор і Rayburn виступають проти відновлюваних джерел енергії. "Наше навантаження переважно житлове, і сонячна енергія добре відповідає формі нашого навантаження, але ми нічого не маємо проти вітру", - сказав він. Хоча закупівлі вітрової енергії Rayburn скромні, і вони не виробляють енергію з вітру, Техас є вітровою столицею нації. У Техасі виробляється більше вітрової енергії, ніж у будь-якому іншому штаті. Якби вона вироблялася в іншому штаті, могла б виникнути напруженість між штатом і федеральним урядом. Але, як сказав Нейлор, "Це Техас, і ми тримаємося якомога далі від усього, що пов'язано з федеральним урядом". Rayburn і оператор техаської системи, ERCOT, не відчували жодного стресу...
2025/09/01 12:01
IoTeX та 0G запускають Crypto's Got Talent S2 для фінансування DePIN стартапів

IoTeX та 0G запускають Crypto's Got Talent S2 для фінансування DePIN стартапів

IoTeX та 0G запускають Криптовалюта's Got Talent сезон 2, змагання під керівництвом спільноти для пошуку та фінансування наступної хвилі інфраструктурних проєктів DePIN.
2025/09/01 12:00
MAGACOIN FINANCE випереджає Cardano та Bitcoin за попитом на передпродажі, а SEI стає наступним трендом

MAGACOIN FINANCE випереджає Cardano та Bitcoin за попитом на передпродажі, а SEI стає наступним трендом

Пост MAGACOIN FINANCE випереджає Cardano та Bitcoin за попитом на передпродаж, а SEI стає наступним трендом з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Наприкінці серпня 2025 року інвестори переключають свою увагу на альткоїни, створюючи новий імпульс у секторі. У той час як Bitcoin і Cardano залишаються інституційними якорями, саме передпродаж MAGACOIN FINANCE, схоже, викликає найбільший ажіотаж цього сезону. Завдяки величезному попиту, що перевищує виділені обсяги, та сильному інтересу з боку роздрібної спільноти, проєкт швидко набрав обертів. Водночас SEI стає наступним трендовим альткоїном, оскільки технічні сигнали та зростання екосистеми набирають силу. Консолідація Bitcoin Оскільки вартість Bitcoin тримається стабільно на рівні близько $110 000, його нові історичні максимуми з цього літа продовжують вражати. За словами експертів, трейдери, які очікують кращих мультиплікаторів, зазвичай переходять до альткоїнів після періоду сили Bitcoin. З потужними потоками ETF, стабільним позиціонуванням від інституцій та утвердженням наративу Bitcoin, відносно менше місця для зростання може бути у Bitcoin. Через цей зсув списки спостереження за альткоїнами розширюються за межі BTC на четвертий квартал 2025 року. Стабільний прогрес Cardano Очікується, що Cardano, ціна якого становить приблизно $0,86, буде торгуватися в діапазоні від $0,85 до $1,10 протягом вересня. З останнім сплеском XRP, імпульс потенційно може призвести до 50% приросту. Незважаючи на технічні перешкоди опору ADA, кити відзначили накопичення в ончейн даних. Екосистема мережі отримує користь від оновлень управління, випусків вузлів та зусиль кросчейн мосту, які зміцнюють мережу. Cardano залишається шанованим вибором для інфраструктурних проєктів, але трейдери тепер шукають новіші токени, здатні до швидшого зростання. Імпульс передпродажу MAGACOIN FINANCE Передпродаж MAGACOIN FINANCE швидко набирає обертів як найбільш обговорювана подія 2025 року. Надмірна підписка у всіх його раундах призвела до стрімкого зростання його спільноти в Reddit та Telegram. Завдяки своєму культурному брендингу, керованому мемами, та суцільній дорожній карті, MAGACOIN FINANCE є доступним і надійним проєктом, на відміну від просто спекулятивних монет. Аналітики вважають, що поєднання...
2025/09/01 11:56
Дуплексний бутік Chanel в аеропорту Сеула привертає увагу — з Dior на підході

Дуплексний бутік Chanel в аеропорту Сеула привертає увагу — з Dior на підході

Пост "Дворівневий бутік Chanel в аеропорту Сеула привертає увагу — Dior на підході" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Неможливо не помітити: новий магазин Chanel в аеропорту Інчхон у Сеулі. Shilla Duty Free у партнерстві з французьким люксовим брендом Chanel, південнокорейський туристичний рітейлер Shilla Duty Free щойно відкрив свій перший дворівневий бутік у каналі безмитної торгівлі в Південній Кореї — в міжнародному аеропорту Інчхон, який обслуговує столицю Сеул. І Shilla також планує відкрити бутік Dior у першій половині наступного року. Саме коли зростання пасажиропотоку знову зростає в хабі Korean Air — кількість перевищила 70 мільйонів минулого року, зростання на 27% — рітейлер представив двоповерхову, привабливу структуру, яка майже втричі більша за попередній магазин. Розташований у Терміналі 2, бутік вдало розміщений для пасажирів з високими витратами, які користуються цим об'єктом. T2 обслуговує міжнародні рейси далекого сполучення до Північної Америки, Європи та Океанії, а також преміальні регіональні маршрути в межах Азії, особливо ті, що здійснюються альянсом SkyTeam, членом якого є Korean Air. T2 вже є притулком для розкоші. Hyundai Duty Free керує магазином Gucci, що пропонує готовий одяг, сумки, взуття та ювелірні вироби; Hermès був знову відкритий Shinsegae Duty Free після короткого виходу; а Shilla керує кількома іншими люксовими флагманськими магазинами, включаючи Omega та Tiffany. Новий магазин Chanel був розроблений відомим нью-йоркським архітектором Пітером Маріно, чий сміливий монохромний модерністський дизайн можна побачити в ряді бутіків Chanel по всьому світу, включаючи центр Сеула та перший бутік годинників і ювелірних виробів у США на П'ятій авеню в Нью-Йорку. Всередині бутіка в Інчхоні є спеціальні зони для готового одягу Chanel, сумок, взуття, годинників і вишуканих ювелірних виробів — категорії, яка наразі демонструє надзвичайне зростання у конкурента Lotte Duty Free в його магазинах у центрі міста. Магазин T2 також містить сучасні твори мистецтва, що відповідає участі засновниці Chanel Габріель Шанель у покровительстві мистецтву. Перший поверх...
2025/09/01 11:55
Відповідь "Селтікс" на міжсезонну головоломку зводиться до цих факторів

