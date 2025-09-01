2025-10-11 Saturday

EUR/JPY піднімається вище 172.00 на тлі невизначеності щодо інфляції в Єврозоні

Допис EUR/JPY піднімається вище 172.00 на тлі невизначеності щодо інфляції в Єврозоні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. EUR/JPY продовжує зростати, оскільки євро отримує підтримку після вищої німецької інфляції. Оллі Рен з ЄЦБ заявив, що поточна невизначеність навколо тенденцій інфляції вимагає "гнучкості" у формуванні політики. Японська єна знаходить підтримку, оскільки трейдери очікують, що Банк Японії підвищить відсоткові ставки до кінця року. EUR/JPY розширює свої прибутки третю сесію поспіль, торгуючись близько 172.20 під час азійських годин у понеділок. Валютний крос набирає обертів, оскільки євро (EUR) отримує підтримку після того, як дані п'ятниці показали, що рівень інфляції в Німеччині зріс до 2,2% у серпні з 2% у липні та вище ринкових прогнозів у 2,1%, хоча залишається близьким до цільового показника Європейського центрального банку (ЄЦБ) у 2%. Однак інші великі економіки Єврозони повідомили про інфляцію 0,8% у Франції, 1,7% в Італії та 2,7% в Іспанії, що дозволяє ЄЦБ зберігати ставки на рівні 2% у вересні. Тим часом опитування ЄЦБ показало, що інфляційні очікування залишаються стабільними. У неділю член Керівної ради ЄЦБ Оллі Рен заявив, що поточна невизначеність щодо розвитку інфляції вимагає "гнучкості" у формуванні політики. Рен додав: "Існує більше ризиків зниження інфляції, що випливають із сильнішого євро (EUR), дешевшої енергії та послаблення базової інфляції, разом із шкодою, яку торгова політика завдала світовій економіці". "Рішення щодо ставок приймаються від засідання до засідання, на основі останніх доступних даних", згідно з повідомленням Bloomberg. Зростання кросу EUR/JPY може бути обмеженим, оскільки японська єна (JPY) отримує підтримку, оскільки трейдери очікують, що Банк Японії (BoJ) підвищить відсоткові ставки до кінця року, що можна пояснити зростанням заробітної плати, стійкою інфляцією та більш оптимістичним економічним прогнозом. Щодо даних, капітальні витрати Японії зросли на 7,6% у другому кварталі, прискорившись з 6,4% у попередньому кварталі та перевищивши прогнози у 6,2%. Однак індекс менеджерів із закупівель у виробничому секторі Jibun Bank...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 15:37
Золото наближається до історичного максимуму на тлі ставок на зниження ставки ФРС та геополітичної напруженості

Пост Золото наближається до історичного максимуму на тлі ставок на зниження ставок ФРС та геополітичної напруженості з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Золото продовжує свій висхідний тренд і піднімається ближче до історичного піку в понеділок. Ставки на зниження ставок ФРС утримують USD під тиском і сприяють безприбутковому товару. Зростаюча геополітична напруженість також підтримує безпечну пару XAU/USD. Золото (XAU/USD) зберігає свій сильний тон попиту напередодні європейської сесії в понеділок і залишається в межах досяжності історичного максимуму, близько психологічної позначки $3,500, досягнутої у квітні. Незважаючи на ознаки стійкої інфляції, трейдери, здається, переконані, що Федеральна резервна система США (ФРС) знизить процентні ставки цього місяця. Ця перспектива тягне долар США (USD) назад ближче до серпневого місячного максимуму і діє як попутний вітер для безприбуткового жовтого металу. Крім того, зростаюче занепокоєння щодо незалежності ФРС виявляється ще одним фактором, що сприяє ведмежим настроям навколо USD. Окрім цього, нові геополітичні ризики, що виникають внаслідок нападу Росії на Україну та ескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, надають додаткову підтримку золоту як безпечному притулку. Однак, дещо перекуплені умови на короткострокових графіках вимагають обережності для биків XAU/USD напередодні важливих макроекономічних даних США цього тижня. Щоденний дайджест ринкових рушіїв: Купівля золота залишається незмінною на тлі ставок на зниження ставок ФРС, геополітичних ризиків Бюро економічного аналізу США повідомило в п'ятницю, що річний індекс цін особистого споживання (PCE) залишився стабільним на рівні 2,6% у липні. Крім того, базовий індекс PCE, який виключає волатильні ціни на продукти харчування та енергію, піднявся до 2,9% протягом звітного місяця з червневого зростання на 2,8%, що відповідає оцінкам аналітиків. Ці дані підтвердили ставки на те, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки цього місяця. Згідно з інструментом CME FedWatch, трейдери наразі оцінюють 87% ймовірність того, що ФРС знизить вартість запозичень на 25 базисних пунктів наприкінці дводенного засідання 17 вересня і...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 15:34
Довгонеактивний Bitcoin кит продає BTC і купує великі обсяги Ethereum! Ось деталі

