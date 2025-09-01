2025-10-11 Saturday

Криптоновини

Будьте в курсі найгарячіших новин та оновлень ринку криптовалют
WTI зростає до близько $64,00 через занепокоєння щодо поставок через конфлікт між Росією та Україною

WTI зростає до близько $64,00 через занепокоєння щодо поставок через конфлікт між Росією та Україною

Пост WTI зростає до близько $64.00 через занепокоєння щодо постачань через конфлікт між Росією та Україною з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціна WTI привертає деяких покупців біля позначки $63.95 на початку європейської сесії в понеділок, додаючи 0,30% за день. Зростаючі ставки на зниження ставки ФРС та постійна напруженість між Росією та Україною підтримують ціну WTI. Інвестори оцінюють вплив підвищених тарифів США на індійські товари. West Texas Intermediate (WTI), американський еталон сирої нафти, торгується близько $63.95 під час ранніх годин європейських торгів у понеділок. WTI відновлює деякі втрачені позиції, оскільки зростаючі ставки на зниження ставки Федеральної резервної системи США (ФРС) компенсують тиск від нових тарифів США на індійський імпорт. Трейдери очікують на публікацію щотижневих запасів сирої нафти від Американського інституту нафти (API), яка запланована на вівторок. Трейдери продовжують збільшувати свої ставки на зниження ставки ФРС цього місяця, незважаючи на гарячий звіт Індексу цін особистих споживчих витрат (PCE) США за липень. Ринки зараз оцінюють майже 89% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) ФРС на вересневому засіданні з питань політики, порівняно з 85% шансом до даних PCE США, згідно з інструментом CME FedWatch. Очікування зниження ставки ФРС може тиснути на долар США (USD) і підтримувати ціну товару, деномінованого в USD. Крім того, зростаюча напруженість між Росією та Україною сприяє зростанню WTI, оскільки атаки відновили занепокоєння щодо безпеки постачань. Українські удари дронів вразили російські енергетичні об'єкти, спричинивши пожежу на Курській атомній електростанції та пошкодивши експортний термінал Усть-Луга в Балтійському морі. Президент США Дональд Трамп погрожував накласти додаткові санкції на Росію, якщо не буде досягнуто прогресу в мирних переговорах з Україною. З іншого боку, рішення Трампа накласти високі тарифи на індійський імпорт набуло чинності, викликаючи побоювання щодо уповільнення торгівлі та слабшого глобального попиту. Це, у свою чергу, може підірвати чорне золото в короткостроковій перспективі. Адміністрація Трампа подвоїла тарифи на індійський імпорт...
NEAR
NEAR$2.4-19.13%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.565-26.63%
BLACKHOLE
BLACK$0.191-21.43%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 16:43
Поділитись
Європа закінчилася – Роберт Кійосакі каже, що Bitcoin є шляхом до порятунку

