Техаський кооператив робить перший крок на ринок дата-центрів, що може збільшити його розмір у чотири рази

У той час як деякі комунальні підприємства, особливо на Середньому Заході та в Новій Англії, побоюються, що вони не зможуть задовольнити зростаючий попит і будуть змушені скоротити постачання, інші тихо просуваються вперед, особливо деякі сільські електричні кооперативи. Електричний кооператив Rayburn, розташований у Роквеллі, на північний схід від Далласа, сільський постачальник електроенергії для чотирьох кооперативів-членів, планує зростати. Він веде переговори з дата-центром, щоб стати його першим клієнтом дата-центру наступного року. Девід Нейлор, президент і генеральний директор Rayburn, сказав, що це доповнення невелике порівняно з більшістю навантажень дата-центрів. "Лише 400 мегават, але це початок", - сказав він мені в інтерв'ю. Нейлор зазначив, що якби вони задовольнили весь попит на дата-центри, який вони мають у перспективі, комунальне підприємство збільшилося б утричі або вчетверо. Навіть без дата-центрів, за словами Нейлора, їхнє навантаження зростає на 4-5 відсотків на рік. На щастя для Rayburn, більша частина його електроенергії, чи то власного виробництва, чи закупленої, надходить із природного газу, якого багато в Техасі і який має політичну підтримку на рівні штату від федерального уряду. Навантаження переважно житлове Це не означає, що Нейлор і Rayburn виступають проти відновлюваних джерел енергії. "Наше навантаження переважно житлове, і сонячна енергія добре відповідає формі нашого навантаження, але ми нічого не маємо проти вітру", - сказав він. Хоча закупівлі вітрової енергії Rayburn скромні, і вони не виробляють енергію з вітру, Техас є вітровою столицею нації. У Техасі виробляється більше вітрової енергії, ніж у будь-якому іншому штаті. Якби вона вироблялася в іншому штаті, могла б виникнути напруженість між штатом і федеральним урядом. Але, як сказав Нейлор, "Це Техас, і ми тримаємося якомога далі від усього, що пов'язано з федеральним урядом". Rayburn і оператор техаської системи, ERCOT, не відчували жодного стресу...