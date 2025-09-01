Невдалі кримінальні витівки та музичні легенди
ВЕНЕЦІЯ, ІТАЛІЯ – 31 СЕРПНЯ: (зліва направо) Індія Мур, Маїм Біалік, Лука Саббат, Кейт Бланшетт, Джим Джармуш, Вікі Кріпс та Шарлотта Ремплінг на червоній доріжці фільму "Father Mother Sister Brother" під час 82-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю 31 серпня 2025 року у Венеції, Італія. (Фото Стефана Кардінале - Corbis/Corbis через Getty Images) Corbis через Getty Images Father Mother Sister Brother - це кумедно-похмура робота Джима Джармуша для світового архіву сімейних історій, представлена у формі триптиха, де кожна сімейна замальовка відбувається в іншій країні. Це ж Джармуш, зрештою. Видатний акторський склад включає Шарлотту Ремплінг, Кейт Бланшетт, Вікі Кріпс, Маїм Біалік, Луку Сабата та Індію Мур, усі зображені вище, а також Адама Драйвера. Як для професійної родини, цей акторський склад та його режисер здавалися цілком гармонійно задоволеними явкою та реакцією на фільм під час показу 31 серпня, який отримав шестихвилинні стоячі овації. Розумні діти вітаються у Венеції. ВЕНЕЦІЯ, ІТАЛІЯ – 30 СЕРПНЯ: Сукі Вотерхаус на червоній доріжці фільму "Broken English" під час 82-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю 30 серпня 2025 року у Венеції, Італія. (Фото Вітторіо Дзуніно Челотто/Getty Images) Getty Images У музичному вихорі, що вибухнув у Великобританії в 1960-х роках, Маріанна Фейтфулл була досить вишуканою, але, як виявилося, надзвичайно сильною аристократичною розумною дівчиною, яка кинула виклик хлопцям, як у мистецтві, так і в суспільстві. Вона пережила спочатку стосунки з Міком Джаггером, а потім роки наркотичної залежності, але вийшла з цього наприкінці сімдесятих і відновилася. Завжди залишаючись іконоборцем, вона продовжувала писати, продюсувати та співати протягом усієї своєї дивовижної кар'єри. Broken English, документальний фільм з художніми елементами, прем'єра якого відбулася у Венеції 30 серпня, був створений в останні роки її життя з повного благословення та участі Фейтфулл. Його назва взята з тріумфального альбому Фейтфулл 1979 року...