Європа закінчилася – Роберт Кійосакі каже, що Bitcoin є шляхом до порятунку

Пост "Європа закінчилася – Роберт Кійосакі каже, що Bitcoin є шляхом до порятунку" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ринки Bitcoin стикаються з черговою хвилею турбулентності, і Роберт Кійосакі вважає, що тріщини швидко розширюються. Відвертий інвестор стверджує, що ринки державного боргу по всій Європі та Заході демонструють ознаки краху, підштовхуючи вкладників до активів, які не можуть бути знецінені інфляцією. За словами Кійосакі, суверенні облігації, які колись вважалися основою фінансової стабільності, тепер втрачають вартість. Британський борг впав майже на третину, європейські облігації знизилися майже на чверть, а казначейські облігації США втратили понад 10% з 2020 року. Він попередив, що ці цифри відображають ширший розпад фінансової системи, а не просто тимчасовий спад. Громадські заворушення на горизонті У своїх останніх заявах автор "Багатий тато, бідний тато" вийшов за межі цифр, прогнозуючи політичну та соціальну напругу в Європі, якщо економічна спіраль продовжиться. Він припустив, що Франція може наближатися до боргової кризи, яка спровокує повстання, тоді як Німеччина ризикує широкомасштабними заворушеннями, якщо зростання не повернеться. Для Кійосакі урок ясний: триматися старого співвідношення 60/40 акцій та облігацій – це рецепт катастрофи. Натомість він виступає за створення захисту через обмежені ресурси — особливо золото, срібло та Bitcoin. Він зазначив, що центральні банки в Азії, включаючи Японію та Китай, тихо продають облігації США та накопичують дорогоцінні метали, тенденцію, яку він розглядає як дорожню карту для індивідуальних інвесторів. Золото б'є рекорди, Bitcoin бореться Час його заклику збігається з тим, що дорогоцінні метали досягають нових максимумів. Ф'ючерси на золото зараз торгуються близько $3 500 — найвищий рівень в історії — тоді як срібло піднялося до рівнів, не бачених більше десятиліття. Обидва ралі підживлюються невизначеністю щодо того, як Федеральний резервний банк США (FRB) буде керувати зниженням ставок на майбутньому засіданні. Bitcoin, однак, розповідає іншу історію. Після короткого...
Threshold
T$0.012-22.07%
Union
U$0.000902-64.29%
Moonveil
MORE$0.02613-16.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 16:25
Поділитись
Aave Horizon перевищує 50 млн доларів у депозитах через кілька днів після запуску

Aave Horizon перевищує 50 млн доларів у депозитах через кілька днів після запуску

Пост Aave Horizon перевищує $50 млн в депозитах через кілька днів після запуску з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Aave Horizon перевищив $50 мільйонів в депозитах протягом кількох днів після запуску, тоді як рання активність запозичень вже досягла $6,2 мільйона, переважно в USDC. Резюме Aave Horizon перевищив $50 мільйонів в депозитах лише через кілька днів після запуску, з переважанням RLUSD та USDC. Активність запозичень залишається скромною на рівні $6,2 мільйона, причому майже всі позики взяті в USDC. Лише через кілька днів після запуску інституційна кредитна платформа Aave Labs Horizon вже перевищила $50 мільйонів в депозитах. Хоча активність запозичень залишається скромною на рівні близько $6,2 мільйона, швидкий притік ліквідності підкреслює зростаючий інституційний інтерес до токенізованих активів та ончейн кредитних ринків. Основна частина депозитів наразі надійшла в RLUSD ($26,1 млн) та USDC ($8 млн), причому USDC становить майже всю активність запозичень на рівні $6,19 мільйона, згідно з даними поточної ціни. Інші підтримувані активи, такі як GHO, токенізовані казначейські облігації США та забезпечені кредитні зобов'язання, ще не отримали тяги з боку запозичень. Джерело: Aave Horizon RWA market | aave.com Як працює Aave Horizon За лаштунками Horizon працює через систему відокремлених пулів — один набір для токенізованих активів реального світу (RWA), а інший для ліквідності стейблкоїнів. Кваліфіковані користувачі, перевірені та уповноважені емітентами RWA, можуть надавати свої токенізовані активи (такі як USTB/USCC від Superstate та JTRSY/JAAA від Centrifuge) у визначені пули RWA. Після депозиту ці активи служать забезпеченням для запозичення стейблкоїнів, таких як USDC, RLUSD або GHO, з відповідних пулів ліквідності. USDt-b, синтетичний стейблкоїн Ethena, що приносить прибутковість, також планується додати до платформи. Джерело: aave.com На іншому боці ринку постачальники ліквідності — які не потребують жодних дозволів — надають стейблкоїни в ці кредитні пули, отримуючи прибутковість від інституційних позичальників. Результатом є двосторонній ринок: інституційне забезпечення надходить від регульованих організацій, тоді як ліквідність стейблкоїнів надходить із ширшої екосистеми DeFi. Джерело: https://crypto.news/aave-horizon-tops-50m-in-deposits-days-after-launch/
B
B$0.1804-27.36%
Threshold
T$0.012-22.07%
Union
U$0.000902-64.29%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 16:21
Поділитись
Індекс товарів RBA Австралії SDR (рік до року) піднявся з попередніх -9% до -4,3% у серпні

