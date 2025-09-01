Європа закінчилася – Роберт Кійосакі каже, що Bitcoin є шляхом до порятунку
Пост "Європа закінчилася – Роберт Кійосакі каже, що Bitcoin є шляхом до порятунку" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринки Bitcoin стикаються з черговою хвилею турбулентності, і Роберт Кійосакі вважає, що тріщини швидко розширюються. Відвертий інвестор стверджує, що ринки державного боргу по всій Європі та Заході демонструють ознаки краху, підштовхуючи вкладників до активів, які не можуть бути знецінені інфляцією. За словами Кійосакі, суверенні облігації, які колись вважалися основою фінансової стабільності, тепер втрачають вартість. Британський борг впав майже на третину, європейські облігації знизилися майже на чверть, а казначейські облігації США втратили понад 10% з 2020 року. Він попередив, що ці цифри відображають ширший розпад фінансової системи, а не просто тимчасовий спад.
Громадські заворушення на горизонті
У своїх останніх заявах автор "Багатий тато, бідний тато" вийшов за межі цифр, прогнозуючи політичну та соціальну напругу в Європі, якщо економічна спіраль продовжиться. Він припустив, що Франція може наближатися до боргової кризи, яка спровокує повстання, тоді як Німеччина ризикує широкомасштабними заворушеннями, якщо зростання не повернеться. Для Кійосакі урок ясний: триматися старого співвідношення 60/40 акцій та облігацій – це рецепт катастрофи. Натомість він виступає за створення захисту через обмежені ресурси — особливо золото, срібло та Bitcoin. Він зазначив, що центральні банки в Азії, включаючи Японію та Китай, тихо продають облігації США та накопичують дорогоцінні метали, тенденцію, яку він розглядає як дорожню карту для індивідуальних інвесторів.
Золото б'є рекорди, Bitcoin бореться
Час його заклику збігається з тим, що дорогоцінні метали досягають нових максимумів. Ф'ючерси на золото зараз торгуються близько $3 500 — найвищий рівень в історії — тоді як срібло піднялося до рівнів, не бачених більше десятиліття. Обидва ралі підживлюються невизначеністю щодо того, як Федеральний резервний банк США (FRB) буде керувати зниженням ставок на майбутньому засіданні. Bitcoin, однак, розповідає іншу історію. Після короткого...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 16:25