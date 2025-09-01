2025-10-11 Saturday

Мемна війна переростає у повномасштабне зіткнення культур

Пост Мемна війна переростає у повномасштабний культурний конфлікт з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Альткоїни Останні вихідні серпня в Crypto X були не про графіки чи ETF – а про жарт. Офіційний акаунт Litecoin опублікував сатиричний тред, спрямований на XRP, і те, що почалося як жарт, швидко переросло в одну з найбільш потворних (і найсмішніших) онлайн-сварок, які галузь бачила цього літа. Замість обговорення розмірів блоків чи швидкості транзакцій, пост Litecoin схилявся до абсурдного гумору. У ньому порівнювався запах комет з ідеєю, що токени XRP можуть бути ціннішими за гроші, які вони переміщують. Потім жарт перейшов у висміювання генерального директора Ripple Бреда Гарлінгхауса, перейменованого в мемі на "Бреда Часникомиша". Протягом кількох годин пост поширився як лісова пожежа, втягнувши затятих прихильників XRP у суперечку. Спільнота в обороні Власники XRP не сприйняли жарт доброзичливо. Знову з'явилися скріншоти ліквідації Чарлі Лі всього його запасу LTC у 2017 році, критики запитували, чому засновник продав все, якщо проєкт мав реальну майбутню цінність. Інші висміювали Litecoin як неактуальний, звинувачуючи його менеджера соціальних мереж у відчаї, а не в розумному тролінгу. Деякі навіть заявляли, що продають свої LTC на знак протесту, тоді як інші гордо оголошували про перехід на XRP. Litecoin не відступає Якщо фанати XRP очікували вибачень, вони їх не отримали. Акаунт Litecoin занурився в хаос, зазначивши, що раніше жартував над Solana і над собою з невеликою драмою. Тільки XRP, як він сказав, відповів "двома днями юридичних погроз і тирадами про ринкову капіталізацію". Зрештою, акаунт трохи пом'якшив тон жартом про поїдання хот-покетів і можливе звільнення — але тролінг продовжувався. Філософія в основі За межами мемів суперечка висвітлила справжній розкол. XRP побудований навколо інституційного впровадження та партнерства з банками, спрямованого на модернізацію транскордонних розрахунків. Litecoin, тим часом, завжди...
Легендарний біткоїн-кит щойно зробив ставку на Ethereum у розмірі $3,8 млрд – Деталі

Легендарний біткоїн-кит щойно зробив ставку на Ethereum у розмірі $3,8 млрд – Деталі

Пост "Легендарний Bitcoin кит щойно зробив ставку на Ethereum у розмірі $3,8 млрд – Деталі" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Журналіст Опубліковано: 1 вересня 2025 ETH: Сила в цифрах Кількість транзакцій китів на суму понад $1 мільйон різко зросла протягом серпня, що збіглося з підйомом ETH вище $4,300. Великі гравці активно змінювали позиції, додаючи імпульсу. Джерело: Santiment У той же час відкритий інтерес ф'ючерсів ETH перевищив $70 мільярдів, перш ніж стабілізуватися біля $60 мільярдів. Спот та деривативні ринки вирівнюються за Ethereum, з китами, що забезпечують ліквідність з одного боку, і трейдерами, що збільшують експозицію з іншого. Джерело: CoinGlass ETH тримається стабільно На момент публікації Ethereum торгувався близько $4,390, рухаючись бічним ринком після сильного ралі на початку серпня. Денний графік показав незначний імпульс, з індексом відносної сили (RSI), що вказує на нейтральну зону. Конвергенція/дивергенція ковзних середніх (MACD) також вказувала нижче, тому короткостроковий імпульс сповільнився, навіть коли ціни залишалися стабільними. Джерело: TradingView Цей період консолідації показав, що ETH призупинився після недавніх прибутків, тоді як кити продовжували купувати на падіннях. Ринок наразі перебуває у фазі охолодження, але готовий до свого наступного руху. Далі: Стратегія Bitcoin від Metaplanet під загрозою після падіння на 54% – Деталі Джерело: https://ambcrypto.com/a-legendary-bitcoin-whale-just-made-a-3-8b-bet-on-ethereum-details/
Solv та Chainlink впроваджують верифікацію застави в режимі реального часу для ціноутворення SolvBTC

Solv та Chainlink впроваджують верифікацію застави в режимі реального часу для ціноутворення SolvBTC