Індекс товарів RBA Австралії SDR (рік до року) піднявся з попередніх -9% до -4,3% у серпні

Пост Австралія RBA Індекс товарів SDR (рік до року) піднявся з попередніх -9% до -4,3% у серпні з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інформація на цих сторінках містить прогнозні заяви, які пов'язані з ризиками та невизначеностями. Ринки та інструменти, представлені на цій сторінці, призначені лише для інформаційних цілей і жодним чином не повинні сприйматися як рекомендація купувати або продавати ці активи. Ви повинні провести власне ретельне дослідження перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. FXStreet жодним чином не гарантує, що ця інформація не містить помилок, неточностей або суттєвих викривлень. Також не гарантується, що ця інформація є своєчасною. Інвестування на відкритих ринках пов'язане з великим ризиком, включаючи втрату всіх або частини ваших інвестицій, а також емоційний стрес. Усі ризики, збитки та витрати, пов'язані з інвестуванням, включаючи повну втрату капіталу, є вашою відповідальністю. Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать авторам і не обов'язково відображають офіційну політику або позицію FXStreet чи його рекламодавців. Автор не несе відповідальності за інформацію, яка знаходиться в кінці посилань, розміщених на цій сторінці. Якщо інше прямо не зазначено в тексті статті, на момент написання автор не має позиції в жодній акції, згаданій у цій статті, і не має ділових відносин з жодною згаданою компанією. Автор не отримував компенсації за написання цієї статті, окрім як від FXStreet. FXStreet та автор не надають персоналізованих рекомендацій. Автор не робить жодних заяв щодо точності, повноти або придатності цієї інформації. FXStreet та автор не несуть відповідальності за будь-які помилки, упущення або будь-які збитки, травми чи шкоду, що виникають внаслідок цієї інформації та її відображення або використання. За винятком помилок та упущень. Автор та FXStreet не є зареєстрованими інвестиційними консультантами, і ніщо в цій статті не призначено...
SedraCoin
SDR$0.0000035-18.60%
Index Cooperative
INDEX$0.917-9.29%
BRC20.COM
COM$0.010022-10.50%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 16:13
Поділитись
Індекс ділової активності у виробничому секторі Швеції зріс до 55,3 у серпні з попередніх 54,2

Індекс ділової активності у виробничому секторі Швеції зріс до 55,3 у серпні з попередніх 54,2

Пост Індекс ділової активності у виробничому секторі Швеції зріс до 55,3 у серпні з попередніх 54,2 з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інформація на цих сторінках містить прогнозні заяви, які пов'язані з ризиками та невизначеностями. Ринки та інструменти, представлені на цій сторінці, призначені лише для інформаційних цілей і жодним чином не повинні сприйматися як рекомендація купувати чи продавати ці активи. Ви повинні провести власне ретельне дослідження перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. FXStreet жодним чином не гарантує, що ця інформація не містить помилок, неточностей або суттєвих викривлень. Також не гарантується, що ця інформація є своєчасною. Інвестування на відкритих ринках пов'язане з великим ризиком, включаючи втрату всіх або частини ваших інвестицій, а також емоційний стрес. Усі ризики, збитки та витрати, пов'язані з інвестуванням, включаючи повну втрату капіталу, є вашою відповідальністю. Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать авторам і не обов'язково відображають офіційну політику чи позицію FXStreet або її рекламодавців. Автор не несе відповідальності за інформацію, яка знаходиться за посиланнями, розміщеними на цій сторінці. Якщо інше прямо не зазначено в тексті статті, на момент написання автор не має позицій у будь-яких акціях, згаданих у цій статті, і не має ділових відносин з будь-якою згаданою компанією. Автор не отримував компенсації за написання цієї статті, окрім як від FXStreet. FXStreet та автор не надають персоналізованих рекомендацій. Автор не робить жодних заяв щодо точності, повноти або придатності цієї інформації. FXStreet та автор не несуть відповідальності за будь-які помилки, упущення або будь-які збитки, травми чи шкоду, що виникають внаслідок цієї інформації та її відображення або використання. За винятком помилок та упущень. Автор та FXStreet не є зареєстрованими інвестиційними консультантами, і ніщо в цій статті не призначено...
BRC20.COM
COM$0.010022-10.50%
WELL3
WELL$0.0000823-34.31%
Forward
FORWARD$0.0002182-0.22%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 16:10
Поділитись
EUR/GBP утримує позитивні позиції вище 0,8650 на тлі вищих за очікування даних ІСЦ Німеччини