Пост Довго неактивний Bitcoin Кит продає BTC і купує великі обсяги Ethereum! Ось деталі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Згідно з даними, якими поділилася платформа ончейн аналізу Lookonchain, "Bitcoin Кит", який довгий час був неактивним на ринку, знову здійснив визначну транзакцію. Bitcoin Кит робить величезний хід: продав 2,000 BTC і купив 48,942 ETH Згаданий кит продав 2,000 Bitcoin (приблизно $215 мільйонів) і придбав 48,942 Ethereum (ETH) за ту ж вартість за останні чотири години. Згідно з даними, цей інвестор виділяється не лише своїми нещодавніми діями, але й своїми довгостроковими стратегічними придбаннями. Повідомляється, що кит накопичив загалом 886,400 ETH на сьогоднішній день, досягнувши ринкової капіталізації в $4.07 мільярда. Ця сума є однією з найвищих балансів гаманців серед індивідуальних інвесторів в екосистемі Ethereum. Активність китів на ринках криптовалют вважається ключовим індикатором напрямку ціни. Експерти вважають, що прискорений продаж Bitcoin цим китом і перехід до Ethereum вказують на те, що ETH стає все більш помітним в інвестиційних стратегіях. Зокрема, зростаючий інституційний інтерес до спотових ETH ETF та рекордне збільшення обсягу транзакцій у мережі можуть бути причиною цієї переваги. Аналітики ринку кажуть, що покупки такого масштабу можуть підтримати ціну Ethereum в середньостроковій перспективі, але також можуть збільшити тиск продажів на Bitcoin. Нові кроки, які кит зробить у найближчі дні, є серед основних подій, за якими інвестори будуть уважно стежити. *Це не інвестиційна порада. Підписуйтесь на наш Telegram та Twitter акаунт зараз для ексклюзивних новин, аналітики та ончейн даних! Джерело: https://en.bitcoinsistemi.com/long-inactive-bitcoin-whale-sells-btc-and-buys-large-volumes-of-ethereum-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 15:17
Біткоїн-холдинги Metaplanet досягають 20 тис.: чи перевершать вони Strategy?

Пост "Запаси Bitcoin компанії Metaplanet досягли 20 тис.: чи перевершить вона Strategy?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Японська Bitcoin-компанія Metplanet інвестувала ще 6,48 мільярда японських єн (приблизно $112 мільйонів) у свою скарбницю, що збільшило її загальні запаси до 20 000 BTC. З останнім придбанням компанія піднімається корпоративними сходами скарбниці, але чи зможе вона скинути з трону Strategy під керівництвом Майкла Сейлора? Резюме Metaplanet придбала 1009 BTC за $112 мільйонів інвестицій. Компанія наразі володіє 20 000 BTC, що робить її шостим найбільшим корпоративним власником. Акції Metaplanet знизилися після останнього розкриття інформації. Компанія з штаб-квартирою в Токіо повідомила в понеділок, що придбала 1009 BTC за середньою ціною приблизно $111 094 за Bitcoin. Її загальні запаси Bitcoin зараз оцінюються в понад $2,14 мільярда, виходячи з останньої ціни BTC $107 360 на момент публікації. Станом на 1 вересня Metaplanet посідає шосте місце серед найбільших корпоративних власників Bitcoin у світі, і очікується, що вона перевершить компанію з майнінгу Bitcoin Riot Platforms Inc., яка володіла запасами Bitcoin у розмірі 19 239 BTC згідно з даними BitcoinTreasuries. Ця нещодавня покупка також наближає її до цільового показника на кінець року — утримувати щонайменше 30 000 BTC у своїй скарбниці до кінця 2025 року. Щоб досягти цієї мети, компанії потрібно буде придбавати в середньому 2500 BTC протягом наступних чотирьох місяців. Спочатку планувалося придбати 10 000 BTC у той самий термін, але компанія перевершила свою початкову мету на кілька місяців раніше запланованого. Протягом наступних двох років компанія переслідуватиме ще амбітнішу мету — володіти 1% загальної пропозиції Bitcoin, що становитиме 210 000 BTC, до 2027 року. Навіть якщо це станеться, Metaplanet все одно відставатиме від Strategy, яка володіє вражаючими 632 457 BTC станом на 1 вересня. Генеральний директор Metaplanet Саймон Герович неодноразово розкривав, що накопичення Bitcoin компанією...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 15:00
Загрозу ASDA усунено