Пост Solv і Chainlink впроваджують верифікацію забезпечення в режимі реального часу для ціноутворення SolvBTC з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Solv Protocol, постачальник фінансових послуг для власників bitcoin BTC$109,731.24, співпрацює з децентралізованою мережею оракулів Chainlink для інтеграції верифікації в режимі реального часу фактичних резервів BTC Solv, що забезпечують його ліквідний токен SolvBTC, безпосередньо у свій ціновий фід. Ця інтеграція підвищує прозорість і будує більшу довіру для користувачів. На відміну від традиційних цінових фідів, які покладаються виключно на ринкові дані, новий фід обмінного курсу SolvBTC-BTC Secure поєднує розрахунки обмінного курсу з доказом резервів у режимі реального часу, забезпечуючи ончейн курс викупу, твердо закріплений у верифікованому забезпеченні. Крім того, механізм має вбудовані верхні та нижні межі на основі даних про резерви, що робить його стійким до маніпуляцій і безпечнішим для використання на децентралізованих кредитних ринках, таких як Aave. "Ми раді співпрацювати з Chainlink для запуску фіду Secure Exchange Rate. Це знаменує важливу еволюцію в безпеці DeFi (Децентралізовані фінанси), дозволяючи протоколам точніше оцінювати обгорнуті активи, використовуючи курси викупу, засновані на верифікованому забезпеченні, що працюють на стандарті Chainlink", - сказав Раян Чоу, співзасновник і генеральний директор Solv, у прес-релізі, поширеному CoinDesk. Фід обмінного курсу SolvBTC-BTC Secure вже працює в мережі Ethereum, з планами розширення на інші блокчейни, включаючи BOB. SolvBTC, запущений у квітні 2024 року, є токеном для стейкінгу, забезпеченим bitcoin, який дозволяє власникам BTC брати участь в екосистемах децентралізованих фінансів (DeFi) і отримувати дохід, зберігаючи при цьому вплив BTC. Користувачі можуть депонувати BTC і створювати SolvBTC, ліквідне представлення стейкнутого BTC, яке можна використовувати в різних протоколах DeFi, включаючи сховища, децентралізовані біржі (DEX) та кредитні платформи. Proof of Reserve (PoR) від Chainlink використовує свою децентралізовану мережу оракулів для перевірки того, що ончейн пропозиція токенізованих активів, таких як стейблкоїни або обгорнуті активи, повністю забезпечена фактичними резервами, що зберігаються офчейн або на інших блокчейнах. З мільярдами доларів в обгорнутих активах, що циркулюють у DeFi, прозорі, надійні механізми ціноутворення стають все більш критичними. Поєднуючи...
Індекс PMI виробничого сектору S&P Global у Греції зріс з попередніх 51,7 до 54,5 у серпні

Індекс PMI виробничого сектору S&P Global у Греції зріс з попередніх 51,7 до 54,5 у серпні

Пост "Індекс PMI виробничого сектору S&P Global у Греції зріс з попередніх 51,7 до 54,5 у серпні" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Інформація на цих сторінках містить прогнозні заяви, які пов'язані з ризиками та невизначеностями. Ринки та інструменти, описані на цій сторінці, призначені лише для інформаційних цілей і не повинні жодним чином сприйматися як рекомендація купувати чи продавати ці активи. Ви повинні провести власне ретельне дослідження перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. FXStreet жодним чином не гарантує, що ця інформація не містить помилок, неточностей або суттєвих викривлень. Також не гарантується, що ця інформація є своєчасною. Інвестування на відкритих ринках пов'язане з великим ризиком, включаючи втрату всіх або частини ваших інвестицій, а також емоційний стрес. Усі ризики, збитки та витрати, пов'язані з інвестуванням, включаючи повну втрату капіталу, є вашою відповідальністю. Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать авторам і не обов'язково відображають офіційну політику чи позицію FXStreet або його рекламодавців. Автор не несе відповідальності за інформацію, яка знаходиться в кінці посилань, розміщених на цій сторінці. Якщо інше прямо не зазначено в тексті статті, на момент написання автор не має позиції в жодній акції, згаданій у цій статті, і не має ділових відносин з жодною згаданою компанією. Автор не отримував компенсації за написання цієї статті, окрім як від FXStreet. FXStreet та автор не надають персоналізованих рекомендацій. Автор не робить жодних заяв щодо точності, повноти або придатності цієї інформації. FXStreet та автор не несуть відповідальності за будь-які помилки, упущення або будь-які збитки, травми чи шкоду, що виникли внаслідок цієї інформації та її відображення або використання. За винятком помилок та упущень. Автор та FXStreet не є зареєстрованими інвестиційними консультантами, і ніщо в цій статті не призначено...
Біткоїнери розділені цією великою проблемою: "BTC за $1 мільйон" Самсон Моу

