EUR/JPY піднімається вище 172.00 на тлі невизначеності щодо інфляції в Єврозоні
Допис EUR/JPY піднімається вище 172.00 на тлі невизначеності щодо інфляції в Єврозоні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. EUR/JPY продовжує зростати, оскільки євро отримує підтримку після вищої німецької інфляції. Оллі Рен з ЄЦБ заявив, що поточна невизначеність навколо тенденцій інфляції вимагає "гнучкості" у формуванні політики. Японська єна знаходить підтримку, оскільки трейдери очікують, що Банк Японії підвищить відсоткові ставки до кінця року. EUR/JPY розширює свої прибутки третю сесію поспіль, торгуючись близько 172.20 під час азійських годин у понеділок. Валютний крос набирає обертів, оскільки євро (EUR) отримує підтримку після того, як дані п'ятниці показали, що рівень інфляції в Німеччині зріс до 2,2% у серпні з 2% у липні та вище ринкових прогнозів у 2,1%, хоча залишається близьким до цільового показника Європейського центрального банку (ЄЦБ) у 2%. Однак інші великі економіки Єврозони повідомили про інфляцію 0,8% у Франції, 1,7% в Італії та 2,7% в Іспанії, що дозволяє ЄЦБ зберігати ставки на рівні 2% у вересні. Тим часом опитування ЄЦБ показало, що інфляційні очікування залишаються стабільними. У неділю член Керівної ради ЄЦБ Оллі Рен заявив, що поточна невизначеність щодо розвитку інфляції вимагає "гнучкості" у формуванні політики. Рен додав: "Існує більше ризиків зниження інфляції, що випливають із сильнішого євро (EUR), дешевшої енергії та послаблення базової інфляції, разом із шкодою, яку торгова політика завдала світовій економіці". "Рішення щодо ставок приймаються від засідання до засідання, на основі останніх доступних даних", згідно з повідомленням Bloomberg. Зростання кросу EUR/JPY може бути обмеженим, оскільки японська єна (JPY) отримує підтримку, оскільки трейдери очікують, що Банк Японії (BoJ) підвищить відсоткові ставки до кінця року, що можна пояснити зростанням заробітної плати, стійкою інфляцією та більш оптимістичним економічним прогнозом. Щодо даних, капітальні витрати Японії зросли на 7,6% у другому кварталі, прискорившись з 6,4% у попередньому кварталі та перевищивши прогнози у 6,2%. Однак індекс менеджерів із закупівель у виробничому секторі Jibun Bank...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 15:37