Допис "Загроза ASDA минула" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Вивіска магазину Tesco Express на зовнішній стороні будівлі, фасад магазину (Фото Peter Dazeley/Getty). Getty Images Ціна акцій Tesco (LON:TSCO) досягла десятирічного максимуму, як і її частка на ринку Великобританії. Оскільки попередні побоювання щодо ASDA тепер розвіялися, питання тепер полягає в тому, чи мають акції все ще потенціал зростання на основі справедливої вартості. Перетворення ASDA на безнадійний випадок Акціонери були налякані раніше цього року, коли ключовий конкурент ASDA оголосив про свої плани запустити агресивні зниження цін. Це призвело до падіння ціни акцій Tesco на цілих 15,3%. Але ті, хто мав впевненість у найбільшому британському продуктовому рітейлері та купив його акції на дні, забезпечили собі значний прибуток у 34,8% менш ніж за 4 місяці – випередивши як FTSE 100 (+16,1%), так і S&P 500 (+22,6%). Інвестори спочатку побоювалися, що зниження цін ASDA призведе до того, що лідери ринку Tesco та Sainsbury's будуть змушені знизити ціни до нерозумної точки, щоб зберегти свої частки ринку. Це відбулося б за рахунок їхніх маржі та прибутків. Рада директорів Tesco навіть була налякана цим кроком, оскільки вони прогнозували консервативний діапазон EBIT у розмірі 2,70-3,00 мільярда фунтів стерлінгів, коли представили свої результати за 2025 фінансовий рік, що було повторено в оновленні за перший квартал. На щастя, однак, загрози ASDA поки що не матеріалізувалися. Насправді, результати були зовсім протилежними: Tesco побачила найбільший приріст частки ринку у Великобританії цього року (+0,8%), тоді як ASDA продовжує втрачати позиції (-0,9%). Крім того, останні дані Kantar зафіксували зростання продажів Tesco на вражаючі 7,4% – майже вдвічі більше, ніж у середньому по ринку 4,0%, тоді як продажі ASDA залишаються в негативній території (-2,6%). Частка ринку Tesco все ще перевершує найближчих конкурентів Interpretiv Отже, в чому справа? Ну, невражаючі зниження цін ASDA можна пояснити кількома основними...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 14:52
Чи впаде ціна Bitcoin до $75,000?

Пост "Чи впаде ціна Bitcoin до $75,000?" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Падіння ціни Bitcoin нижче $108,000 знову підняло нагальне питання як для трейдерів, так і для довгострокових власників: чи може ціна обвалитися аж до $75,000? З новими даними про інфляцію, що стримують надії на агресивне зниження ставок, та розпродажами з боку китів, які похитнули впевненість ринку, найбільша криптовалюта світу знову опинилася на роздоріжжі. Відповідь залежить не лише від технічних рівнів, але й від майбутнього звіту про робочі місця та вересневого рішення Федеральної резервної системи США (FRS) щодо політики. Прогноз ціни Bitcoin: інфляція та невизначеність ФРС Ціна Bitcoin знизилася до $107,383, оскільки трейдери аналізували останні дані про особисті споживчі витрати (PCE) у США. Базова інфляція зросла на 2,9% у річному вимірі в липні, що є найвищим показником з лютого, стримуючи очікування щодо зниження ставок. Хоча ринок все ще приписує ймовірність 87,6% зниження на 25 базисних пунктів на вересневому засіданні FOMC, тон залишається обережним. Апетит до ризику є крихким, і криптовалюта реагує на макродані чутливіше, ніж на початку року. Розпродаж на вихідних був не лише зумовлений макрофакторами. Аналітики вказали на розподіл китів та ліквідацію позицій з кредитним плечем як на прискорювачі падіння. Ця комбінація слабких настроїв, крихкої ліквідності та макроекономічних перешкод створює сцену для наступного руху Bitcoin. Технічна картина: лінії Боллінджера (BOLL) вказують на тиск Графік BTC/USD (денний) - TradingView Дивлячись на денний графік, ціна Bitcoin торгується трохи нижче $108,000, перебуваючи близько до нижньої лінії Боллінджера близько $106,300. Це свідчить про те, що ринок перебуває в перепроданій території, але факт, що ціна Bitcoin продовжує триматися біля нижньої лінії, вказує на те, що продавці зберігають контроль. Середня лінія (20-денна SMA) знаходиться на рівні $113,970 і зараз виступає як опір. Щоб бики відновили контроль, BTC потрібно прорватися вище цього рівня. До тих пір імпульс сприяє продовженню тиску вниз. Ключові рівні підтримки та опору Негайна підтримка: $106,300 (нижня лінія Боллінджера) Психологічна підтримка: $100,000 (виділена аналітиками як реальна лінія...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 14:42
Чи впаде ціна Bitcoin до $75,000?