Відповідь "Селтікс" на міжсезонну головоломку зводиться до цих факторів

Публікація "Відповідь Селтікс на міжсезонну головоломку зводиться до цих факторів" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 10 ТРАВНЯ: Головний тренер Бостон Селтікс Джо Маззулла реагує на гру проти Нью-Йорк Нікс під час другої чверті в третій грі другого раунду плей-офф Східної конференції Національної баскетбольної асоціації (NBA) у Медісон-сквер-гарден 10 травня 2025 року в Нью-Йорку. ПРИМІТКА ДЛЯ КОРИСТУВАЧА: Користувач прямо визнає та погоджується, що завантажуючи та/або використовуючи цю фотографію, Користувач погоджується з умовами Ліцензійної угоди Getty Images. (Фото Ал Белло/Getty Images) Getty Images Чи повинні Бостон Селтікс випускати Анферні Саймонса чи Пейтона Прічарда на задній лінії? Є кілька факторів у грі. Вони малюють чітку картину. По-перше, Саймонса може не бути в Бостоні, коли розпочнеться тренувальний табір. Це здається малоймовірним розвитком подій, коли календар переходить на вересень. Однак, як нещодавно підтвердив Стів Булпетт з Heavy.com, Селтікс відкриті до перенаправлення колишнього захисника Портленд Трейл Блейзерс. Навіть якщо це не станеться до початку майбутньої кампанії, не буде несподіванкою, якщо це відбудеться до закінчення лютневого дедлайну обмінів. 18-разові чемпіони NBA входять у прогнозований перехідний рік. Пріоритети включають отримання гнучкості. Скорочення зарплати та зменшення податкового рахунку допоможе будувати майбутні склади, коли Джейсон Тейтум повернеться після реабілітації розірваного ахіллового сухожилля. Можливо, Бостон готовий нести контракт Саймонса на суму 27,7 мільйонів доларів, що закінчується, у цьому сезоні. Однак, якщо немає бажання переукладати з ним контракт, оскільки Селтікс не вірять у команду, де чотири найвищі зарплати належать Тейтуму, Джейлену Брауну, Дерріку Вайту та Саймонсу, то навіщо випускати останнього замість Прічарда? Звичайно, є аргумент для підвищення його торгової вартості. Однак семирічний ветеран достатньо показав себе. Команди мають чітке уявлення про його сильні та слабкі сторони. Аргумент на користь гри на майданчику...
2025/09/01 11:52
Sonic Labs ухвалює пропозицію щодо виходу на ринки капіталу США

Sonic Labs ухвалює пропозицію щодо виходу на ринки капіталу США

Пост Sonic Labs схвалює пропозицію щодо розширення на ринки капіталу США з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Sonic Labs, команда, що стоїть за високопродуктивним блокчейном Layer-1, який еволюціонував з Fantom, отримала переважну підтримку спільноти для своєї першої великої пропозиції управління. Резюме Управління Sonic Labs схвалило випуск на $150 млн для фінансування розширення на ринок США. План включає ETF, NASDAQ PIPE та запуск Sonic USA LLC у Нью-Йорку. Нова токеноміка впроваджує сильніші механізми спалення для протидії ризикам розмивання. Пропозиція, офіційно прийнята 31 серпня, відкриває шлях для розширення проєкту на ринки капіталу США через нові фінансові продукти, інституційні партнерства та спеціальну американську організацію. Знакове голосування з управління Голосування, проведене на Знімку з 20 по 31 серпня, привернуло значну участь спільноти Sonic. Майже 860 мільйонів токенів S (S), що значно перевищує 700 мільйонів, необхідних для кворуму, були віддані на користь пропозиції, яка отримала 99,99% схвалення. Результат уповноважує Sonic Labs випустити нові токени $S вартістю $150 мільйонів для фінансування свого розширення. Розподіл включає $50 мільйонів для підтримки біржового продукту, що котирується в США (ETP/ETF), $100 мільйонів для підтримки приватних інвестицій NASDAQ у публічний акціонерний капітал, та 150 мільйонів токенів, призначених для запуску Sonic USA LLC. Дочірня компанія, зареєстрована в Делавері, створить офіс у Нью-Йорку та найме генерального директора, базованого в США, разом з командою з ринків капіталу та розвитку бізнесу. Від обмежень токеноміки до розширення в США Ініціатива з'являється, коли Sonic вирішує давні проблеми, що походять від його витоків як Fantom. На відміну від багатьох конкуруючих блокчейнів, які зберегли до 80% своєї пропозиції токенів, Fantom, а пізніше Sonic, утримували лише 3% після захоплення під керівництвом спільноти. В результаті Sonic мав обмежену гнучкість казначейства, що перешкоджало його здатності шукати можливості на ринку капіталу, партнерства та лістинги. Sonic Labs стверджував, що сучасна токеноміка необхідна для конкуренції. Проєкт тепер може додати дефляційні механізми для балансування пропозиції та сприяння...
2025/09/01 11:27