Біткоїнери розділені цією великою проблемою: "BTC за $1 мільйон" Самсон Моу

Пост "Біткоїнери розділені через це велике питання: '$1 мільйон BTC' Самсон Моу" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Серйозний розкол вразив спільноту Bitcoin: Моу Bitcoin перевершує всі основні активи: дані JAN3 Самсон Моу, відомий прихильник Bitcoin і генеральний директор JAN3, висловив проблему, через яку, на його думку, спільнота BTC зараз розділяється. Його колишній роботодавець з Blockstream і союзник Satoshi Накамото, Адам Бек, приєднався до дискусії, залишивши коментарі до його твіту. Серйозний розкол вразив спільноту Bitcoin: Моу Самсон Моу написав у твіті, що наразі спостерігає розділення спільноти Bitcoin на тих, хто розглядає BTC як "засіб для прикладної криптографії", і тих, хто "зацікавлений у Bitcoin як грошах". Ймовірно, він посилається на суперечку, що виникла в спільноті раніше цього року, коли розробники Bitcoin Core та оператори вузлів вирішили усунути обмеження розміру OP_RETURN, повертаючись до Bitcoin Knots. У травні цього року використання Knots показало параболічне зростання, швидко підскочивши до 137% з 1 890 вузлами Bitcoin, що використовували Bitcoin Knots на той час. Загалом майже 6% усіх вузлів BTC перейшли на Knots тоді. Це рішення було прийнято, щоб дозволити використовувати Bitcoin не лише для платежів. Те, що ми спостерігаємо, це розкол між тими, хто більше зацікавлений у Bitcoin як засобі для прикладної криптографії, і тими, хто зацікавлений у Bitcoin як грошах. — Samson Mow (@Excellion) 1 вересня 2025 Засновник Blockstream Адам Бек звів це до наступного: "плутанина виникає між людьми, які не розуміють теорію ігор і не люблять нюанси, і тими, хто розуміє". Вам також може сподобатися Bitcoin перевершує всі основні активи: дані JAN3 Самсон Моу ретвітнув допис в X, опублікований на акаунті його компанії JAN3, який показує, що Bitcoin перевершує основні традиційні активи протягом останніх років. Допис в X містить інфографіку під назвою "BTC проти всього іншого". За останні 5...
$2 мільярди в Bitcoin – Metaplanet перетинає величезну віху

$2 мільярди в Bitcoin – Metaplanet перетинає величезну віху

Пост «2 мільярди доларів у Bitcoin – Metaplanet досягає значної віхи» з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Японська компанія Metaplanet перетнула символічний поріг у гонці за забезпечення резервів Bitcoin, утримуючи тепер понад 20 000 BTC у своїй корпоративній скарбниці. Це оголошення підсилює зростаючу тенденцію, що Bitcoin стає необхідним елементом балансу для установ по всьому світу. Невпинний процес накопичення Замість того, щоб сповільнитися після серії гучних покупок цього року, Metaplanet подвоїла зусилля. Її остання покупка — понад 1 000 BTC вартістю близько 112 мільйонів доларів — доводить загальні криптоінвестиції компанії приблизно до 2 мільярдів доларів. Керівники стверджують, що політика стосується не спекуляцій, а захисту активів в епоху нестабільних ринків облігацій та волатильності валют. Середня ціна купівлі в цьому раунді коливалася близько 102 700 доларів за монету, демонструючи готовність фірми купувати навіть коли ширший ринок відчуває сильний тиск продажів. Лише кілька тижнів тому вона тихо придбала ще 103 BTC, сигналізуючи, що менші придбання є частиною стратегії стабільного накопичення. Серед важковаговиків У світі лише кілька компаній мають більші резерви Bitcoin. Strategy залишається беззаперечним лідером з понад 632 000 BTC – більше 3% від загальної пропозиції – але 20 000 BTC Metaplanet достатньо, щоб забезпечити їй місце за столом основних корпоративних власників. Її агресивна серія покупок відрізняє її від конкурентів в Азії, де мало фірм прийняли такий сміливий підхід. Ефект хвилі на ринках Інвестори швидко помітили цю віху. Акції Metaplanet зрушилися після розкриття інформації, відображаючи зростаюче узгодження між показниками її акцій та траєкторією Bitcoin. Зв'язок між корпоративним капіталом та цифровими резервами зміцнюється, відлунюючи те, як американські фірми, такі як MicroStrategy, пов'язали свою оцінку з успіхом BTC. Інформація, надана в цій статті, призначена лише для інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною чи торговою порадою. Coindoo.com не схвалює і не рекомендує...
Акції Alibaba зросли на 18,5% завдяки сильним перспективам ШІ та електронної комерції