Якщо Bitcoin не зможе утримати рівень підтримки у $100 000, розпродаж може швидко поглибитися.
Crypto Ticker2025/09/01 14:39
Поштовий банк Японії планує перехід на цифрову валюту на тлі кризи на ринку облігацій

Пост Japan Post Bank планує перехід на цифрову валюту на тлі кризи ринку облігацій з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Японський індекс Nikkei 225 сьогодні досяг тритижневого мінімуму, оскільки ринок облігацій стикається з ситуацією, подібною до серйозної кризи, через слабкий інституційний попит. Щоб змінити цей сценарій, Japan Post Bank планує випустити цифрову валюту DCJPY протягом 2026 фінансового року. На тлі слабкого попиту дохідність 10-річних японських облігацій зросла до понад 1,625%, тоді як дохідність 30-річних облігацій перевищила 3,19%. Japan Post Bank залучає 120 мільйонів рахунків за допомогою цифрової валюти Japan Post Bank планує запустити цифрову валюту у 2026 фінансовому році, що дозволить вкладникам швидко торгувати фінансовими продуктами на основі блокчейну. Інтегруючи свої 120 мільйонів рахунків із передовими технологіями, банк прагне зробити заощадження миттєво доступними для транзакцій з цифровими активами. Це відбувається на тлі того, що японське FSA просуває сильну криптореформу. В результаті банк планує прийняти DCJPY, цифрову валюту, розроблену токійською компанією DeCurret DCP. Кожен токен DCJPY буде прив'язаний до 1 єни, і користувачі зможуть безперешкодно пов'язати свої ощадні рахунки з рахунком DCJPY для миттєвої конвертації через застосунок. Вкладники зможуть використовувати DCJPY для купівлі токенів безпеки, таких як активи та облігації на основі блокчейну, що пропонують потенційну прибутковість у діапазоні від 3% до 5%. Квітневий звіт Boston Consulting Group та Ripple прогнозує, що ринок токенізованих реальних активів зросте з 600 мільярдів доларів у 2025 році до 18,9 трильйонів доларів до 2033 року, повідомляє Nikkei Asia. Очікуване зростання токенізованого ринку | Джерело: Boston Consulting Крім того, план включає надання місцевим органам влади можливості розподіляти субсидії та гранти через DCJPY, дозволяючи автоматичні депозити та спрощуючи адміністративні процеси. DeCurret DCP наразі веде переговори з місцевими органами влади, тоді як Japan Post Bank заявив, що розгляне впровадження цієї функції на основі попиту від цих урядів. Інтеграція з токенізованими активами, такими як токени безпеки та NFT, дозволить швидше...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 14:29
Чи можуть ціни на Dogecoin і Shiba Inu відновитися? Чого очікувати у вересні

Допис "Чи можуть ціни на Dogecoin та Shiba Inu відновитися? Чого очікувати у вересні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Чи можуть ціни на Dogecoin та Shiba Inu відновитися? Чого очікувати у вересні | Bitcoinist.com Реєстрація для отримання нашої розсилки! Для оновлень та ексклюзивних пропозицій введіть свою електронну пошту. Скотт Матерсон - провідний крипто-письменник у Bitcoinist, який володіє гострим аналітичним розумом та глибоким розумінням ландшафту цифрових валют. Скотт заслужив репутацію автора, що надає змістовні та добре досліджені статті, які знаходять відгук як у новачків, так і у досвідчених крипто-ентузіастів. Окрім своїх публікацій, Скотт захоплюється просуванням криптовалютної грамотності та часто працює над навчанням громадськості щодо потенціалу блокчейну. Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie. Відвідайте наш Центр конфіденційності або Політику використання файлів cookie. Я погоджуюсь Джерело: https://bitcoinist.com/dogecoin-shiba-inu-september/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 14:05
Долар США стримується на тлі очікувань пом'якшення політики ФРС

Публікація "Долар США стриманий на тлі ставок на пом'якшення ФРС" з'явилася на BitcoinEthereumNews.com. Азійський Форекс (FX) долає ключову невизначеність: долар США стриманий на тлі ставок на пом'якшення ФРС Перейти до вмісту Головна Новини Форекс Азійський Форекс (FX) долає ключову невизначеність: долар США стриманий на тлі ставок на пом'якшення ФРС Джерело: https://bitcoinworld.co.in/asia-fx-dollar-subdued/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 13:51
