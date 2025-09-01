'Найбільша річ - це залишити минулий рік позаду'

Купер ДеЖан каже, що ключем для Філадельфії Іглз у виграші ще одного Супер Боулу є залишити попередній рік позаду. (Фото Perry Knotts/Getty Images) Getty Images Купер ДеЖан хоче чітко зазначити - його єдина мета - знову виграти Супер Боул. Захисник Філадельфії Іглз другого року відіграв важливу роль у перемозі команди з рахунком 40-22 над Канзас-Сіті Чіфс у Супер Боулі LIX. ДеЖан перехопив м'яч і повернув його на 38 ярдів для тачдауну у другому кварталі, що дало Іглз впевнену перевагу 17-0 над Чіфс. "Я відчуваю, що це мета кожного, коли йдеться про NFL, і те, якою вони хочуть бачити свою команду, а саме чемпіонами наприкінці року", - каже ДеЖан в інтерв'ю віч-на-віч. "Очевидно, є багато особистих цілей, але я відчуваю, що мій підхід полягає в тому, що коли твоя команда грає добре і ти можеш впливати на гру, саме тоді приходять ці речі". Іглз добре впоралися з тим, щоб залишити минулий сезон позаду. Джален Хертс чітко дав зрозуміти на початку тренувального табору, що Філадельфія перегортає сторінку до нового сезону, коли він вирішив не носити своє кільце Супер Боулу. "Просто залишити минулий рік у минулому і розуміти, що цей рік буде іншим", - каже ДеЖан про ключ до перемоги в ще одному Супер Боулі цього сезону. "У нас гратимуть молодші хлопці, деякі хлопці, які вперше вийдуть у стартовому складі цього року. "Просто розуміння того, що все буде по-іншому, і шлях не буде таким самим", - продовжує ДеЖан. "Він ніколи не буває однаковим з року в рік. Найбільше зростання - це залишити минулий рік позаду і почати цей новий...