Акції Alibaba зросли на 18,5% завдяки сильним перспективам ШІ та електронної комерції

Допис "Акції Alibaba зросли на 18,5% завдяки сильним перспективам ШІ та електронної комерції" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Логотип хмарного підрозділу Alibaba Group Holding Ltd., розміщений на банері під час заходу Alibaba Cloud AI Tech Day у Куала-Лумпурі, Малайзія, у четвер, 27 лютого 2025 року. Samsul Said/Bloomberg Акції Alibaba зросли на 18,5% у Гонконзі в понеділок, оскільки інвестори були заохочені прогресом китайського веб-гіганта у сфері ШІ та його основного бізнесу електронної комерції, незважаючи на палку цінову війну в секторі доставки їжі, яка шкодить його прибутковості. Гігант із Ханчжоу тепер має ринкову капіталізацію в розмірі 2,7 трильйона гонконгських доларів (346,5 мільярда доларів США) в азійському фінансовому центрі. Його акції з подвійним лістингом зросли на 13,5% у Нью-Йорку в п'ятницю після того, як компанія повідомила про сильні результати за три місяці, що закінчилися в червні. Співзасновник Джек Ма, який пішов з керівної посади у 2019 році, але все ще отримує свій статок частково від частки в компанії, тепер є восьмою найбагатшою людиною країни з статком у 28,3 мільярда доларів, згідно зі списком Forbes Real-Time Billionaires. Інвестори були вражені зростанням Alibaba у сфері ШІ. Хмарний підрозділ компанії, Cloud Intelligence Group, повідомив про кращий, ніж очікувалося, зріст доходів на 26% до 33,4 мільярда юанів (4,7 мільярда доларів США), тоді як продажі продуктів, пов'язаних з ШІ, зберегли трицифрове зростання рік до року в цьому кварталі. Зростання доходів від хмарних обчислень може прискоритися протягом наступних двох років на тлі сильного попиту на продукти компанії, які допомагають запускати послуги, пов'язані з ШІ, написала Челсі Там, аналітик з Гонконгу дослідницької фірми Morningstar, у дослідницькій записці від 1 вересня. Ван Сяоянь, аналітик з Шанхаю дослідницької фірми 86Research, говорить через WeChat, що інвестиції Alibaba в цю сферу, які є більш агресивними, ніж у конкурентів, допомагають зміцнити її лідерство. Для інвесторів такий прогрес дає достатньо підстав не звертати уваги на короткострокові проблеми, такі як зниження прибутковості компанії, каже Ван. Операційний дохід Alibaba зменшився на 3% у річному обчисленні до 35 мільярдів...
Новий спосіб вшанувати американських робітників

Новий спосіб вшанувати американських робітників

Допис "Новий спосіб вшанувати американських працівників" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Коли ми розпалюємо наші грилі та святкуємо досягнення американських працівників вже 143-й рік у День праці, давайте звернемо увагу на потужну ідею: надання працівникам реальної частки у багатстві, яке вони допомагають створювати. Це обіцянка власності працівників і, зокрема, планів власності акцій працівників, або ESOP. Вони дозволяють працівникам стати співвласниками компаній, які вони допомагають будувати. Маючи понад 30 років досвіду створення ESOP та спостереження за працівниками як власниками, я не можу уявити кращого способу вшанувати День праці, ніж дозволити працівникам-власникам розповісти про роль, яку власність відіграла в їхньому житті. Сподіваюся, політики прочитають їхні історії – зібрані коаліцією Expanding ESOPs – і полегшать можливість для більшої кількості працівників стати власниками. Новий спосіб вшанувати американських працівників – власність працівників getty Через розповіді Мустафи Абу-Талеба з Proponent, найбільшого у світі незалежного, належного працівникам дистриб'ютора авіаційних деталей та матеріалів, та Остіна Еванса з маркетингового агентства 5by5 з Нешвілла, ми розуміємо, як власність працівників – це не просто фінансова вигода, а й каталізатор гідності, стабільності та мети. Мустафа Абу-Талеб працював у маркетингу дев'ять років, коли почав відчувати неспокій. Працюючи з Proponent, клієнтом, він помітив, що працівники були щиро щасливі та залучені. Причина? Вони були власниками. Він був вражений, що ESOP Proponent дозволяв працівникам накопичувати значні пенсійні заощадження, не вкладаючи жодного цента, окрім своєї роботи. У своєму агентстві він не мав 401(k), і кожен заощаджений долар надходив з його зарплати. "Я б хотів, щоб мене переманили", – пожартував він своєму контакту з клієнтом, коли вона розповіла йому, що члена команди переманили до іншої компанії. Незабаром після цього він приєднався до маркетингової команди Proponent. "Мене привабив ESOP", – каже він. "Я відчував щось особливе, але лише коли побачив свій перший...
Metaplanet (3350) досягає 20 тис. BTC, випереджає Riot Platforms і стає 6-м найбільшим корпоративним власником