EUR/GBP утримує позитивні позиції вище 0,8650 на тлі вищих за очікування даних ІСЦ Німеччини

Пост EUR/GBP утримує позитивні позиції вище 0,8650 на тлі вищих за очікування даних Індексу споживчих цін (ІСЦ) Німеччини з'явився на BitcoinEthereumNews.com. EUR/GBP зміцнюється до близько 0,8660 у ранній європейській сесії понеділка. Прем'єр-міністр Франції проведе голосування щодо довіри 8 вересня, що повертає побоювання рецесії. Аналітики очікують, що Банк Англії не знижуватиме відсоткові ставки до кінця року. Крос EUR/GBP набирає імпульс до близько 0,8660 протягом ранніх європейських торгових годин у понеділок. Вищі за очікування попередні показники звіту Індексу споживчих цін (ІСЦ) Німеччини надають певну підтримку євро (EUR). Президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард має виступити пізніше в понеділок. Нещодавні дані щодо інфляції в Німеччині показали, що ІСЦ країни зріс на 2,2% у річному вимірі в серпні порівняно з 2,0% у липні, перевищивши оцінку в 2,1%. HICP піднявся на 2,1% у річному вимірі в серпні проти 1,8% раніше, вище консенсусу в 2,0%. Зростання інфляції призвело до невизначеності щодо майбутніх дій ЄЦБ і спонукало інвесторів переоцінити ймовірність зниження ставок ЄЦБ. Тим не менш, Франція стикається з новою політичною кризою, оскільки очікується, що прем'єр-міністр Франсуа Байру програє голосування щодо довіри. Опитування громадської думки від Reuters показали, що більшість французів тепер хочуть нових національних виборів, що вказує на поглиблення незадоволення політикою та ризик тривалої невизначеності. Це, у свою чергу, може чинити певний тиск на продаж спільної валюти. Трейдери отримають більше сигналів з даних флеш-індексу гармонізованих споживчих цін (HICP) єврозони, які очікуються пізніше у вівторок. З іншого боку, трейдери зменшують свої ставки на зниження відсоткової ставки Банком Англії (BoE) після серії яструбиних економічних даних, що може підтримати GBP. Член Комітету з монетарної політики (MPC) BoE Кетрін Манн минулого тижня також виступила на користь утримання відсоткових ставок на поточному рівні протягом тривалішого періоду, оскільки інфляційний тиск виявився стійким. Часті запитання щодо фунта стерлінгів Фунт...
NEAR
NEAR$2.4-19.13%
Sunrise Layer
RISE$0.009328-8.25%
Moonveil
MORE$0.02613-16.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 16:04
Поділитись
Щонайменше 610 загиблих після сильного землетрусу в Афганістані

