Індекс товарів RBA Австралії SDR (рік до року) піднявся з попередніх -9% до -4,3% у серпні

Пост Австралія RBA Індекс товарів SDR (рік до року) піднявся з попередніх -9% до -4,3% у серпні з'явився на BitcoinEthereumNews.com.