Metaplanet (3350) досягає 20 тис. BTC, випереджає Riot Platforms і стає 6-м найбільшим корпоративним власником

Допис Metaplanet (3350) досягає 20 тис. BTC, випереджає Riot Platforms і стає 6-м найбільшим корпоративним власником з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Metaplanet Inc. (3350) придбала ще 1 009 Bitcoin BTC$109 603,45, довівши свій загальний запас до 20 000 BTC і випередивши Riot Platforms (RIOT), щоб стати корпорацією з шостим за величиною запасом найбільшої криптовалюти. Покупка, оцінена приблизно в 16,5 мільярдів єн (112 мільйонів доларів), демонструє прагнення токійської компанії позиціонувати Bitcoin як основний резервний актив. Загальна сума покупок Bitcoin тепер становить 302,3 мільярда єн при середній вартості 15,1 мільйона єн за BTC, згідно з документом, опублікованим у понеділок. Темп накопичення Bitcoin компанією зробив її найвидатнішим публічно торгованим користувачем криптовалюти в Азії. З 1 липня по 1 вересня компанія досягла прибутковості BTC у 30,7%, тоді як її коефіцієнт до чистих активів (mNAV) знаходиться трохи нижче 2. Акції Metaplanet впали на 5,5% до 831 єни. Джерело: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/01/metaplanet-bitcoin-purchase-takes-holdings-to-20k-btc-overtaking-riot-platforms
Стратегія Bitcoin компанії Metaplanet під загрозою після падіння на 54% – Деталі

Стратегія Bitcoin компанії Metaplanet під загрозою після падіння на 54% – Деталі

Допис про стратегію Bitcoin від Metaplanet під загрозою після падіння на 54% – Деталі з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Ключові висновки Незважаючи на нещодавнє зростання ціни Bitcoin, акції Metaplanet впали на 54% з червня, сповільнюючи їхню стратегію "маховика". Саме тому генеральний директор Саймон Герович шукає альтернативні шляхи залучення коштів для продовження нарощування резервів Bitcoin компанії. Токійська компанія Metaplanet, відома своїм агресивним накопиченням Bitcoin [BTC], зазнає зростаючого тиску після того, як ціна її акцій продовжила падати. Незважаючи на те, що Bitcoin зріс приблизно на 2% за той самий період, акції Metaplanet впали на 54% з середини червня – що створює напругу для їхнього "маховика" залучення капіталу. Для тих, хто не знає, стратегія "маховика" – це механізм, за допомогою якого компанія використовує зростання цін на акції для забезпечення фінансування через варанти MS, випущені для її ключового інвестора, Evo Fund. Показники Metaplanet на сьогодні Зрозуміло, що різке падіння зробило виконання варантів менш привабливим, зменшуючи ліквідність і сповільнюючи стратегію придбання Bitcoin компанією, згідно зі звітом Bloomberg. За даними Google Finance, акції також торгувалися за ціною 879 JPY на момент публікації, знизившись на 2,22% за останні 24 години та на 23,63% за минулий місяць. Тим часом, Metaplanet наразі володіє 18 991 BTC. Зараз вона посідає сьоме місце серед найбільших публічних корпоративних власників Bitcoin. Компанія також встановила амбітні цілі, прагнучи розширити свої запаси до 100 000 BTC до кінця 2026 року та 210 000 BTC до 2027 року. Стратегія "маховика" Metaplanet втрачає тягу Тепер, коли традиційна стратегія "маховика" втрачає тягу через нещодавнє падіння акцій, Герович досліджує альтернативні шляхи залучення коштів. Фактично, нещодавно Metaplanet оголосила про плани залучити приблизно 130,3 мільярда єн (880 мільйонів доларів) через публічне розміщення акцій на зарубіжних ринках. Крім того, акціонери голосуватимуть 1 вересня щодо випуску до 555 мільйонів привілейованих акцій. Вони можуть принести до 555 мільярдів єн (3,7 мільярда доларів). В інтерв'ю Bloomberg Герович описав привілейовані акції...