Щонайменше 610 загиблих після сильного землетрусу в Афганістані

Пост "Щонайменше 610 загиблих після Сильного землетрусу в Афганістані" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне: щонайменше 610 людей загинули і понад тисяча отримали поранення після потужного землетрусу на сході Афганістану поблизу кордону країни з Пакистаном, це останній у серії смертельних сейсмічних подій, з якими країна зіткнулася за останні кілька років. Поранені афганці отримують лікування в лікарні після землетрусу в афганському Джелалабаді. AFP через Getty Images Ключові факти Посилаючись на місцеву владу, Associated Press повідомило, що внаслідок землетрусу постраждало щонайменше 1300 людей, і кількість загиблих може зрости. Епіцентр знаходився на глибині лише 5 миль під поверхнею, і такі неглибокі землетруси, як правило, більш руйнівні. За даними The New York Times, поштовхи землетрусу відчувалися в Кабулі протягом усієї неділі, хоча неясно, чи були жертви в афганській столиці, розташованій за 100 миль від Джелалабада. Важлива цитата У дописі в X представник уряду Афганістану під керівництвом Талібану Забіхулла Муджахід сказав: "На жаль, сьогоднішній землетрус спричинив загибель людей та пошкодження майна в деяких наших східних провінціях. Місцеві чиновники та жителі наразі беруть участь у рятувальних роботах для постраждалих людей". Це новина, що розвивається. Джерело: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/01/powerful-earthquake-in-afghanistan-kills-at-least-610-people-thousands-injured/
NEAR
NEAR$2.4-19.13%
Sunrise Layer
RISE$0.009328-8.25%
Moonveil
MORE$0.02613-16.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 15:49
Поділитись
Ціна золота на Філіппінах: Курси на 1 вересня

Ціна золота на Філіппінах: Курси на 1 вересня

Пост Ціна золота на Філіппінах: Курси на 1 вересня з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціни на золото зросли на Філіппінах у понеділок, згідно з даними, зібраними FXStreet. Ціна на золото становила 6 403,11 філіппінських песо (PHP) за грам, що вище порівняно з PHP 6 349,64, які воно коштувало в п'ятницю. Ціна на золото зросла до PHP 74 684,34 за тола з PHP 74 060,96 за тола в п'ятницю. Одиниця виміру Ціна золота в PHP 1 Грам 6 403,11 10 Грамів 64 030,86 Тола 74 684,34 Тройська унція 199 160,70 FXStreet розраховує ціни на золото на Філіппінах, адаптуючи міжнародні ціни (USD/PHP) до місцевої валюти та одиниць виміру. Ціни оновлюються щодня на основі ринкових курсів, взятих на момент публікації. Ціни наведені лише для довідки, і місцеві курси можуть дещо відрізнятися. Часті запитання про золото Золото відіграло ключову роль в історії людства, оскільки воно широко використовувалося як засіб збереження вартості та засіб обміну. Наразі, окрім свого блиску та використання для ювелірних виробів, дорогоцінний метал широко розглядається як безпечний актив, що означає, що він вважається хорошою інвестицією у неспокійні часи. Золото також широко розглядається як захист від інфляції та проти знецінення валют, оскільки воно не залежить від конкретного емітента чи уряду. Центральні банки є найбільшими власниками золота. У своєму прагненні підтримати свої валюти у неспокійні часи, центральні банки, як правило, диверсифікують свої резерви і купують золото для покращення сприйняття сили економіки та валюти. Високі резерви золота можуть бути джерелом довіри до платоспроможності країни. Центральні банки додали 1 136 тонн золота вартістю близько 70 мільярдів доларів до своїх резервів у 2022 році, згідно з даними Світової ради золота. Це найвища річна закупівля з початку ведення обліку. Центральні банки країн з економікою, що розвивається, таких як Китай, Індія та Туреччина, швидко збільшують свої резерви золота. Золото має зворотну кореляцію з...
Threshold
T$0.012-22.07%
Gram
GRAM$0.00247-15.98%
Trust The Process
TRUST$0.0003107-15.50%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 15:10
Поділитись
Щонайменше 250 загиблих і 500 поранених після сильного землетрусу в Афганістані

