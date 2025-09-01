Акції Alibaba зросли на 18,5% завдяки сильним перспективам ШІ та електронної комерції

Допис "Акції Alibaba зросли на 18,5% завдяки сильним перспективам ШІ та електронної комерції" з'явився на BitcoinEthereumNews.com. Логотип хмарного підрозділу Alibaba Group Holding Ltd., розміщений на банері під час заходу Alibaba Cloud AI Tech Day у Куала-Лумпурі, Малайзія, у четвер, 27 лютого 2025 року. Samsul Said/Bloomberg Акції Alibaba зросли на 18,5% у Гонконзі в понеділок, оскільки інвестори були заохочені прогресом китайського веб-гіганта у сфері ШІ та його основного бізнесу електронної комерції, незважаючи на палку цінову війну в секторі доставки їжі, яка шкодить його прибутковості. Гігант із Ханчжоу тепер має ринкову капіталізацію в розмірі 2,7 трильйона гонконгських доларів (346,5 мільярда доларів США) в азійському фінансовому центрі. Його акції з подвійним лістингом зросли на 13,5% у Нью-Йорку в п'ятницю після того, як компанія повідомила про сильні результати за три місяці, що закінчилися в червні. Співзасновник Джек Ма, який пішов з керівної посади у 2019 році, але все ще отримує свій статок частково від частки в компанії, тепер є восьмою найбагатшою людиною країни з статком у 28,3 мільярда доларів, згідно зі списком Forbes Real-Time Billionaires. Інвестори були вражені зростанням Alibaba у сфері ШІ. Хмарний підрозділ компанії, Cloud Intelligence Group, повідомив про кращий, ніж очікувалося, зріст доходів на 26% до 33,4 мільярда юанів (4,7 мільярда доларів США), тоді як продажі продуктів, пов'язаних з ШІ, зберегли трицифрове зростання рік до року в цьому кварталі. Зростання доходів від хмарних обчислень може прискоритися протягом наступних двох років на тлі сильного попиту на продукти компанії, які допомагають запускати послуги, пов'язані з ШІ, написала Челсі Там, аналітик з Гонконгу дослідницької фірми Morningstar, у дослідницькій записці від 1 вересня. Ван Сяоянь, аналітик з Шанхаю дослідницької фірми 86Research, говорить через WeChat, що інвестиції Alibaba в цю сферу, які є більш агресивними, ніж у конкурентів, допомагають зміцнити її лідерство. Для інвесторів такий прогрес дає достатньо підстав не звертати уваги на короткострокові проблеми, такі як зниження прибутковості компанії, каже Ван. Операційний дохід Alibaba зменшився на 3% у річному обчисленні до 35 мільярдів...