Щонайменше 250 загиблих і 500 поранених після сильного землетрусу в Афганістані

Пост "Щонайменше 250 загиблих і 500 поранених після сильного землетрусу в Афганістані" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Головне: щонайменше 250 людей загинули і сотні отримали поранення після потужного землетрусу на сході Афганістану поблизу кордону з Пакистаном, це останній у серії смертельних сейсмічних подій, з якими країна зіткнулася за останні кілька років. Поранені афганці отримують лікування в лікарні після землетрусу в афганському Джелалабаді. AFP через Getty Images Ключові факти На глибині лише 5 миль, недільний землетрус був неглибоким, що зазвичай призводить до більших руйнувань. Associated Press повідомило, що внаслідок землетрусу постраждало щонайменше 500 людей, і влада вважає, що кількість загиблих може перевищити 250. За даними The New York Times, поштовхи землетрусу відчувалися в Кабулі протягом усієї неділі, хоча неясно, чи були жертви в афганській столиці, розташованій за 100 миль від Джелалабада. Важлива цитата У дописі в X представник уряду Афганістану під керівництвом Талібану Забіхулла Муджахід сказав: "На жаль, сьогоднішній землетрус спричинив загибель людей і пошкодження майна в деяких наших східних провінціях. Місцеві чиновники та жителі зараз беруть участь у рятувальних роботах для постраждалих людей". Це новина, що розвивається. Джерело: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/01/powerful-earthquake-in-afghanistan-kills-at-least-250-people-toll-expected-to-rise/
NEAR
NEAR$2.4-19.13%
Sunrise Layer
RISE$0.009328-8.25%
Moonveil
MORE$0.02613-16.86%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 14:58
Поділитись
Ціна золота в Індії: Курси на 1 вересня

Ціна золота в Індії: Курси на 1 вересня

Допис Ціна золота в Індії: Курси на 1 вересня з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ціни на золото зросли в Індії в понеділок, згідно з даними, зібраними FXStreet. Ціна на золото становила 9 852,54 індійських рупій (INR) за грам, що вище порівняно з 9 780,52 INR, які воно коштувало в п'ятницю. Ціна на золото зросла до 114 918,10 INR за тола з 114 078,00 INR за тола в п'ятницю. Одиниця виміру Ціна золота в INR 1 Грам 9 852,54 10 Грамів 98 525,42 Тола 114 918,10 Тройська унція 306 448,10 FXStreet розраховує ціни на золото в Індії, адаптуючи міжнародні ціни (USD/INR) до місцевої валюти та одиниць виміру. Ціни оновлюються щодня на основі ринкових курсів, взятих на момент публікації. Ціни наведені лише для довідки, і місцеві курси можуть дещо відрізнятися. Часті запитання про золото Золото відіграло ключову роль в історії людства, оскільки воно широко використовувалося як засіб збереження вартості та засіб обміну. Наразі, окрім свого блиску та використання для ювелірних виробів, дорогоцінний метал широко розглядається як актив-сховище, що означає, що він вважається хорошою інвестицією під час бурхливих часів. Золото також широко розглядається як захист від інфляції та проти знецінення валют, оскільки воно не залежить від конкретного емітента чи уряду. Центральні банки є найбільшими власниками золота. У своєму прагненні підтримати свої валюти в бурхливі часи, центральні банки, як правило, диверсифікують свої резерви і купують золото для покращення сприйняття сили економіки та валюти. Високі запаси золота можуть бути джерелом довіри до платоспроможності країни. Центральні банки додали 1 136 тонн золота вартістю близько 70 мільярдів доларів до своїх резервів у 2022 році, згідно з даними Світової ради золота. Це найвища річна покупка з початку ведення обліку. Центральні банки з економік, що розвиваються, таких як Китай, Індія та Туреччина, швидко збільшують свої запаси золота. Золото має зворотну...
Threshold
T$0.012-22.07%
Gram
GRAM$0.00247-15.98%
Trust The Process
TRUST$0.0003107-15.50%
Поділитись
BitcoinEthereumNews2025/09/01 14:49
Поділитись

Популярні новини

Ще

Криптовалютні новини: Morgan Stanley розширює доступ до криптовалюти для всіх клієнтів з управління капіталом

Dogecoin (DOGE) утримує ключовий рівень $0.25, оскільки новий ETF та активність китів викликають надії на прорив

Аналіз: Обсяг ліквідації Hyperliquid наближається до 7 мільярдів доларів, загальний обсяг мережі може досягти 30-40 мільярдів доларів

Приготуйтеся: передпродаж нових токенів $IPO скоро відкриється з ексклюзивними пропозиціями

Новий загальний шлях лістингу SEC може спричинити потік спот-криптовалютних ETF